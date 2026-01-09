العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

ووُجهت إلى غيرلاش 100 تهمة لإساءة معاملة جثة، و100 تهمة لحيازة ممتلكات مسروقة، إضافة إلى تهم بتدنيس نصب عام وأشياء مُقدّسة وموقع دفن تاريخي، والسطو والتعدي على الملكية والسرقة والتخريب الجنائي. ويُحتجز المتهم بكفالة قدرها مليون دولار، من دون تسجيل محامٍ له حتى الآن.كما أشارت الشرطة إلى أن المتهم كان عضوًا في مجموعة على "فيسبوك" بعنوان "بيع العظام البشرية والجماجم"، وظهر في صور وهو يحمل جمجمة، من دون تأكيد ما إذا كان قد باع أيًا من الرفات.ووصف رئيس شرطة يدون هنري جياماركو القضية بأنها من أكثر القضايا إزعاجًا في مسيرته المهنية، قائلاً: "الراحة الأبدية يجب أن تبقى كذلك… وما حدث هنا يمزق القلب".