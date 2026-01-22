الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"لا أرى أي مخرج آخر"... وثّقت معاناتها عبر يوتيوب قبل وفاتها وابنتها في حريق مروّع: "أنا روح تائهة ومكسورة"

منوعات
2026-01-22 | 08:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;لا أرى أي مخرج آخر&quot;... وثّقت معاناتها عبر يوتيوب قبل وفاتها وابنتها في حريق مروّع: &quot;أنا روح تائهة ومكسورة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"لا أرى أي مخرج آخر"... وثّقت معاناتها عبر يوتيوب قبل وفاتها وابنتها في حريق مروّع: "أنا روح تائهة ومكسورة"

كشفت جلسة تحقيق قضائية تفاصيل صادمة حول وفاة أم وطفلتها الصغيرة بعد حريق اندلع في منزلهما، بعدما نشرت الأم قبل ساعات مقطع فيديو مؤثرًا وصفت فيه نفسها بأنها "روح تائهة ومكسورة"، مؤكدة أنها لا "ترى أي مخرج آخر".

وتوفيت دانييل باركنسون وابنتها إليزيزا (8 سنوات) في المستشفى متأثرتين بإصاباتهما، عقب الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من 31 تموز 2024 داخل منزلهما في هادرفيلد بمقاطعة ويست يوركشاير البريطانية. فيما أُصيبت ابنتها الكبرى، التي كانت تبلغ 10 سنوات حينها، بجروح خطيرة لكنها نجت.

وخلال جلسة التحقيق التي عُقدت الأربعاء في محكمة برادفورد، استمعت المحكمة إلى أن باركنسون كانت توثق معاناتها النفسية عبر قناتها على يوتيوب، بما في ذلك إصابتها باضطراب ثنائي القطب والاكتئاب، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
 


وعُرض أمام المحكمة آخر تسجيل لها، وهو فيديو مدته 19 دقيقة صُوّر قبل يوم من الحريق، قالت فيه إنها "تعاني أكثر فأكثر"، قبل أن تلتفت إلى الكاميرا وتعتذر قائلة: "أنا آسفة".

وأظهرت الأم في المقطع وشمين جديدين على وجهها يحملان عبارة "Lost Souls"، مضيفة: "هذا هو الأخير، وأنتم تعرفون ماذا يعني ذلك… توصلت إلى قناعة أنني لم أعد أستطيع… أريد أن أموت كما أنا: روح مكسورة وتائهة… لا أرى أي طريق آخر للخروج من هذا، لأنني كل يوم أبقى فيه هنا أعاني أكثر وأكثر".


كما أكدت في الفيديو أنها لا تريد أن يشعر أي شخص حاول مساعدتها بالذنب، قائلة إن من وقف إلى جانبها كان "رائعًا"، وأن ما يحدث "ليس بسببهم".

وخلال حديثها، أشارت باركنسون إلى أنها كانت ترى أن هدفها في الحياة هو "مساعدة الآخرين"، واعتبرت أن الدعم النفسي يجب أن يكون أكبر بكثير، لافتة إلى أنها لا تريد أن يتعرض أطفالها لما تعرضت له.

وبعد ساعات من نشر الفيديو، يُعتقد أن الحريق بدأ في ممر المنزل بمنطقة Leeds Road، حيث لاحظ أحد المارة النيران قرابة الساعة الثانية فجرًا واتصل بخدمات الطوارئ.

وعند العثور على الطفلة إليزيزا، كانت قد تعرضت لحروق وصلت إلى 90% من جسدها، إضافة إلى إصابات أخرى، ونُقلت إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة لاحقًا.

كما سمع التحقيق أن باركنسون كانت تعاني تاريخًا طويلًا من مشاكل الصحة النفسية، وأنها تواصلت مع طبيبها قبل أسابيع من وفاتها وأبلغته بأنها تشعر بأفكار انتحارية، لتُحال بعدها إلى فريق متخصص بأزمات الصحة النفسية.

وفي سياق متصل، أفادت الشرطة خلال الجلسة بأنه بعد مراجعة كافة الأدلة، خلص التحقيق إلى عدم وجود أي طرف ثالث متورط، وأن باركنسون هي المسؤولة عن الحريق الذي أدى إلى وفاتها ووفاة ابنتها.

