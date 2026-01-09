الأخبار
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
منوعات
2026-01-09 | 08:28
مشاهدات عالية
3
min
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
عثرت السلطات الأميركية على أكثر من 100 جمجمة بشرية وبقايا تعود إلى رُضّع داخل منزل رجل في ولاية بنسلفانيا، في مشهد وصفه المحققون بأنه "فيلم رعب يتحول إلى واقع".
ووجّهت إلى المتهم جوناثان غيرلاش (34 عامًا) أكثر من 500 تهمة جنائية، تتعلق بتدنيس أضرحة ومواقع دفن تاريخية وسرقة رفات بشرية، في جرائم يُعتقد أنها بدأت منذ قرابة عيد الهالوين الماضي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقال المدعي العام لمقاطعة ديلاوير تانر راوس إن المتهم جمع جماجم وعظامًا طويلة وأقدامًا محنطة وجذوعًا بشرية متحللة، واحتفظ بها في قبو منزله وفي مستودع تخزين منفصل. وأضاف: "استعاد المحققون عددًا هائلًا من العظام، وما زلنا نحاول تحديد هوياتها ومصدرها وعددها الحقيقي".
وأوضح راوس أن بعض الرفات يعود إلى مئات السنين، فيما تعود أخرى إلى رُضّع يُعتقد أنهم توفوا بعمر بضعة أشهر فقط، مشيرًا إلى أن إحدى الجثث عُثر بداخلها على جهاز لتنظيم ضربات القلب. وتابع: "المشهد لا يُصدّق… بعض البقايا كانت معلّقة، وأخرى مُركّبة من أجزاء، وبعضها مجرد جماجم موضوعة على رفوف".
وجاء توقيف غيرلاش بعد تحقيق استمر شهرًا بشأن اقتحامات متكررة في مقبرة ماونت مورياه، حيث فُتحت بالقوة 26 ضريحًا وقبو دفن على الأقل. وقادت مشاهد لعظام وجماجم ظاهرة في المقعد الخلفي لسيارة قرب مقبرة مهجورة على أطراف فيلادلفيا الشرطة إلى منزل المتهم.
وأُلقي القبض عليه أثناء خروجه من المقبرة وهو يحمل عتلة حديدية، فيما عُثر بحوزته على كيس خيش يحتوي على بقايا محنطة لطفلين صغيرين وثلاث جماجم وعظام أخرى. وأقرّ المتهم، بحسب الشرطة، بأخذه نحو 30 مجموعة من الرفات البشرية، وأرشد المحققين إلى القبور التي سرق منها.
ووُجهت إلى غيرلاش 100 تهمة لإساءة معاملة جثة، و100 تهمة لحيازة ممتلكات مسروقة، إضافة إلى تهم بتدنيس نصب عام وأشياء مُقدّسة وموقع دفن تاريخي، والسطو والتعدي على الملكية والسرقة والتخريب الجنائي. ويُحتجز المتهم بكفالة قدرها مليون دولار، من دون تسجيل محامٍ له حتى الآن.
كما أشارت الشرطة إلى أن المتهم كان عضوًا في مجموعة على "فيسبوك" بعنوان "بيع العظام البشرية والجماجم"، وظهر في صور وهو يحمل جمجمة، من دون تأكيد ما إذا كان قد باع أيًا من الرفات.
ووصف رئيس شرطة يدون هنري جياماركو القضية بأنها من أكثر القضايا إزعاجًا في مسيرته المهنية، قائلاً: "الراحة الأبدية يجب أن تبقى كذلك… وما حدث هنا يمزق القلب".
