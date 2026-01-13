الأخبار
"ذهبت لإجراء فحص روتيني فأعطوني حكم الإعدام"... انتفاخ بسيط بمعدتها كشف لها الكارثة
منوعات
2026-01-13 | 06:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"ذهبت لإجراء فحص روتيني فأعطوني حكم الإعدام"... انتفاخ بسيط بمعدتها كشف لها الكارثة
تلقت أمّ كانت تصف نفسها بأنها "في قمة الصحة واللياقة" صدمة قاسية بعدما تحوّل انتفاخ بسيط وتشنجات في معدتها إلى تشخيص مخيف: سرطان أمعاء في المرحلة الرابعة.
وقالت سيسيليا كابولوبو (46 عامًا)، وهي من أصل أرجنتيني وتعيش في منطقة كلافام بلندن، إنها عادت من عطلة عائلية في ديفون وهي تشعر بانتفاخ غير طبيعي بعد تناول أطعمة دسمة، قبل أن تبدأ تعاني من تقلصات في المعدة، ما دفعها إلى مراجعة الطبيب، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
في البداية، أبلغها طبيبها العام أنها على الأرجح تعاني من التهاب أو عدوى بسيطة، إلا أن تنظير القولون كشف لاحقًا الحقيقة الصادمة: إصابتها بسرطان الأمعاء في مرحلته المتقدمة في أيلول 2025.
وأوضح الأطباء أن ورمًا بطول 8 سنتيمترات كان قد انتشر إلى جدار البطن والكبد والرئتين، ما جعل حالتها غير قابلة للشفاء، مع توقعات طبية تمنحها نحو عامين للعيش.
وقالت سيسيليا: "ذهبت لإجراء تنظير قولون روتيني، وفي اليوم نفسه أعطوني حكم الإعدام". وأضافت أنها تعرضت لنوبة هلع غير مسبوقة، مؤكدة أنها بدأت تودّع أصدقاءها وعائلتها في عطلات نهاية الأسبوع.
وتعود بداية القصة إلى آب من العام الماضي، حين أمضت أسبوعًا في ديفون مع زوجها وطفليها. وتقول إنها كانت دائمًا نحيفة وتمارس البيلاتس وتشعر بأنها بصحة ممتازة، ولم تتوقع يومًا أن تواجه مرضًا بهذه الخطورة.
وبعد أيام قليلة من عودتها، لاحظت وجود أثر بسيط للدم في البراز، فتوجهت مباشرة إلى الطبيب، ليتم تحديد موعد لتنظير قولون في مستشفى ليستر بتاريخ 26 أيلول. وفي يوم الفحص، شعرت بأن الخبر سيئ عندما استدعوا زوجها من غرفة الانتظار ليستمع إلى الأطباء.
وأكدت سيسيليا أنها لم تكن تعاني من أعراض شائعة مثل الإمساك أو الإسهال، قائلة: "كنت أذهب إلى الحمام بشكل طبيعي تمامًا… لذلك كانت الصدمة أكبر".
وتخضع سيسيليا حاليًا لجلسات علاج كيميائي كل أسبوعين، إلى جانب تلقي العلاج في المنزل، وتصف حالتها بعد الجلسات بأنها تشعر "كأنها في التسعين" مع إرهاق شديد.
ورغم قسوة التشخيص، تصرّ على القتال قائلة: "أنا لا أخطط للموت قريبًا… سأقاتل لأكثر مما قاله الأطباء". وأضافت أنها تستعد للعودة إلى العمل، كما بدأت بالعودة تدريجيًا إلى حصص البيلاتس.
وختمت بمرارة: "تحركت فور ظهور أول عارض… لكن كان الوقت قد تأخر. لو أجريت الفحص عند سن الـ 45، لكنت اليوم في وضع أفضل بكثير".
منوعات
لإجراء
روتيني
فأعطوني
الإعدام"...
انتفاخ
بمعدتها
الكارثة
التالي
ثلوج نادرة بعد 25 عامًا… مدينة مغربية تستيقظ على "غطاء أبيض" والمشاهد تخطف الأنظار
صور صادمة من قلب الجحيم… حرائق الغابات تلتهم أكثر من 15 ألف هكتار في الأرجنتين
السابق
