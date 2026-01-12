الأخبار
صور صادمة من قلب الجحيم… حرائق الغابات تلتهم أكثر من 15 ألف هكتار في الأرجنتين

2026-01-12 | 07:45
أتى حريق غابات في منطقة باتاغونيا في الأرجنتين على حوالي 15 ألف هكتار من الأراضي منذ الاثنين، وواصل مئات من عناصر الإطفاء والمتطوعين محاولاتهم الأحد لاحتواء النيران.

وأفادت إدارة الإطفاء في مقاطعة تشوبوت في بيان الأحد بأن الحريق أتى على حوالي 12 الف هكتار من الأراضي في بؤرته الرئيسية قرب بلدة إيبوين الواقعة بين بحيرة جليدية وتلال غابات.

,اندلع الحريق الإثنين في بويرتو باتريادا الواقعة على بعد نحو 1700 كلم جنوب غرب بوينوس آيرس في منطقة باتاغونيا.

وأعلن إغناسيو توريس، حاكم مقاطعة تشوبوت إجلاء نحو 3000 سائح و15 عائلة من بلدة إيبوين، بينما أتت النيران على أكثر من عشرة منازل.


واشتدت الرياح بعد ظهر السبت،  ما أدى إلى تأجيج حرائق مجددا في مناطق عدة في ظل تهديد بتمدّدها إلى محطة توليد كهرباء قرب بحيرة إيبوين، بحسب عناصر الإطفاء.


وأعلن إغناسيو توريس الأحد في مقابلة إذاعية أن الوضع في المنطقة بات "أكثر هدوءا" ولكنه "ما زال حرجا جدا".

ويشتعل حريق كبير آخر في متنزه لوس أليرسيس الوطني المدرج في قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. ولم تُحدد السلطات مساحة المنطقة المتضررة.


إلى ذلك، تعمل فرق الإطفاء على احتواء حريقين آخرين في تشوبوت وسانتا كروز، دمرا حوالي 3800 هكتار من الأراضي في الأيام الأخيرة، بحسب الوكالة الفدرالية لحالات الطوارئ.


ويمتد متنزه لوس أليرسيس الوطني على مساحة تبلغ حوالي 200 ألف هكتار. ويضم مناظر طبيعية خلابة، تشمل أحواضا جليدية، وسلاسل من البرك والبحيرات الصافية، ووديانا معلقة، وتكوينات صخرية.
 

