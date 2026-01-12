الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)
منوعات
2026-01-12 | 05:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)
عثرت الشرطة الإكوادورية الأحد على خمس رؤوس بشرية معلّقة عند شاطئ سياحي ومرفقة برسالة تحذير الى العصابات.
وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي الرؤوس مربوطة بالحبال إلى عمودين خشبيين على شاطئ بويرتو لوبيز في الجنوب الغربي. وبجوارها وضعت لوحة خشبية تحمل رسالة تهديد لأفراد العصابات الذين يبتزون الناس لحمايتهم، ويستحصلون منهم على مبالغ مالية تعرف محليا بـ"بطاقات اللقاح".
وجاء في الرسالة "البلدة لنا. واصلوا سرقة الصيادين والمطالبة ببطاقات اللقاح، لقد حدّدنا هوياتكم بالفعل".
أرجع تقرير للشرطة الحادث إلى صراع بين مجموعات إجرامية، وبحسب السلطات، تنشط في المنطقة شبكات لتهريب المخدرات لها ارتباطات بعصابات عابرة للحدود، وقد استخدمت هذه الشبكات الصيادين وقواربهم الصغيرة في أنشطتها غير المشروعة.
وعلى الشاطئ نفسه، قُتل في كانون الأول ما لا يقل عن تسعة أشخاص بينهم رضيع في أعمال عنف نسبتها السلطات إلى اشتباكات بين عصابات.
وأدّى النزاع على النفوذ والسيطرة على طرق تهريب المخدرات إلى اندلاع موجات من العنف في إقليم مانابي، حيث تقع مدينة بويرتو لوبيز، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأعلنت الشرطة، السبت، تنفيذ عمليات مراقبة وضبط أمني في بويرتو لوبيز، في ظل حالة الطوارئ المستمرة والمعلنة في تسع من أصل 24 مقاطعة في الدولة الواقعة في منطقة الأنديز، من بينها مانابي.
وتهدف حالة الطوارئ إلى احتواء تصاعد العنف، لا سيما في المناطق الساحلية، كما تفرض قيودًا على بعض الحقوق المدنية.
منوعات
حدّدنا
هوياتكم
بالفعل"...
الإكوادور
الهدف
(صور)
"هناك الكثير مما يمكننا تعلمه من الطبيعة الأم"... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44 (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-11-26
"أحضري لي البيرة وإلّا"... تهديد تحوّل إلى مشهد مرعب: إليكم ما حصل
منوعات
2025-11-26
"أحضري لي البيرة وإلّا"... تهديد تحوّل إلى مشهد مرعب: إليكم ما حصل
0
منوعات
2025-11-06
في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)
منوعات
2025-11-06
في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)
0
فنّ
2025-11-05
نانسي عجرم تؤدي "يا طبطب" مع نجمة إندونيسية في مشهد عفوي (فيديو)
فنّ
2025-11-05
نانسي عجرم تؤدي "يا طبطب" مع نجمة إندونيسية في مشهد عفوي (فيديو)
0
منوعات
2025-11-26
في مشهد صادم... "ترند" يشعل عروسين يوم زفافهما وهذا ما حصل (فيديو)
منوعات
2025-11-26
في مشهد صادم... "ترند" يشعل عروسين يوم زفافهما وهذا ما حصل (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
2026-01-09
"هناك الكثير مما يمكننا تعلمه من الطبيعة الأم"... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44 (فيديو)
منوعات
2026-01-09
"هناك الكثير مما يمكننا تعلمه من الطبيعة الأم"... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44 (فيديو)
0
منوعات
2026-01-09
شموع احتفالية وانفجار مرعب... لحظة صادمة حوّلت عيد ميلاد إلى كارثة (فيديو)
منوعات
2026-01-09
شموع احتفالية وانفجار مرعب... لحظة صادمة حوّلت عيد ميلاد إلى كارثة (فيديو)
0
منوعات
2026-01-09
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
منوعات
2026-01-09
العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل
0
منوعات
2026-01-08
في إعارة نادرة خارج هولندا... لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" لفيرمير تُعرض باليابان
منوعات
2026-01-08
في إعارة نادرة خارج هولندا... لوحة "الفتاة ذات القرط اللؤلؤي" لفيرمير تُعرض باليابان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-06
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
آخر الأخبار
2026-01-06
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف قبل قليل عناصر من حزب الله في منطقة خربة سلم بجنوب لبنان
0
أخبار دولية
2025-12-16
رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
أخبار دولية
2025-12-16
رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
0
اخبار البرامج
2025-11-20
لغز قصة قمر في "أحمر بالخط العريض"… هل كبرت في حضن العائلة الخطأ؟ (فيديو)
اخبار البرامج
2025-11-20
لغز قصة قمر في "أحمر بالخط العريض"… هل كبرت في حضن العائلة الخطأ؟ (فيديو)
0
أخبار لبنان
03:44
وزارة الأشغال: خدمة Google Transit أصبحت متاحة للمرة الأولى في لبنان
أخبار لبنان
03:44
وزارة الأشغال: خدمة Google Transit أصبحت متاحة للمرة الأولى في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:14
ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي
أخبار دولية
00:14
ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي
0
أخبار لبنان
16:35
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته… ودور السلاح انتهى
أخبار لبنان
16:35
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته… ودور السلاح انتهى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي
تقارير نشرة الاخبار
14:47
جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
تقارير نشرة الاخبار
14:32
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
خبر عاجل
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
2
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
3
خبر عاجل
10:56
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا
خبر عاجل
10:56
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا
4
خبر عاجل
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
5
خبر عاجل
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
خبر عاجل
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
6
خبر عاجل
13:45
الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له
خبر عاجل
13:45
الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له
7
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
8
خبر عاجل
14:05
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته لكن لا اعرف ماذا يدور في رأس نتنياهو وعلينا استكمال العمل لابعاده والبعض لم يفرح لإبعاد شبح الحرب وهذا الطرف داخليّ
خبر عاجل
14:05
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته لكن لا اعرف ماذا يدور في رأس نتنياهو وعلينا استكمال العمل لابعاده والبعض لم يفرح لإبعاد شبح الحرب وهذا الطرف داخليّ
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More