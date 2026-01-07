الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صدمة لعشّاق "ذا سيمبسونز"… وداع نهائي لشخصية رافقت المشاهدين نحو 30 عامًا
منوعات
2026-01-07 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
صدمة لعشّاق "ذا سيمبسونز"… وداع نهائي لشخصية رافقت المشاهدين نحو 30 عامًا
أعلنت سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة The Simpsons عن التقاعد "الأبدي" لإحدى شخصياتها البارزة، بعد ما يقارب ثلاثة عقود من الظهور المتواصل على الشاشة.
ففي الحلقة السابعة والثلاثين من الموسم 37، والتي حملت عنوان Seperance، وهي محاكاة ساخرة لمسلسل Severance، ظهر للمرة الأخيرة بطل الإعلانات الشهير دَفمان (Duffman)، لينطق عبارته الشهيرة "Oh yeah!" للمرة الأخيرة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وخلال الحلقة التي عُرضت يوم الأحد، دخل باري دفمان، المتحدث الرسمي باسم بيرة "دَف"، إلى منزل عائلة سيمبسون، ليبلغ هومر ومارج وأطفالهما بخبر تقاعد الشخصية، موجّهًا الإعلان في الوقت نفسه إلى المشاهدين.
وقال دفمان في الحلقة: "شركة دَف قررت إحالة هذه الشخصية إلى التقاعد إلى الأبد"، مضيفًا أن أساليب الإعلان التقليدية باتت من الماضي، مثل المتحدثين الرسميين والإعلانات المطبوعة والتلفزيونية، مؤكدًا أن "أطفال اليوم لم يعودوا حتى يحفظون الشعارات الإعلانية".
وتُعد شخصية دفمان، التي يؤدي صوتها الممثل Hank Azaria، واحدة من أكثر الشخصيات الثانوية شهرة في المسلسل، بفضل زيّها الخارق المكوّن من عباءة حمراء وحزام مزيّن بعلب بيرة "دَف"، إلى جانب عبارتها المميزة.
وكان الظهور الأول لدفمان عام 1997 في حلقة The City of New York vs. Homer Simpson، واستمر حضوره في العمل حتى الموسم الحالي.
وفي الحلقة نفسها، حاول دفمان تجنيد هومر للانضمام إلى شركة تُدعى EOD، قبل أن "يعيد برمجة نفسه" ويتخلى نهائيًا عن شخصيته الخارقة، واضعًا عباءته جانبًا.
ويأتي هذا الوداع بعد أقل من شهرين على إخراج شخصية أخرى قديمة من المسلسل، وهي عازفة الأرغن في الكنيسة "أليس غليك"، التي ظهرت بانتظام على مدى 35 موسمًا، قبل أن تُقتل خلال عظة دينية في إحدى الحلقات.
وتزامنت هذه الخطوات مع موجة انتقادات من جمهور العمل، بين من يعترض على "قتل" شخصيات محبوبة ولو ثانوية، ومن يرى أن المسلسل طال أكثر من اللازم مع تقدّم أعمار الممثلين المؤدّين للأصوات الرئيسية.
وكان المسلسل قد أثار جدلًا واسعًا في حزيران 2025 بعد "قتل" مارج سيمبسون، لكن ذلك حصل ضمن مشهد مستقبلي غير حالي. كما سبق أن اختفت شخصيات أخرى، بينها "لاري السكير"، فيما قُتل العدو الشهير لبارت، "سايدشو بوب"، في حلقة هالوين غير محسوبة ضمن القصة الأساسية.
ورغم تخلي المسلسل عن بعض الشخصيات، أعاد في السنوات الأخيرة وجوهًا أيقونية أخرى، من بينها شخصية "جاك" الفرنسية التي أدى صوتها ألبرت بروكس.
