الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
في إعارة نادرة خارج هولندا... لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" لفيرمير تُعرض باليابان
منوعات
2026-01-08 | 09:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في إعارة نادرة خارج هولندا... لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" لفيرمير تُعرض باليابان
أعلن متحف ماورتشهاوس الهولندي الخميس أن لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" للفنان يوهانس فيرمير ستُعرض هذا العام في اليابان، في إعارة قلّما تحدث خارج هولندا لهذا العمل الفنيّ الذي يُعدّ من الأشهر في العالم.
وستُعار هذه التحفة الفنية العائدة للقرن السابع عشر، إلى متحف ناكانوشيما للفنون في أوساكا خلال شهري آب وأيلول، بينما يكون متحفها الأصلي في لاهاي مغلقا لإجراء أعمال تجديد.
وقال متحف ماورتشهاوس "تُعدّ الفتاة ذات القرط اللؤلؤي من أشهر اللوحات في العالم... لذلك لا تُعار إلى مؤسسات أخرى إلا في ظروف استثنائية جدا".
وتعود المرة الأخيرة التي أعيرت فيها اللوحة إلى سنة 2023 حين عرضها متحف ريكز في أمستردام.
وقد جابت "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" العالم بين عامي 2012 و2014 بالتزامن مع أعمال ترميم واسعة النطاق شهدها متحف ماورتشهاوس. وعاين اللوحة في تلك الفترة 2,2 مليون شخص، بحسب إدارة المتحف.
وقالت المديرة العامة لمتحف ماورتشهاوس مارتين غوسلينك في بيان "بالنسبة إلى متحف ماورتشهاوس، تُعدّ رحلة اللوحة إلى اليابان فرصة فريدة لعرضها على الجمهور الياباني، ربما للمرة الأخيرة".
ولُقّبت هذه اللوحة بـ"موناليزا الشمال" لما يحمله وجه شخصيتها من تعبير غامض يذكّر بلوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة، وقد حققت شهرة عالمية واسعة بعد أن شكلت مصدر إلهام لرواية حققت مبيعات كبيرة وتحوّلت في ما بعد إلى فيلم هوليوودي.
منوعات
إعارة
نادرة
هولندا...
"الفتاة
القرط
اللؤلؤي"
لفيرمير
تُعرض
باليابان
"شعر وردي يُشعل السخرية"… لغز لون شعر دونالد ترامب يربك الجمهور وخبير يشرح السبب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
14:04
"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تغادر هولندا… عرض نادر للتحفة في اليابان
فنّ
14:04
"الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" تغادر هولندا… عرض نادر للتحفة في اليابان
0
منوعات
2025-11-13
تحليل DNA لهتلر يفجّر مفاجأة: "كان مصابًا باضطراب نادر يفسّر سلوكه الغريب" وهذه التفاصيل
منوعات
2025-11-13
تحليل DNA لهتلر يفجّر مفاجأة: "كان مصابًا باضطراب نادر يفسّر سلوكه الغريب" وهذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
14:02
"الوكالة الوطنية": تعرض بلدة مارون الراس لقصف مدفعيّ متقطع
آخر الأخبار
14:02
"الوكالة الوطنية": تعرض بلدة مارون الراس لقصف مدفعيّ متقطع
0
أخبار دولية
2025-11-11
إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"
أخبار دولية
2025-11-11
إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:42
"شعر وردي يُشعل السخرية"… لغز لون شعر دونالد ترامب يربك الجمهور وخبير يشرح السبب
منوعات
06:42
"شعر وردي يُشعل السخرية"… لغز لون شعر دونالد ترامب يربك الجمهور وخبير يشرح السبب
0
منوعات
2026-01-07
زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي
منوعات
2026-01-07
زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي
0
منوعات
2026-01-07
مضيفو طيران يحذرون: هذا المكان في الطائرة مليء بالبكتيريا ولا يجب وضع معطفك فيه أبدا
منوعات
2026-01-07
مضيفو طيران يحذرون: هذا المكان في الطائرة مليء بالبكتيريا ولا يجب وضع معطفك فيه أبدا
0
منوعات
2026-01-07
صدمة لعشّاق "ذا سيمبسونز"… وداع نهائي لشخصية رافقت المشاهدين نحو 30 عامًا
منوعات
2026-01-07
صدمة لعشّاق "ذا سيمبسونز"… وداع نهائي لشخصية رافقت المشاهدين نحو 30 عامًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-01-03
وسائل إعلام فنزويلية: هجمات استهدفت مطار هيغيروتي وقاعدة لاكارلوتا الجوية ومجمع حصن تيونا العسكري وهجمات استهدفت أيضا القاعدة البحرية في لا غوايرا وبرج اتصالات رئيسيا
خبر عاجل
2026-01-03
وسائل إعلام فنزويلية: هجمات استهدفت مطار هيغيروتي وقاعدة لاكارلوتا الجوية ومجمع حصن تيونا العسكري وهجمات استهدفت أيضا القاعدة البحرية في لا غوايرا وبرج اتصالات رئيسيا
0
أخبار دولية
2025-11-14
الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن لتبني خطة ترامب للسلام في غزة
أخبار دولية
2025-11-14
الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن لتبني خطة ترامب للسلام في غزة
0
آخر الأخبار
2025-12-29
الرئيس نواف سلام: منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون
آخر الأخبار
2025-12-29
الرئيس نواف سلام: منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون
0
أخبار دولية
2025-12-20
روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية
أخبار دولية
2025-12-20
روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان
تقارير نشرة الاخبار
13:49
إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يبني إمبراطورية نفط
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ترامب يبني إمبراطورية نفط
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حصر السلاح شمال الليطاني pending
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:43
مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"
تقارير نشرة الاخبار
13:34
رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تشكّك بإعلان بيروت وتعتبر نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني غير مكتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:27
إسرائيل تشكّك بإعلان بيروت وتعتبر نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني غير مكتمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
2
فنّ
13:40
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
فنّ
13:40
ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)
3
أخبار لبنان
11:59
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
أخبار لبنان
11:59
وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات
4
خبر عاجل
09:57
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
خبر عاجل
09:57
وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز
5
حال الطقس
02:11
منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:11
منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس
6
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
7
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
8
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More