"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)

منوعات
2026-01-12 | 05:10
مشاهدات عالية
2min
"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)

عثرت الشرطة الإكوادورية الأحد على خمس رؤوس بشرية معلّقة عند شاطئ سياحي ومرفقة برسالة تحذير الى العصابات.

وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي الرؤوس مربوطة بالحبال إلى عمودين خشبيين على شاطئ بويرتو لوبيز في الجنوب الغربي. وبجوارها وضعت لوحة خشبية تحمل رسالة تهديد لأفراد العصابات الذين يبتزون الناس لحمايتهم، ويستحصلون منهم على مبالغ مالية تعرف محليا بـ"بطاقات اللقاح".
 
وجاء في الرسالة "البلدة لنا. واصلوا سرقة الصيادين والمطالبة ببطاقات اللقاح، لقد حدّدنا هوياتكم بالفعل".


أرجع تقرير للشرطة الحادث إلى صراع بين مجموعات إجرامية، وبحسب السلطات، تنشط في المنطقة شبكات لتهريب المخدرات لها ارتباطات بعصابات عابرة للحدود، وقد استخدمت هذه الشبكات الصيادين وقواربهم الصغيرة في أنشطتها غير المشروعة.
 


وعلى الشاطئ نفسه، قُتل في كانون الأول ما لا يقل عن تسعة أشخاص بينهم رضيع في أعمال عنف نسبتها السلطات إلى اشتباكات بين عصابات.

وأدّى النزاع على النفوذ والسيطرة على طرق تهريب المخدرات إلى اندلاع موجات من العنف في إقليم مانابي، حيث تقع مدينة بويرتو لوبيز، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأعلنت الشرطة، السبت، تنفيذ عمليات مراقبة وضبط أمني في بويرتو لوبيز، في ظل حالة الطوارئ المستمرة والمعلنة في تسع من أصل 24 مقاطعة في الدولة الواقعة في منطقة الأنديز، من بينها مانابي.

وتهدف حالة الطوارئ إلى احتواء تصاعد العنف، لا سيما في المناطق الساحلية، كما تفرض قيودًا على بعض الحقوق المدنية.

