"ليس في يوم زفافي!"... شرطة تقتحم الحفل بحثًا عن والد العروس قبل مفاجأة غير متوقعة (صورة)

في مشهد طريف أربك الحضور، تحوّل حفل زفاف في بريطانيا إلى حديث مواقع التواصل، بعدما اقتحم أشخاص متنكرون بزيّ الشرطة القاعة وهم يبحثون عن والد العروس، ما أثار دهشة الضيوف، قبل أن يتبيّن بعد دقائق أنّ الأمر لم يكن سوى مفاجأة غنائية مدبّرة.

وكانت العروس روبن إليس-روبسون (31 عاما) قرّرت كسر النمط التقليدي في حفل زفافها، فنظّمت المقلب قبل أشهر بالتنسيق مع زوجها آرون ووالدها ستيفن فقط، فيما بقي جميع المدعوين خارج إطار المفاجأة.

وخلال الحفل الذي أُقيم في فندق ببريطانيا، دخل "الشرطيون" القاعة مطالبين بالأب، وسط صدمة واضحة على الوجوه.

وأظهرت مقاطع مصوّرة من المناسبة العروس وهي تصرخ مازحة: "ليس في يوم زفافي!"، قبل أن ينقلب المشهد بالكامل، حين أمسك أحد "الضباط" بالميكروفون وسأل الحضور إن كانوا مستعدين للاحتفال، لينطلق بعدها بأداء أغنية All You Need Is Love، كاشفًا أن الأمر جزء من عرض غنائي.

وسرعان ما تحوّلت القاعة إلى ساحة رقص وغناء، إذ شارك الضيوف بالتصفيق والتلويح بالمناشف على أنغام مزيج من أغاني الحب التي قدّمها المغنيان المتنكران بزيّ الشرطة.

وعلّقت روبن على المفاجأة قائلة إنها شاهدت سابقًا عروض "النوادل المغنّين" في حفلات زفاف عدّة، لكنها أرادت هذه المرة فكرة مختلفة، معتبرة أن والدها كان الشخص الأنسب ليكون محور المقلب، فيما بقي باقي الضيوف على جهل تام بما سيحدث.