ولا تزال جلسات التحقيق مستمرة.

منوعات

آخر"...

وثّقت

معاناتها

يوتيوب

وفاتها

وابنتها

مروّع:

"أنا

تائهة

ومكسورة"

LBCI التالي
من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)
حبها للأحصنة قتلها... ما حصل مع ابنة الـ13 سنة أمام والدتها غريب ومفجع وهذه التفاصيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2025-12-19

فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-11

الرئيس عون: نحن امام خيار مصلحة لبنان ولا خيار آخر لكن السياسة "ابنة الظروف"

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-24

مخزومي لـ"جدل": نحن لا نعزل أي أحد في الانتخابات وخاصّة "الشيعة"

LBCI
أخبار دولية
2025-12-14

الرئيس الإسرائيلي يندد بـ"هجوم مروع على اليهود" في سيدني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:16

من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)

LBCI
منوعات
07:47

حبها للأحصنة قتلها... ما حصل مع ابنة الـ13 سنة أمام والدتها غريب ومفجع وهذه التفاصيل

LBCI
منوعات
2026-01-21

"هذه آخر إنذارات الله": أشعل النار في تمثال رونالدو بماديرا ورقص أمامه… والشرطة تطارده بعد رسالة غامضة (فيديو)

LBCI
منوعات
2026-01-21

"كنت أعيش كأنثى"… وفي عمر 19 اكتشف السر المرعب الذي أخفته عائلته عنه طوال حياته

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

الجيش الإسرائيلي: قضينا على المدعو أبو علي سلامة الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط لحزب الله في قرية يانوح جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:46

باسيل: متفقون مع السعودية على وحدة الدول والسلاح.. والتقسيم يضرب دور المسيحيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27

النافعة أصبحت نافعة .. صورة ايجابية والمطلوب بعد اكثر

LBCI
منوعات
2026-01-16

"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:56

المشهد من الجنوب بعد التصعيد الاسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
07:48

الرئيس الإسرائيلي في دافوس: مستقبل إيران مرتبط بتغيير النظام

LBCI
أخبار دولية
07:47

وزير الخارجيّة الأميركيّة نحن أمام مرحلة جديدة مع التركيز على تحقيق السلام في غزة وهو مثال على ما يمكن إنجازه في بقية دول العالم

LBCI
أخبار دولية
05:58

ترامب يُوقّع الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام": سأفعل شيئًا من أجل لبنان

LBCI
أخبار دولية
05:44

الناتو: المحادثات مع واشنطن بشأن غرينلاند هدفها ضمان أمن بلدان القطب الشمالي

LBCI
أخبار دولية
02:55

ويتكوف: لم يبق سوى مسألة واحدة لحلها في المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

عشرة أسابيع وثمانية أيامٍ فجوة إجازة والديةٍ مطالبٌ بها في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأشغال تقتحم مغارة الأملاك البحرية...إدفعوا وإلا...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:20

طقس متقلب مع استمرار ارتفاع الحرارة...

LBCI
خبر عاجل
15:10

بعد الغارات الإسرائيلية... بري يوجه بوضع الإمكانات لإغاثة العائلات: ما ينقذ لبنان الوحدة الوطنية

LBCI
أخبار لبنان
03:43

سلام للوزراء: من يرغب بالترشح للإنتخابات فليُغادر الحكومة..

LBCI
فنّ
06:25

ضربها وتسبب لها بإصابات خطيرة… زوجة فنان مصري شهير تكشف التفاصيل في بلاغ رسمي: "اعتدى عليّ أمام والدتي" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
12:34

سلام اتصل بقائد الجيش وطلب من الهيئة العليا للاغاثة وادارة الكوارث تأمين الاستجابة السريعة بعد الاعتداءات على الجنوب

LBCI
خبر عاجل
14:12

الجيش الاسرائيلي: مهاجمة أربعة معابر على الحدود بين سوريا ولبنان تم استخدامها لنقل وسائل قتالية والقضاء على تاجر ومهرب سلاح مركزي كان جزءا من محاولات التهريب

LBCI
أخبار دولية
10:45

الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"

LBCI
أخبار لبنان
12:30

رئيس الجمهورية: الدولة متمسكة بسيادتها وتُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات الاعتداءات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More