الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رسالة مؤلمة ومشاهد مخيفة... طفلة تُركت وحدها عامًا كاملًا داخل منزل قذر مع 7 كلاب والتفاصيل صادمة (صور)

منوعات
2026-01-14 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رسالة مؤلمة ومشاهد مخيفة... طفلة تُركت وحدها عامًا كاملًا داخل منزل قذر مع 7 كلاب والتفاصيل صادمة (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
رسالة مؤلمة ومشاهد مخيفة... طفلة تُركت وحدها عامًا كاملًا داخل منزل قذر مع 7 كلاب والتفاصيل صادمة (صور)

كشفت السلطات الأميركية عن قضية صادمة في ولاية ألاباما، بعدما عُثر على فتاة مراهقة تبلغ 14 عامًا كانت تعيش وحيدة داخل منزل متنقل في ظروف مأساوية لما يقارب عامًا كاملًا، عقب انتقال والدتها وزوجها إلى ولاية فلوريدا وتركها خلفهما مع عدد من الكلاب.


وبحسب التقارير، تواجه الأم مارشيل لين بيرتيلا وزوجها يوجين ميدرانو تهمًا تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، بعدما أثبت التحقيق أنهما غادرا العام الماضي تاركين الفتاة وحدها مع سبعة كلاب، داخل منزل غارق بالأوساخ والقمامة والحشرات.


وخلال مداهمة المنزل، وصف المحققون المشهد بأنه "مرعب"، إذ كانت الفتاة تعيش وسط البول والبراز والصراصير، فيما عُثر على كلب نافق داخل خزانة، بينما تم إنقاذ الكلاب الأخرى من المكان، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

لكن أكثر ما أثار صدمة رجال الأمن كان العثور على ورقة كتبتها الفتاة بقلم رصاص، تحمل عنوانًا مؤلمًا: "كم مرة تقول لي أمي إنها لا تستطيع أن تأتي لتأخذني؟"، وقد دوّنت على الورقة 87 علامة، في إشارة إلى عدد المرات التي أخبرتها فيها والدتها بأنها لن تأتي لاصطحابها.


وبدأت القضية تنكشف بعدما لاحظ موظفو متجر Dollar General فتاة صغيرة تتعثر على الطريق في مقاطعة موبايل، وكانت تبدو عليها علامات الإعياء الشديد. وأكدت إحدى الموظفات أن الفتاة كانت تشكو من آلام في المعدة وتكرر أنه أغمي عليها كثيرًا، كما بدا واضحًا أنها لم تستحم منذ فترة طويلة وكانت في حالة صحية سيئة.


وعلى الفور، اتصل الموظفون بالإسعاف، حيث نُقلت الفتاة إلى المستشفى وهي تعاني من دوار وتشوش وألم، وتبيّن أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
 


وخلال تلقيها العلاج، أخبرت الفتاة المحققين أنها كانت تعيش وحدها منذ عيد ميلادها الرابع عشر في شباط الماضي، وأنها كانت على تواصل مع والدتها عبر تطبيق "سناب شات"، وتعتمد عليها للحصول على الطعام عبر خدمات التوصيل مثل DoorDash أو من خلال وولمارت.

وبعد هذه الإفادة، حصلت السلطات على إذن بتفتيش المنزل، لتظهر صور صادمة للأرضيات الملوثة والحشرات المنتشرة، إضافة إلى فوضى عارمة في كل الغرف حتى مكان نوم الفتاة.


وعندما عثر المحققون على الأم وزوجها، أشارت التقارير إلى أنهما حاولا التقليل من خطورة ما جرى، وادعيا أن الفتاة رفضت مغادرة ألاباما، إلا أن السلطات شددت على أن طفلة في هذا العمر لا يمكن أن تُترك وحدها تحت أي ظرف.


وتم توقيف الزوجين بتهم إساءة معاملة الأطفال والقسوة على الحيوانات، فيما أكدت السلطات أن الفتاة أصبحت الآن تحت رعاية الجهات المختصة وتتلقى الدعم والرعاية اللازمة.
 

منوعات

مؤلمة

ومشاهد

مخيفة...

تُركت

وحدها

عامًا

كاملًا

والتفاصيل

صادمة

(صور)

LBCI التالي
شوهها زوجها السابق بالأسيد... فتحدّت الحياة وتعلّمت رسم عينيها بمساحيق التجميل (صور)
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-07

انفجار قنبلة يدوية داخل منزل مواطن أدى إلى مقتل طفله واصابة زوجته وابنته

LBCI
منوعات
2026-01-09

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2025-12-08

سمع صراخا ثم اكتشف الكارثة: ابنة الـ22 سنة احتُجزت داخل قفص كلاب في تكساس وهكذا تم إنقاذها (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-05

الوكالة الوطنية: استهداف المنارة أدى إلى تدمير منزل بالكامل وأضرار بالمنازل المحيطة والسيارات والمؤسسات التجارية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:09

إدمان من نوع غريب... شاب يأكل الصراصير والديدان: "لذيذة"!

LBCI
منوعات
11:42

شوهها زوجها السابق بالأسيد... فتحدّت الحياة وتعلّمت رسم عينيها بمساحيق التجميل (صور)

LBCI
منوعات
07:50

كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)

LBCI
منوعات
07:10

مشهد مرعب في تايلاند... انهيار رافعة فوق قطار ركاب والنتيجة كارثية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-29

الـLBCI تواكب القمة العالمية للرياضة في دبي... ومقابلات مع أبرز النجوم!

LBCI
أخبار لبنان
11:18

توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد وبلدية طبرجا لرفع التعديات عن مسار الخط الحديدي

LBCI
خبر عاجل
03:58

رئاسة الجمهورية: تقرر عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في ٥ آذار يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

LBCI
خبر عاجل
2025-11-09

رئيس الحكومة نواف سلام: باشرنا بورشة إصلاحية كبيرة لكن وحدها لا تكفي لإطلاق العجلة الإقتصادية من جديد وجذب الإستثمارات التي يحتاجها البلد من دون الشعور بالأمن والأمان والإستقرار وهذا ما كان يتطلب تحويل شعار حصرية السلاح إلى واقع تنفيذي حقيقي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بين لبنان والأردن: توقيع اتفاقيات ومباحثات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الجماعة الاسلامية اللبنانية على لائحة العقوبات والارهاب الأميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
12:02

الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة

LBCI
أخبار لبنان
02:03

ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
11:15

مصدر مقرب من حزب ⁠الله لـ"رويترز": ​دبلوماسيون سعوا للحصول ‌على ⁠ضمانات ‌بأن الحزب ​لن يتخذ ​أي إجراء إذا ⁠تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات

LBCI
حال الطقس
01:50

يتراجع المنخفض الجوي اليوم وينكفئ كليا الخميس

LBCI
خبر عاجل
07:09

معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية

LBCI
خبر عاجل
02:15

معلومات للـ LBCI: الجانبان المصري والقطري يشاركان إلى جانب الموفد الفرنسي جان-إيف لودريان والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان والسفير الاميركي ميشال عيسى في اجتماع يُعقد مع الرئيس عون

LBCI
فنّ
05:00

ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 14-01-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More