منوعات
لعشّاق
"ذا
سيمبسونز"…
نهائي
لشخصية
رافقت
المشاهدين
عامًا
ثلاثة أسابيع من الحداد على شاب لم يمت… خطأ كارثي من الشرطة "يدفن حيًا ويُعيد آخر إلى الحياة"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-02
تسنيم: توقيف 30 شخصا في طهران بتهمة "الإخلال بالنظام العام"
أخبار دولية
2026-01-02
تسنيم: توقيف 30 شخصا في طهران بتهمة "الإخلال بالنظام العام"
0
أخبار لبنان
2025-12-24
المكتب الإعلاميّ لمخزومي: لا يعرف شخصية تُدعى "أبو عمر”
أخبار لبنان
2025-12-24
المكتب الإعلاميّ لمخزومي: لا يعرف شخصية تُدعى "أبو عمر”
0
خبر عاجل
2025-12-21
لا تفوتوا مشاهدة الحلقة التاسعة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساء عبر الـLBCI
خبر عاجل
2025-12-21
لا تفوتوا مشاهدة الحلقة التاسعة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساء عبر الـLBCI
0
خبر عاجل
2025-12-14
لا تفوتوا مشاهدة الحلقة الثامنة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساء عبر الـLBCI
خبر عاجل
2025-12-14
لا تفوتوا مشاهدة الحلقة الثامنة من Shark Tank الساعة الـ8:30 مساء عبر الـLBCI
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:14
ثلاثة أسابيع من الحداد على شاب لم يمت… خطأ كارثي من الشرطة "يدفن حيًا ويُعيد آخر إلى الحياة"
منوعات
06:14
ثلاثة أسابيع من الحداد على شاب لم يمت… خطأ كارثي من الشرطة "يدفن حيًا ويُعيد آخر إلى الحياة"
0
منوعات
04:44
48 ساعة وأربع إطلالات… تبديل ملابس مادورو يربك الإنترنت وهذه التفاصيل
منوعات
04:44
48 ساعة وأربع إطلالات… تبديل ملابس مادورو يربك الإنترنت وهذه التفاصيل
0
منوعات
14:47
أمام أعين أصدقائه... تمساح يسحب تلميذًا إلى أعماق النهر: وهذه التفاصيل
منوعات
14:47
أمام أعين أصدقائه... تمساح يسحب تلميذًا إلى أعماق النهر: وهذه التفاصيل
0
منوعات
14:31
إلى أصحاب الكلاب... كم دقيقة من المشي يحتاج كلبكم يوميًا؟
منوعات
14:31
إلى أصحاب الكلاب... كم دقيقة من المشي يحتاج كلبكم يوميًا؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-11-24
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
أمن وقضاء
2025-11-24
نشَلَ حقيبة سيّدة مسنة في الأشرفية... وشعبة المعلومات توقفه
0
منوعات
2025-10-29
"الرجال أيضاً يُصابون"… رجل أربعيني يواجه سرطان الثدي بشجاعة وهذه رسالته للعالم
منوعات
2025-10-29
"الرجال أيضاً يُصابون"… رجل أربعيني يواجه سرطان الثدي بشجاعة وهذه رسالته للعالم
0
آخر الأخبار
2025-09-18
الوكالة الوطنية: وفاة شخص 6 جرحى في حادث سير على طريق عام عابا - الكورة
آخر الأخبار
2025-09-18
الوكالة الوطنية: وفاة شخص 6 جرحى في حادث سير على طريق عام عابا - الكورة
0
أمن وقضاء
2026-01-05
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
أمن وقضاء
2026-01-05
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:08
اختتام الاجتماع السابع للمنسقين الوطنيين لـ"أكساد" في بيروت
أخبار لبنان
07:08
اختتام الاجتماع السابع للمنسقين الوطنيين لـ"أكساد" في بيروت
0
أخبار لبنان
06:49
بو فاعور أكد خلال لقائه المفتي دريان أهمية اعتماد مقاربات وطنية مشتركة تحت سقف الدولة
أخبار لبنان
06:49
بو فاعور أكد خلال لقائه المفتي دريان أهمية اعتماد مقاربات وطنية مشتركة تحت سقف الدولة
0
أخبار دولية
06:32
رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها
أخبار دولية
06:32
رئيسة فنزويلا بالوكالة تؤكّد عدم وجود "أي عميل خارجي" يحكم بلادها
0
أخبار لبنان
04:35
وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان غدا
أخبار لبنان
04:35
وزير الخارجية الإيراني يزور لبنان غدا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
ليلة الضربات المقصودة: رسائل إسرائيلية قبيل اجتماعَي الميكانيزم والحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more
تقارير نشرة الاخبار
13:47
البترون تحقق الامنيات و"Imagine "more
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من الساري بورما إلى الجوقات الكنسية المتنقّلة: تقاليد الميلاد عند الأرمن الأرثوذكس
0
أخبار دولية
13:42
منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها
أخبار دولية
13:42
منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:17
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
أمن وقضاء
11:17
بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت
2
اقتصاد
02:43
المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا
اقتصاد
02:43
المحروقات تنخفض اليوم… والغاز يسجّل ارتفاعا طفيفا
3
حال الطقس
02:34
تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:34
تحضّروا لمنخفض جوي عالي الفعالية ابتداءً من الجمعة… إليكم التفاصيل
4
أخبار لبنان
00:21
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
أخبار لبنان
00:21
الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج
5
خبر عاجل
13:49
رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"
خبر عاجل
13:49
رويترز نقلا عن مسؤول سوري: مبادرة أميركية تنص على وقف كل الأنشطة العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا على الفور وهذه المبادرة "فرصة تاريخية" لدفع المفاوضات بين سوريا وإسرائيل "بشكل إيجابي"
6
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
من هو الرئيس الذي دعمه "أبو عمر"؟
7
خبر عاجل
04:52
الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان
خبر عاجل
04:52
الولايات المتحدة ترحّب بالإصلاحات الحكومية وتعتبر قانون "الفجوة المالية" خطوة لاستعادة الثقة الدولية بلبنان
8
أخبار دولية
13:42
منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها
أخبار دولية
13:42
منحة المتقاعدين المدنيين… هذه تفاصيلها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More