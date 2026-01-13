الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"ذهبت لإجراء فحص روتيني فأعطوني حكم الإعدام"... انتفاخ بسيط بمعدتها كشف لها الكارثة

منوعات
2026-01-13 | 06:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ذهبت لإجراء فحص روتيني فأعطوني حكم الإعدام&quot;... انتفاخ بسيط بمعدتها كشف لها الكارثة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"ذهبت لإجراء فحص روتيني فأعطوني حكم الإعدام"... انتفاخ بسيط بمعدتها كشف لها الكارثة

تلقت أمّ كانت تصف نفسها بأنها "في قمة الصحة واللياقة" صدمة قاسية بعدما تحوّل انتفاخ بسيط وتشنجات في معدتها إلى تشخيص مخيف: سرطان أمعاء في المرحلة الرابعة.

وقالت سيسيليا كابولوبو (46 عامًا)، وهي من أصل أرجنتيني وتعيش في منطقة كلافام بلندن، إنها عادت من عطلة عائلية في ديفون وهي تشعر بانتفاخ غير طبيعي بعد تناول أطعمة دسمة، قبل أن تبدأ تعاني من تقلصات في المعدة، ما دفعها إلى مراجعة الطبيب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

في البداية، أبلغها طبيبها العام أنها على الأرجح تعاني من التهاب أو عدوى بسيطة، إلا أن تنظير القولون كشف لاحقًا الحقيقة الصادمة: إصابتها بسرطان الأمعاء في مرحلته المتقدمة في أيلول 2025.

وأوضح الأطباء أن ورمًا بطول 8 سنتيمترات كان قد انتشر إلى جدار البطن والكبد والرئتين، ما جعل حالتها غير قابلة للشفاء، مع توقعات طبية تمنحها نحو عامين للعيش.

وقالت سيسيليا: "ذهبت لإجراء تنظير قولون روتيني، وفي اليوم نفسه أعطوني حكم الإعدام". وأضافت أنها تعرضت لنوبة هلع غير مسبوقة، مؤكدة أنها بدأت تودّع أصدقاءها وعائلتها في عطلات نهاية الأسبوع.

وتعود بداية القصة إلى آب من العام الماضي، حين أمضت أسبوعًا في ديفون مع زوجها وطفليها. وتقول إنها كانت دائمًا نحيفة وتمارس البيلاتس وتشعر بأنها بصحة ممتازة، ولم تتوقع يومًا أن تواجه مرضًا بهذه الخطورة.

وبعد أيام قليلة من عودتها، لاحظت وجود أثر بسيط للدم في البراز، فتوجهت مباشرة إلى الطبيب، ليتم تحديد موعد لتنظير قولون في مستشفى ليستر بتاريخ 26 أيلول. وفي يوم الفحص، شعرت بأن الخبر سيئ عندما استدعوا زوجها من غرفة الانتظار ليستمع إلى الأطباء.

وأكدت سيسيليا أنها لم تكن تعاني من أعراض شائعة مثل الإمساك أو الإسهال، قائلة: "كنت أذهب إلى الحمام بشكل طبيعي تمامًا… لذلك كانت الصدمة أكبر".

وتخضع سيسيليا حاليًا لجلسات علاج كيميائي كل أسبوعين، إلى جانب تلقي العلاج في المنزل، وتصف حالتها بعد الجلسات بأنها تشعر "كأنها في التسعين" مع إرهاق شديد.

ورغم قسوة التشخيص، تصرّ على القتال قائلة: "أنا لا أخطط للموت قريبًا… سأقاتل لأكثر مما قاله الأطباء". وأضافت أنها تستعد للعودة إلى العمل، كما بدأت بالعودة تدريجيًا إلى حصص البيلاتس.

وختمت بمرارة: "تحركت فور ظهور أول عارض… لكن كان الوقت قد تأخر. لو أجريت الفحص عند سن الـ 45، لكنت اليوم في وضع أفضل بكثير".

منوعات

لإجراء

روتيني

فأعطوني

الإعدام"...

انتفاخ

بمعدتها

الكارثة

LBCI التالي
ثلوج نادرة بعد 25 عامًا… مدينة مغربية تستيقظ على "غطاء أبيض" والمشاهد تخطف الأنظار
صور صادمة من قلب الجحيم… حرائق الغابات تلتهم أكثر من 15 ألف هكتار في الأرجنتين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-25

إيران تنفذ حكم الإعدام بحق رجل أدين باغتصاب امرأتين

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-10

أ.ف.ب: الكنيست يقرّ في قراءة أولى مشروع قانون يسمح بإصدار "عقوبة الإعدام للإرهابيين"

LBCI
أخبار دولية
2025-12-19

السويد تستدعي سفير طهران بعد تقارير عن حكم بإعدام شخص يحمل جنسيتها

LBCI
أخبار دولية
2025-11-17

حكم بالإعدام في بنغلادش على رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:54

في تركيا... قاض أطلق النار على طليقته وسجين خلّص حياتها: إليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
09:44

ثلوج نادرة بعد 25 عامًا… مدينة مغربية تستيقظ على "غطاء أبيض" والمشاهد تخطف الأنظار

LBCI
منوعات
2026-01-12

صور صادمة من قلب الجحيم… حرائق الغابات تلتهم أكثر من 15 ألف هكتار في الأرجنتين

LBCI
منوعات
2026-01-12

"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-07

مضيفو طيران يحذرون: هذا المكان في الطائرة مليء بالبكتيريا ولا يجب وضع معطفك فيه أبدا

LBCI
أخبار لبنان
03:39

فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار

LBCI
أخبار لبنان
07:05

حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21

المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:59

إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:45

ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:34

طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق

LBCI
أخبار لبنان
07:05

حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان

LBCI
أخبار دولية
03:28

إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:25

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
خبر عاجل
04:56

إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة

LBCI
خبر عاجل
01:32

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
حال الطقس
01:50

منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر

LBCI
اقتصاد
02:31

ارتفاع في أسعار المحروقات…

LBCI
خبر عاجل
16:54

ترامب: ‍اعتبارا ‍من الآن ⁠أي ​دولة ‍تتعامل ‍تجاريا ‌مع ⁠جمهورية ⁠إيران ‍الإسلامية ‍ستدفع ‌رسوما ​جمركية ​25% على جميع ⁠المعاملات ‍مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
أخبار لبنان
09:01

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More