الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

منوعات
2026-01-09 | 08:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: &quot;دنّس المقابر وتاجر بالعظام&quot; وهذه التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

عثرت السلطات الأميركية على أكثر من 100 جمجمة بشرية وبقايا تعود إلى رُضّع داخل منزل رجل في ولاية بنسلفانيا، في مشهد وصفه المحققون بأنه "فيلم رعب يتحول إلى واقع".

ووجّهت إلى المتهم جوناثان غيرلاش (34 عامًا) أكثر من 500 تهمة جنائية، تتعلق بتدنيس أضرحة ومواقع دفن تاريخية وسرقة رفات بشرية، في جرائم يُعتقد أنها بدأت منذ قرابة عيد الهالوين الماضي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقال المدعي العام لمقاطعة ديلاوير تانر راوس إن المتهم جمع جماجم وعظامًا طويلة وأقدامًا محنطة وجذوعًا بشرية متحللة، واحتفظ بها في قبو منزله وفي مستودع تخزين منفصل. وأضاف: "استعاد المحققون عددًا هائلًا من العظام، وما زلنا نحاول تحديد هوياتها ومصدرها وعددها الحقيقي".

وأوضح راوس أن بعض الرفات يعود إلى مئات السنين، فيما تعود أخرى إلى رُضّع يُعتقد أنهم توفوا بعمر بضعة أشهر فقط، مشيرًا إلى أن إحدى الجثث عُثر بداخلها على جهاز لتنظيم ضربات القلب. وتابع: "المشهد لا يُصدّق… بعض البقايا كانت معلّقة، وأخرى مُركّبة من أجزاء، وبعضها مجرد جماجم موضوعة على رفوف".

وجاء توقيف غيرلاش بعد تحقيق استمر شهرًا بشأن اقتحامات متكررة في مقبرة ماونت مورياه، حيث فُتحت بالقوة 26 ضريحًا وقبو دفن على الأقل. وقادت مشاهد لعظام وجماجم ظاهرة في المقعد الخلفي لسيارة قرب مقبرة مهجورة على أطراف فيلادلفيا الشرطة إلى منزل المتهم.

وأُلقي القبض عليه أثناء خروجه من المقبرة وهو يحمل عتلة حديدية، فيما عُثر بحوزته على كيس خيش يحتوي على بقايا محنطة لطفلين صغيرين وثلاث جماجم وعظام أخرى. وأقرّ المتهم، بحسب الشرطة، بأخذه نحو 30 مجموعة من الرفات البشرية، وأرشد المحققين إلى القبور التي سرق منها.


ووُجهت إلى غيرلاش 100 تهمة لإساءة معاملة جثة، و100 تهمة لحيازة ممتلكات مسروقة، إضافة إلى تهم بتدنيس نصب عام وأشياء مُقدّسة وموقع دفن تاريخي، والسطو والتعدي على الملكية والسرقة والتخريب الجنائي. ويُحتجز المتهم بكفالة قدرها مليون دولار، من دون تسجيل محامٍ له حتى الآن.

كما أشارت الشرطة إلى أن المتهم كان عضوًا في مجموعة على "فيسبوك" بعنوان "بيع العظام البشرية والجماجم"، وظهر في صور وهو يحمل جمجمة، من دون تأكيد ما إذا كان قد باع أيًا من الرفات.

ووصف رئيس شرطة يدون هنري جياماركو القضية بأنها من أكثر القضايا إزعاجًا في مسيرته المهنية، قائلاً: "الراحة الأبدية يجب أن تبقى كذلك… وما حدث هنا يمزق القلب".

منوعات

جمجمة

وبقايا

رُضّع

بنسلفانيا:

"دنّس

المقابر

وتاجر

بالعظام"

التفاصيل

LBCI التالي
شموع احتفالية وانفجار مرعب... لحظة صادمة حوّلت عيد ميلاد إلى كارثة (فيديو)
في إعارة نادرة خارج هولندا... لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" لفيرمير تُعرض باليابان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-11-20

دراسة صادمة: أجهزة الـ Vape أكثر تلوّثًا بـ3000 مرة من مقعد المرحاض وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-14

دراسة جديدة: شكل جسمك قد يحدد مصيرك مع السكري أكثر من وزنك وهذه التفاصيل

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-17

"هل اقتربنا من نهاية السرطان؟"... العثور على المفتاح الذي يجعل الجسم يهاجم المرض الخبيث وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2025-11-07

من حفل زفاف إلى فيلم رعب... عروس تصدم بقاعة موبوءة و"منزل للبيع" وهذه التفاصيل الصادمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:42

"هناك الكثير مما يمكننا تعلمه من الطبيعة الأم"... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44 (فيديو)

LBCI
منوعات
09:39

شموع احتفالية وانفجار مرعب... لحظة صادمة حوّلت عيد ميلاد إلى كارثة (فيديو)

LBCI
منوعات
2026-01-08

في إعارة نادرة خارج هولندا... لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" لفيرمير تُعرض باليابان

LBCI
منوعات
2026-01-08

"شعر وردي يُشعل السخرية"… لغز لون شعر دونالد ترامب يربك الجمهور وخبير يشرح السبب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:28

"الوكالة الوطنية": مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا من دون إصابته

LBCI
أخبار دولية
08:58

الاتحاد الأوروبي: أي عنف ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول

LBCI
منوعات
2026-01-07

زوّجهما ChatGPT وفرقتهما المحكمة... إليكم ما حصل مع هذا الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
03:34

وزير الإعلام: سنة على انتخاب الرئيس عون...بداية عودة الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:09

المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر

LBCI
أخبار لبنان
00:56

ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
16:11

رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب

LBCI
صحف اليوم
01:21

إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 10-01-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
منوعات
08:28

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More