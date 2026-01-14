رسالة مؤلمة ومشاهد مخيفة... طفلة تُركت وحدها عامًا كاملًا داخل منزل قذر مع 7 كلاب والتفاصيل صادمة (صور)

كشفت السلطات الأميركية عن قضية صادمة في ولاية ألاباما، بعدما عُثر على فتاة مراهقة تبلغ 14 عامًا كانت تعيش وحيدة داخل منزل متنقل في ظروف مأساوية لما يقارب عامًا كاملًا، عقب انتقال والدتها وزوجها إلى ولاية فلوريدا وتركها خلفهما مع عدد من الكلاب.





وبحسب التقارير، تواجه الأم مارشيل لين بيرتيلا وزوجها يوجين ميدرانو تهمًا تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، بعدما أثبت التحقيق أنهما غادرا العام الماضي تاركين الفتاة وحدها مع سبعة كلاب، داخل منزل غارق بالأوساخ والقمامة والحشرات.





وخلال مداهمة المنزل، وصف المحققون المشهد بأنه "مرعب"، إذ كانت الفتاة تعيش وسط البول والبراز والصراصير، فيما عُثر على كلب نافق داخل خزانة، بينما تم إنقاذ الكلاب الأخرى من المكان، وفق ما نقل موقع



لكن أكثر ما أثار صدمة رجال الأمن كان العثور على ورقة كتبتها الفتاة بقلم رصاص، تحمل عنوانًا مؤلمًا: "كم مرة تقول لي أمي إنها لا تستطيع أن تأتي لتأخذني؟"، وقد دوّنت على الورقة 87 علامة، في إشارة إلى عدد المرات التي أخبرتها فيها والدتها بأنها لن تأتي لاصطحابها.





وبدأت القضية تنكشف بعدما لاحظ موظفو متجر Dollar General فتاة صغيرة تتعثر على الطريق في مقاطعة موبايل، وكانت تبدو عليها علامات الإعياء الشديد. وأكدت إحدى الموظفات أن الفتاة كانت تشكو من آلام في المعدة وتكرر أنه أغمي عليها كثيرًا، كما بدا واضحًا أنها لم تستحم منذ فترة طويلة وكانت في حالة صحية سيئة.





وعلى الفور، اتصل الموظفون بالإسعاف، حيث نُقلت الفتاة إلى المستشفى وهي تعاني من دوار وتشوش وألم، وتبيّن أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.





وخلال تلقيها العلاج، أخبرت الفتاة المحققين أنها كانت تعيش وحدها منذ عيد ميلادها الرابع عشر في شباط الماضي، وأنها كانت على تواصل مع والدتها عبر تطبيق "سناب شات"، وتعتمد عليها للحصول على الطعام عبر خدمات التوصيل مثل DoorDash أو من خلال وولمارت.



وبعد هذه الإفادة، حصلت السلطات على إذن بتفتيش المنزل، لتظهر صور صادمة للأرضيات الملوثة والحشرات المنتشرة، إضافة إلى فوضى عارمة في كل الغرف حتى مكان نوم الفتاة.





وعندما عثر المحققون على الأم وزوجها، أشارت التقارير إلى أنهما حاولا التقليل من خطورة ما جرى، وادعيا أن الفتاة رفضت مغادرة ألاباما، إلا أن السلطات شددت على أن طفلة في هذا العمر لا يمكن أن تُترك وحدها تحت أي ظرف. وعندما عثر المحققون على الأم وزوجها، أشارت التقارير إلى أنهما حاولا التقليل من خطورة ما جرى، وادعيا أن الفتاة رفضت مغادرة ألاباما، إلا أن السلطات شددت على أن طفلة في هذا العمر لا يمكن أن تُترك وحدها تحت أي ظرف.