"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)

عثرت الشرطة الإكوادورية الأحد على خمس رؤوس بشرية معلّقة عند شاطئ سياحي ومرفقة برسالة تحذير الى العصابات.



وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي الرؤوس مربوطة بالحبال إلى عمودين خشبيين على شاطئ بويرتو لوبيز في الجنوب الغربي. وبجوارها وضعت لوحة خشبية تحمل رسالة تهديد لأفراد العصابات الذين يبتزون الناس لحمايتهم، ويستحصلون منهم على مبالغ مالية تعرف محليا بـ"بطاقات اللقاح".

وجاء في الرسالة "البلدة لنا. واصلوا سرقة الصيادين والمطالبة ببطاقات اللقاح، لقد حدّدنا هوياتكم بالفعل".