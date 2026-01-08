الأخبار
"شعر وردي يُشعل السخرية"… لغز لون شعر دونالد ترامب يربك الجمهور وخبير يشرح السبب
"شعر وردي يُشعل السخرية"… لغز لون شعر دونالد ترامب يربك الجمهور وخبير يشرح السبب
أثار ظهور دونالد ترامب بشعرٍ مائل إلى اللون الوردي خلال خطاب ألقاه في واشنطن العاصمة موجة واسعة من الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شبّه كثيرون لونه بـ"حلوى القطن"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وخلال مخاطبته أعضاء الحزب الجمهوري في مركز جون إف. كينيدي للفنون المسرحية، بدا شعر ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، بلون غير معتاد، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول السبب الحقيقي وراء هذا التغيّر.
وأوضح مصفف الشعر اللندني غوستاف فوشيه لصحيفة ديلي ميل أن اللون الوردي قد يكون ناتجًا عن عملية "تعديل لون" تُستخدم عادةً للحصول على مظهر أشقر فاتح أو فضي. وقال إن إضافة درجات بنفسجية لمعادلة الاصفرار قد تؤدي، في حال الإفراط بها أو تركها فترة أطول من اللازم، إلى تحوّل اللون نحو الوردي بدلًا من الدرجة الباردة المتوقعة.
وأشار فوشيه إلى أن الإضاءة قد تكون عاملًا حاسمًا أيضًا، موضحًا أن أضواء المسرح الدافئة أو الإضاءة العلوية يمكن أن تعكس مسحة وردية على الشعر الفاتح أو الفضي، كما أن انعكاس الألوان المحيطة، مثل الخلفيات الحمراء أو الأعلام، قد يمنح الشعر لونًا ورديًا خفيفًا.
وكانت إيفانكا ترامب قد صرّحت سابقًا بأن والدها يستخدم منتج Just for Men لإخفاء الشعر الرمادي، وهو ما أعاد إلى الواجهة تفسيرات قديمة حول تسريحة ولون شعره المميزين.
وسرعان ما ضجّت منصات التواصل بتعليقات ساخرة، إذ كتب أحد المستخدمين أن "ترامب ظهر بشعر وردي يشبه حلوى القطن"، فيما تساءل آخرون عن سبب هذا التغيّر المفاجئ، معتبرين أنه "لا ينسجم إطلاقًا مع صورته المعتادة".
