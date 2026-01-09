شموع احتفالية وانفجار مرعب... لحظة صادمة حوّلت عيد ميلاد إلى كارثة (فيديو)





وفي التفاصيل، فوجئت نوزا عثمانوفا بهدية من أصدقائها تضمنت قالب حلوى وبالونات مملوءة بالهيدروجين، أثناء وقوفها عند مدخل متجر في مدينة بخارى بأوزبكستان. وبعد ثوانٍ من تسلّمها القالب وإطفائها الشموع الموصوفة بـ"الباردة"، تسببت حرارة أطراف الشموع بإشعال إحدى البالونات، ما أدى إلى انفجار مفاجئ، وفق ما نقل موقع



وأظهرت اللقطات ألسنة لهب ضخمة تملأ مدخل المكان، ما دفع صاحبة العيد وضيوفها إلى الفرار سريعًا خارج المبنى. وعلى الرغم من خطورة المشهد، لم يستمر الحريق سوى جزء من الثانية، ولم تُسجَّل أي إصابات.



وتم التأكد من سلامة جميع الحاضرين، بمن فيهم أم وطفلها كانا يقفان بالقرب من موقع الانفجار.



ويُعد الهيدروجين من الغازات شديدة الاشتعال، ويُستخدم أحيانًا في بالونات الحفلات لأنه يساعدها على الطفو، إلا أن ملامسته للشرر أو اللهب أو الشموع قد يؤدي إلى اشتعال فوري، ما يجعله خطرًا كبيرًا.