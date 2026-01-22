الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لا أرى أي مخرج آخر"... وثّقت معاناتها عبر يوتيوب قبل وفاتها وابنتها في حريق مروّع: "أنا روح تائهة ومكسورة"
منوعات
2026-01-22 | 08:47
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"لا أرى أي مخرج آخر"... وثّقت معاناتها عبر يوتيوب قبل وفاتها وابنتها في حريق مروّع: "أنا روح تائهة ومكسورة"
كشفت جلسة تحقيق قضائية تفاصيل صادمة حول وفاة أم وطفلتها الصغيرة بعد حريق اندلع في منزلهما، بعدما نشرت الأم قبل ساعات مقطع فيديو مؤثرًا وصفت فيه نفسها بأنها "روح تائهة ومكسورة"، مؤكدة أنها لا "ترى أي مخرج آخر".
وتوفيت دانييل باركنسون وابنتها إليزيزا (8 سنوات) في المستشفى متأثرتين بإصاباتهما، عقب الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من 31 تموز 2024 داخل منزلهما في هادرفيلد بمقاطعة ويست يوركشاير البريطانية. فيما أُصيبت ابنتها الكبرى، التي كانت تبلغ 10 سنوات حينها، بجروح خطيرة لكنها نجت.
وخلال جلسة التحقيق التي عُقدت الأربعاء في محكمة برادفورد، استمعت المحكمة إلى أن باركنسون كانت توثق معاناتها النفسية عبر قناتها على يوتيوب، بما في ذلك إصابتها باضطراب ثنائي القطب والاكتئاب، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وعُرض أمام المحكمة آخر تسجيل لها، وهو فيديو مدته 19 دقيقة صُوّر قبل يوم من الحريق، قالت فيه إنها "تعاني أكثر فأكثر"، قبل أن تلتفت إلى الكاميرا وتعتذر قائلة: "أنا آسفة".
وأظهرت الأم في المقطع وشمين جديدين على وجهها يحملان عبارة "Lost Souls"، مضيفة: "هذا هو الأخير، وأنتم تعرفون ماذا يعني ذلك… توصلت إلى قناعة أنني لم أعد أستطيع… أريد أن أموت كما أنا: روح مكسورة وتائهة… لا أرى أي طريق آخر للخروج من هذا، لأنني كل يوم أبقى فيه هنا أعاني أكثر وأكثر".
كما أكدت في الفيديو أنها لا تريد أن يشعر أي شخص حاول مساعدتها بالذنب، قائلة إن من وقف إلى جانبها كان "رائعًا"، وأن ما يحدث "ليس بسببهم".
وخلال حديثها، أشارت باركنسون إلى أنها كانت ترى أن هدفها في الحياة هو "مساعدة الآخرين"، واعتبرت أن الدعم النفسي يجب أن يكون أكبر بكثير، لافتة إلى أنها لا تريد أن يتعرض أطفالها لما تعرضت له.
وبعد ساعات من نشر الفيديو، يُعتقد أن الحريق بدأ في ممر المنزل بمنطقة Leeds Road، حيث لاحظ أحد المارة النيران قرابة الساعة الثانية فجرًا واتصل بخدمات الطوارئ.
وعند العثور على الطفلة إليزيزا، كانت قد تعرضت لحروق وصلت إلى 90% من جسدها، إضافة إلى إصابات أخرى، ونُقلت إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة لاحقًا.
كما سمع التحقيق أن باركنسون كانت تعاني تاريخًا طويلًا من مشاكل الصحة النفسية، وأنها تواصلت مع طبيبها قبل أسابيع من وفاتها وأبلغته بأنها تشعر بأفكار انتحارية، لتُحال بعدها إلى فريق متخصص بأزمات الصحة النفسية.
وفي سياق متصل، أفادت الشرطة خلال الجلسة بأنه بعد مراجعة كافة الأدلة، خلص التحقيق إلى عدم وجود أي طرف ثالث متورط، وأن باركنسون هي المسؤولة عن الحريق الذي أدى إلى وفاتها ووفاة ابنتها.
ولا تزال جلسات التحقيق مستمرة.
