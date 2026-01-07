الأخبار
مضيفو طيران يحذرون: هذا المكان في الطائرة مليء بالبكتيريا ولا يجب وضع معطفك فيه أبدا

منوعات
2026-01-07 | 11:41
مضيفو طيران يحذرون: هذا المكان في الطائرة مليء بالبكتيريا ولا يجب وضع معطفك فيه أبدا

عند الصعود إلى الطائرة، يسعى معظم الركاب إلى ترتيب أغراضهم بسرعة والشعور بالراحة، وغالباً ما يضعون معاطفهم داخل الخزائن العلوية من دون تردد. إلا أن مضيفي طيران وخبراء صحيين حذّروا من أن هذا التصرف قد يكون غير صحي ومقزز، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأكدت مضيفة الطيران لوريتا هيل، والتي تمتلك خبرة تمتد لعشر سنوات، أن الخزائن العلوية تُعد من أكثر الأماكن تلوثاً داخل الطائرة، لأنها تستقبل حقائب قادمة من أرضيات المطارات، إضافة إلى تسرب مستحضرات العناية والسوائل أحياناً.

وبحسب خبراء، فإن عجلات الحقائب التي توضع داخل هذه الخزائن تُعد أكثر اتساخاً بعشرات المرات من مقاعد المراحيض، ما يجعل وضع المعاطف أو الملابس التي تُلامس الجسم مباشرة في هذا المكان أمراً غير صحي.

من جهته، أوضح عالم الأحياء الدقيقة جايسون تيترو أن الخزائن العلوية قد تحتوي على بكتيريا مثل المكورات العنقودية والزائفة الزنجارية، نظراً لعدم إدراجها ضمن روتين التنظيف المنتظم على متن الطائرات.

كما أشار مضيفو الطيران إلى أن تخزين المعاطف في الخزائن العلوية يعرقل حركة الصعود ويشغل مساحة مخصصة لحقائب اليد، ما يؤخر الرحلات ويزعج الركاب.

وينصح الخبراء بوضع المعطف عند القدمين، أو على الحضن، أو داخل حقيبة اليد نفسها، بدلاً من الخزانة العلوية.
 

منوعات

طيران

يحذرون:

المكان

الطائرة

بالبكتيريا

معطفك

