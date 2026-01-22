الأخبار
حبها للأحصنة قتلها... ما حصل مع ابنة الـ13 سنة أمام والدتها غريب ومفجع وهذه التفاصيل

منوعات
2026-01-22 | 07:47
مشاهدات عالية
حبها للأحصنة قتلها... ما حصل مع ابنة الـ13 سنة أمام والدتها غريب ومفجع وهذه التفاصيل
3min
حبها للأحصنة قتلها... ما حصل مع ابنة الـ13 سنة أمام والدتها غريب ومفجع وهذه التفاصيل

لقيت تلميذة تبلغ من العمر 13 عاماً مصرعها في حادث مأساوي وُصف بـ”الغريب”، بعدما تلقت ركلة قوية في الرأس من حصان كان قد "فزع" بشكل مفاجئ، وذلك وفق ما سمعته هيئة التحقيق خلال جلسة قضائية.

وتعرضت الفتاة، وهي من محبي الخيول، لإصابة دماغية بالغة بعد أن ركلها الحصان أثناء مشاركتها في قيادة مجموعة من الخيول من الحظيرة الخارجية إلى الإسطبل داخل مزرعة في منطقة لويس بمقاطعة إيست ساسكس البريطانية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبحسب التفاصيل، سقطت الفتاة أرضاً أمام والدتها التي أصيبت بصدمة كبيرة، وراحت تصرخ: "ابقَي مستلقية… ابقَي مستلقية"، بينما كانت الخيول الأخرى تواصل الركل نتيجة حالة الذعر التي انتشرت بينها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وعقب إبعاد الخيول عن المكان، سارعت الأم إلى ابنتها وحاولت إنعاشها، قبل أن تصل فرق الإسعاف وتبدأ عمليات الإنعاش القلبي الرئوي، ثم جرى استدعاء الإسعاف الجوي في ساسكس.

ونُقلت الفتاة جواً إلى مستشفى "كينغز كوليدج" في لندن، إلا أن الأطباء أكدوا أن إصاباتها "غير قابلة للنجاة"، قبل أن تُنقل لاحقاً إلى مركز رعاية (هوسبيس) حيث توفيت في اليوم التالي.

وخلال جلسة التحقيق، تبيّن أن الحادث وقع في 27 شباط من العام الماضي، عندما كانت الفتاة قد ذهبت إلى المزرعة برفقة والدتها لركوب مهرها الخاص.

وأشارت المعلومات إلى أن حصاناً يُدعى "أمير" كان قد قفز فوق السياج واقترب من مجموعة من الأفراس في حقل آخر، وسط ترجيحات بأن الأفراس كانت في موسم التزاوج، ما دفعه لمحاولة الاقتراب منها.

وأثناء إعادة الخيول إلى الإسطبل عبر ممر ضيق، كانت الفتاة تقود حصانها وحصاناً آخر خلف "أمير" بمسافة قصيرة، قبل أن يفزع الأخير فجأة ويركل بعنف، ما تسبب بإثارة بقية الخيول ودخولها في حالة ذعر مماثلة.

وتلقت الفتاة ركلة مباشرة في الرأس، ما أدى إلى إصابة مروعة وسقوطها أرضاً.

وفي إفادتها، قالت الأم إن ابنتها كانت معتادة على الخيول منذ سنوات طويلة، ووصفتها بأنها "سعيدة وذكية وواثقة مع من تعرفهم"، لكنها كانت خجولة أحياناً مع الغرباء.

كما كشف التحقيق أن الفتاة كانت تعاني من القلق وصعوبات في المدرسة، إلا أن ركوب الخيل كان يساعدها على تخفيف التوتر والضغط النفسي.

وفي ختام الجلسة، خلصت المحكمة إلى أن الوفاة كانت "عرضية"، مؤكدة أن الحادث وقع من دون وجود مسؤول مباشر عنه، واصفة ما حدث بأنه "أحد تلك الحوادث المروعة التي قد تقع أحياناً مع الخيول".