منوعات
آخر"...
وثّقت
معاناتها
يوتيوب
وفاتها
وابنتها
مروّع:
"أنا
تائهة
ومكسورة"
التالي
من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)
حبها للأحصنة قتلها... ما حصل مع ابنة الـ13 سنة أمام والدتها غريب ومفجع وهذه التفاصيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2025-12-19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
رياضة
2025-12-19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
0
آخر الأخبار
2026-01-11
الرئيس عون: نحن امام خيار مصلحة لبنان ولا خيار آخر لكن السياسة "ابنة الظروف"
آخر الأخبار
2026-01-11
الرئيس عون: نحن امام خيار مصلحة لبنان ولا خيار آخر لكن السياسة "ابنة الظروف"
0
آخر الأخبار
2025-10-24
مخزومي لـ"جدل": نحن لا نعزل أي أحد في الانتخابات وخاصّة "الشيعة"
آخر الأخبار
2025-10-24
مخزومي لـ"جدل": نحن لا نعزل أي أحد في الانتخابات وخاصّة "الشيعة"
0
أخبار دولية
2025-12-14
الرئيس الإسرائيلي يندد بـ"هجوم مروع على اليهود" في سيدني
أخبار دولية
2025-12-14
الرئيس الإسرائيلي يندد بـ"هجوم مروع على اليهود" في سيدني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:16
من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)
منوعات
10:16
من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)
0
منوعات
07:47
حبها للأحصنة قتلها... ما حصل مع ابنة الـ13 سنة أمام والدتها غريب ومفجع وهذه التفاصيل
منوعات
07:47
حبها للأحصنة قتلها... ما حصل مع ابنة الـ13 سنة أمام والدتها غريب ومفجع وهذه التفاصيل
0
منوعات
2026-01-21
"هذه آخر إنذارات الله": أشعل النار في تمثال رونالدو بماديرا ورقص أمامه… والشرطة تطارده بعد رسالة غامضة (فيديو)
منوعات
2026-01-21
"هذه آخر إنذارات الله": أشعل النار في تمثال رونالدو بماديرا ورقص أمامه… والشرطة تطارده بعد رسالة غامضة (فيديو)
0
منوعات
2026-01-21
"كنت أعيش كأنثى"… وفي عمر 19 اكتشف السر المرعب الذي أخفته عائلته عنه طوال حياته
منوعات
2026-01-21
"كنت أعيش كأنثى"… وفي عمر 19 اكتشف السر المرعب الذي أخفته عائلته عنه طوال حياته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-21
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
آخر الأخبار
2026-01-21
الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
04:46
باسيل: متفقون مع السعودية على وحدة الدول والسلاح.. والتقسيم يضرب دور المسيحيين
أخبار لبنان
04:46
باسيل: متفقون مع السعودية على وحدة الدول والسلاح.. والتقسيم يضرب دور المسيحيين
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27
النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر
0
منوعات
2026-01-16
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)
منوعات
2026-01-16
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
تقارير نشرة الاخبار
07:57
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي
تقارير نشرة الاخبار
07:56
المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي
0
أخبار دولية
07:48
الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام
أخبار دولية
07:48
الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام
0
أخبار دولية
07:47
وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
أخبار دولية
07:47
وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم
0
أخبار دولية
05:58
ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان
أخبار دولية
05:58
ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان
0
أخبار دولية
05:44
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
أخبار دولية
05:44
الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي
0
أخبار دولية
02:55
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
أخبار دولية
02:55
ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
حال الطقس
04:20
طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...
2
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
خبر عاجل
15:10
بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية
3
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
أخبار لبنان
03:43
سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..
4
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
فنّ
06:25
ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)
5
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
أخبار لبنان
12:34
سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب
6
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
خبر عاجل
14:12
الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب
7
أخبار دولية
10:45
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
أخبار دولية
10:45
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
8
أخبار لبنان
12:30
رئيس الجمهورية: الدولة متمسكة بسيادتها وتُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات
أخبار لبنان
12:30
رئيس الجمهورية: الدولة متمسكة بسيادتها وتُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More