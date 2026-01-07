زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي

قضت محكمة هولندية ببطلان زواج ثنائي بعد أن كتبا عهود زواجهما بمساعدة برنامج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي".



كان الزوجان يعتقدان أنهما توّجا حبهما بالزواج خلال حفلة أقيمت في نيسان 2025 في مدينة زفوله في شمال هولندا.



وسعيا منهما لإقامة زواج مدني غير رسمي، طلبا من صديق أن يُجري المراسم، فلجأ إلى برنامج "تشات جي بي تي" للمساعدة في صوغ العهود.



إلا أن محكمة زفوله قضت الثلاثاء بأن الزوجين لم يلتزما بالأصول الواجب اتباعها لعقد الزيجات في هولندا.



وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن القانون يُلزم الزوجين بالتصريح بأنهما سيفيان بجميع الالتزامات القانونية المرتبطة بالزواج.



وقالت "يُظهر البيان المذكور أن الرجل والمرأة لم يُقدّما التصريح المشار إليه في المادة 1:67، الفقرة 1، من القانون المدني الهولندي".



واستشهد الحكم بالعهود التي صاغها الذكاء الاصطناعي لتوضيح وجهة نظره.



وقد سُئل الرجل خلال مراسم الزواج، بحسب نص العهود، "هل تعد بالوقوف إلى جانب (اسم المرأة) اليوم وغدا وإلى الأبد؟"، و"الضحك معا، والنمو معا، وتبادل الحب مهما حدث؟".



وسُئلا أيضا عما إذا كان "سيستمر كل منهما في دعم الآخر وممازحته والتمسك به، حتى في الأوقات الصعبة؟".



وبعد الإجابة على هذه الأسئلة، جرى الإعلان أنهما "ليسا مجرد زوج وزوجة، بل قبل كل شيء فريق واحد، زوجان مجنونان يحب كل منهما الآخر".



إلا أن هذه العهود التي صاغها الذكاء الاصطناعي لم تلق قبولا لدى المحكمة.



وبسبب النص المستخدم في المراسم، قضت المحكمة بأن زواج الرجل والمرأة لم يُوثَّق رسميا، "ما يعني أن شهادة الزواج سُجِّلت خطأ في السجل المدني".



وادعى الزوجان أنهما لم يقصدا ارتكاب هذا الخطأ، وأن الموظف المدني في مراسم الزواج لم يُنبِّههما إليه في حينه.



وقال الزوجان إن تغيير تاريخ زواجهما سيؤثر عليهما عاطفيا بشدة، وطلبا الإبقاء على تاريخ زفافهما الأول كتاريخ زواجهما القانوني.



لكن المحكمة لم توافق على ذلك.



وقالت "تتفهم المحكمة مدى أهمية تاريخ الزواج المُدرج في شهادة الزواج للرجل والمرأة، لكنها لا تستطيع تجاهل القانون".