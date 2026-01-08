الأخبار
في إعارة نادرة خارج هولندا... لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" لفيرمير تُعرض باليابان

منوعات
2026-01-08 | 09:55
مشاهدات عالية
2min
في إعارة نادرة خارج هولندا... لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" لفيرمير تُعرض باليابان

أعلن متحف ماورتشهاوس الهولندي الخميس أن لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" للفنان يوهانس فيرمير ستُعرض هذا العام في اليابان، في إعارة قلّما تحدث خارج هولندا لهذا العمل الفنيّ الذي يُعدّ من الأشهر في العالم.

وستُعار هذه التحفة الفنية العائدة للقرن السابع عشر، إلى متحف ناكانوشيما للفنون في أوساكا خلال شهري آب وأيلول، بينما يكون متحفها الأصلي في لاهاي مغلقا لإجراء أعمال تجديد.

وقال متحف ماورتشهاوس "تُعدّ الفتاة ذات القرط اللؤلؤي من أشهر اللوحات في العالم... لذلك لا تُعار إلى مؤسسات أخرى إلا في ظروف استثنائية جدا".

وتعود المرة الأخيرة التي أعيرت فيها اللوحة إلى سنة 2023 حين عرضها متحف ريكز في أمستردام.

وقد جابت "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" العالم بين عامي 2012 و2014 بالتزامن مع أعمال ترميم واسعة النطاق شهدها متحف ماورتشهاوس. وعاين اللوحة في تلك الفترة 2,2 مليون شخص، بحسب إدارة المتحف.

وقالت المديرة العامة لمتحف ماورتشهاوس مارتين غوسلينك في بيان "بالنسبة إلى متحف ماورتشهاوس، تُعدّ رحلة اللوحة إلى اليابان فرصة فريدة لعرضها على الجمهور الياباني، ربما للمرة الأخيرة".

ولُقّبت هذه اللوحة بـ"موناليزا الشمال" لما يحمله وجه شخصيتها من تعبير غامض يذكّر بلوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة، وقد حققت شهرة عالمية واسعة بعد أن شكلت مصدر إلهام لرواية حققت مبيعات كبيرة وتحوّلت في ما بعد إلى فيلم هوليوودي.

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
فنّ
13:40

ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات

LBCI
خبر عاجل
09:57

وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز

LBCI
حال الطقس
02:11

منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:34

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
أخبار لبنان
05:30

نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية

LBCI
خبر عاجل
01:31

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

