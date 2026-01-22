"لا أرى أي مخرج آخر"... وثّقت معاناتها عبر يوتيوب قبل وفاتها وابنتها في حريق مروّع: "أنا روح تائهة ومكسورة"

وعُرض أمام المحكمة آخر تسجيل لها، وهو فيديو مدته 19 دقيقة صُوّر قبل يوم من الحريق، قالت فيه إنها "تعاني أكثر فأكثر"، قبل أن تلتفت إلى الكاميرا وتعتذر قائلة: "أنا آسفة".وأظهرت الأم في المقطع وشمين جديدين على وجهها يحملان عبارة "Lost Souls"، مضيفة: "هذا هو الأخير، وأنتم تعرفون ماذا يعني ذلك… توصلت إلى قناعة أنني لم أعد أستطيع… أريد أن أموت كما أنا: روح مكسورة وتائهة… لا أرى أي طريق آخر للخروج من هذا، لأنني كل يوم أبقى فيه هنا أعاني أكثر وأكثر".

كما أكدت في الفيديو أنها لا تريد أن يشعر أي شخص حاول مساعدتها بالذنب، قائلة إن من وقف إلى جانبها كان "رائعًا"، وأن ما يحدث "ليس بسببهم".وخلال حديثها، أشارت باركنسون إلى أنها كانت ترى أن هدفها في الحياة هو "مساعدة الآخرين"، واعتبرت أن الدعم النفسي يجب أن يكون أكبر بكثير، لافتة إلى أنها لا تريد أن يتعرض أطفالها لما تعرضت له.وبعد ساعات من نشر الفيديو، يُعتقد أن الحريق بدأ في ممر المنزل بمنطقة Leeds Road، حيث لاحظ أحد المارة النيران قرابة الساعة الثانية فجرًا واتصل بخدمات الطوارئ.وعند العثور على الطفلة إليزيزا، كانت قد تعرضت لحروق وصلت إلى 90% من جسدها، إضافة إلى إصابات أخرى، ونُقلت إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة لاحقًا.كما سمع التحقيق أن باركنسون كانت تعاني تاريخًا طويلًا من مشاكل الصحة النفسية، وأنها تواصلت مع طبيبها قبل أسابيع من وفاتها وأبلغته بأنها تشعر بأفكار انتحارية، لتُحال بعدها إلى فريق متخصص بأزمات الصحة النفسية.وفي سياق متصل، أفادت الشرطة خلال الجلسة بأنه بعد مراجعة كافة الأدلة، خلص التحقيق إلى عدم وجود أي طرف ثالث متورط، وأن باركنسون هي المسؤولة عن الحريق الذي أدى إلى وفاتها ووفاة ابنتها.ولا تزال جلسات التحقيق مستمرة.