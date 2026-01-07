صدمة لعشّاق "ذا سيمبسونز"… وداع نهائي لشخصية رافقت المشاهدين نحو 30 عامًا





ففي الحلقة السابعة والثلاثين من الموسم 37، والتي حملت عنوان Seperance، وهي محاكاة ساخرة لمسلسل Severance، ظهر للمرة الأخيرة بطل الإعلانات الشهير دَفمان (Duffman)، لينطق عبارته الشهيرة "Oh yeah!" للمرة الأخيرة، وفق ما نقل موقع



وخلال الحلقة التي عُرضت يوم الأحد، دخل باري دفمان، المتحدث الرسمي باسم بيرة "دَف"، إلى منزل عائلة سيمبسون، ليبلغ هومر ومارج وأطفالهما بخبر تقاعد الشخصية، موجّهًا الإعلان في الوقت نفسه إلى المشاهدين.



وقال دفمان في الحلقة: "شركة دَف قررت إحالة هذه الشخصية إلى التقاعد إلى الأبد"، مضيفًا أن أساليب الإعلان التقليدية باتت من الماضي، مثل المتحدثين الرسميين والإعلانات المطبوعة والتلفزيونية، مؤكدًا أن "أطفال اليوم لم يعودوا حتى يحفظون الشعارات الإعلانية". أعلنت سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة The Simpsons عن التقاعد "الأبدي" لإحدى شخصياتها البارزة، بعد ما يقارب ثلاثة عقود من الظهور المتواصل على الشاشة.ففي الحلقة السابعة والثلاثين من الموسم 37، والتي حملت عنوان Seperance، وهي محاكاة ساخرة لمسلسل Severance، ظهر للمرة الأخيرة بطل الإعلانات الشهير دَفمان (Duffman)، لينطق عبارته الشهيرة "Oh yeah!" للمرة الأخيرة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وخلال الحلقة التي عُرضت يوم الأحد، دخل باري دفمان، المتحدث الرسمي باسم بيرة "دَف"، إلى منزل عائلة سيمبسون، ليبلغ هومر ومارج وأطفالهما بخبر تقاعد الشخصية، موجّهًا الإعلان في الوقت نفسه إلى المشاهدين.وقال دفمان في الحلقة: "شركة دَف قررت إحالة هذه الشخصية إلى التقاعد إلى الأبد"، مضيفًا أن أساليب الإعلان التقليدية باتت من الماضي، مثل المتحدثين الرسميين والإعلانات المطبوعة والتلفزيونية، مؤكدًا أن "أطفال اليوم لم يعودوا حتى يحفظون الشعارات الإعلانية".

وتُعد شخصية دفمان، التي يؤدي صوتها الممثل Hank Azaria، واحدة من أكثر الشخصيات الثانوية شهرة في المسلسل، بفضل زيّها الخارق المكوّن من عباءة حمراء وحزام مزيّن بعلب بيرة "دَف"، إلى جانب عبارتها المميزة.





وكان الظهور الأول لدفمان عام 1997 في حلقة The City of New York vs. Homer Simpson، واستمر حضوره في العمل حتى الموسم الحالي.



وفي الحلقة نفسها، حاول دفمان تجنيد هومر للانضمام إلى شركة تُدعى EOD، قبل أن "يعيد برمجة نفسه" ويتخلى نهائيًا عن شخصيته الخارقة، واضعًا عباءته جانبًا.



ويأتي هذا الوداع بعد أقل من شهرين على إخراج شخصية أخرى قديمة من المسلسل، وهي عازفة الأرغن في الكنيسة "أليس غليك"، التي ظهرت بانتظام على مدى 35 موسمًا، قبل أن تُقتل خلال عظة دينية في إحدى الحلقات. وكان الظهور الأول لدفمان عام 1997 في حلقة The City of New York vs. Homer Simpson، واستمر حضوره في العمل حتى الموسم الحالي.وفي الحلقة نفسها، حاول دفمان تجنيد هومر للانضمام إلى شركة تُدعى EOD، قبل أن "يعيد برمجة نفسه" ويتخلى نهائيًا عن شخصيته الخارقة، واضعًا عباءته جانبًا.ويأتي هذا الوداع بعد أقل من شهرين على إخراج شخصية أخرى قديمة من المسلسل، وهي عازفة الأرغن في الكنيسة "أليس غليك"، التي ظهرت بانتظام على مدى 35 موسمًا، قبل أن تُقتل خلال عظة دينية في إحدى الحلقات.



وتزامنت هذه الخطوات مع موجة انتقادات من جمهور العمل، بين من يعترض على "قتل" شخصيات محبوبة ولو ثانوية، ومن يرى أن المسلسل طال أكثر من اللازم مع تقدّم أعمار الممثلين المؤدّين للأصوات الرئيسية.



وكان المسلسل قد أثار جدلًا واسعًا في حزيران 2025 بعد "قتل" مارج سيمبسون، لكن ذلك حصل ضمن مشهد مستقبلي غير حالي. كما سبق أن اختفت شخصيات أخرى، بينها "لاري السكير"، فيما قُتل العدو الشهير لبارت، "سايدشو بوب"، في حلقة هالوين غير محسوبة ضمن القصة الأساسية.



ورغم تخلي المسلسل عن بعض الشخصيات، أعاد في السنوات الأخيرة وجوهًا أيقونية أخرى، من بينها شخصية "جاك" الفرنسية التي أدى صوتها ألبرت بروكس.