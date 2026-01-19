إلى محبي وأصحاب القطط... هذه المعلومة لكم!

كشف طبيب بيطري في بريطانيا المعنى وراء أحد أكثر تصرّفات القطط شيوعًا، وهو سرقة مكان أصحابها على الأريكة أو في السرير، معتبرًا أن هذا السلوك ليس عشوائيًا ولا بدافع العناد كما يعتقد كثيرون.

وأوضح الطبيب البيطري مارك ويست، في مقطع مصوّر نشره عبر منصة تيك توك، أن هذا التصرّف يُعدّ من أكثر العلامات تعبيرًا عن حب القطط لأصحابها. وقال إن العديد من المالكين يفسّرون الأمر على أنه بحث عن الدفء أو الراحة، إلا أن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير.

وأشار ويست إلى أن القطة عندما تنظر إلى صاحبها، لا تراه فقط كمصدر للطعام أو العناية، بل تعتبره مكان الأمان والمرتكز الأساسي في عالمها.

وبالتالي، فإن اختيارها الجلوس في مكانه تحديدًا لا يرتبط بالمكان بحد ذاته، بل بالشخص نفسه.

وأضاف أن هذا السلوك يعكس ارتباطًا عاطفيًا قويًا، إذ ترى القطة أن مكان صاحبها هو امتداد له، وعندما تختاره فهي في الواقع تختار القرب منه والشعور بالأمان الذي يمثّله.

ويؤكد الخبراء أن القطط تعبّر عن حبها بطرق مختلفة، بعضها واضح كالتقرّب والمواء، وبعضها أكثر دقّة مثل هذا السلوك، الذي يحمل رسالة عاطفية عميقة قد لا ينتبه لها كثيرون.