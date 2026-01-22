الأخبار
من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)
كشفت لقطات صادمة التقطتها كاميرا مثبتة على جسد أحد رجال الشرطة عن الغرفة القذرة التي احتجزت فيها أم لعشرة أطفال امرأةً ضعيفة لسنوات طويلة، في قضية وُصفت بأنها "عبودية حديثة" استمرت لأكثر من عقدين.
وبحسب ما عُرض أمام محكمة غلوستر كراون، فإن أماندا ويكسون (56 عامًا)، التي أطلقت عليها الضحية لقب "الساحرة"، كانت قد وافقت في عام 1996 على استقبال فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في منزلها، بعد مشاكل عائلية لدى والديها.
إلا أن الإقامة القصيرة تحولت إلى سنوات طويلة من الانتهاكات، حيث تعرضت الضحية التي أُشير إليها بالحرف "K" للضرب والركل والدفع من على السلالم بشكل متكرر، فيما أفادت شهادات بأنها فقدت عدة أسنان بعدما ضربتها ويكسون بمكنسة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
كما قيل إن الضحية كانت تُحرم من الطعام، ولا تحصل سوى على بقايا وجبة واحدة يوميًا، مع منعها من أخذ الطعام بنفسها أو حتى استخدام الغلاية. وفي إحدى الاعتداءات، دفعت ويكسون رأس الضحية داخل المرحاض أثناء سحب السيفون.
وأجبرت الضحية كذلك على أداء أعمال منزلية يومية ورعاية الحيوانات الأليفة الخاصة بأطفال المتهمة، ولم تتمكن من الهرب إلا بعد أكثر من 25 عامًا، بعدما استخدمت هاتفًا كانت تخفيه سرًا لطلب المساعدة.
وأظهرت اللقطات التي عُرضت أمام المحكمة غرفة نوم رطبة تشبه "زنزانة"، تضم فراشًا وأغطية متسخة وجدرانًا غير مطلية، كانت تمثل الملاذ الوحيد للضحية. كما وثّقت اللقطات لحظة عثور الشرطي على ورقة مخبأة تحت الوسادة تحتوي على أرقام هواتف، في مشهد وصفه الادعاء بـ"المفجع".
وانتهى هذا "الجحيم" في عام 2021 عندما تمكنت الضحية من الاتصال بأحد أفراد عائلتها طلبًا للنجدة، وعند وصول الشرطة عُثر عليها وهي في الأربعينيات من عمرها، تعاني من كدمات واضحة ومن دون أسنان، وتنام داخل غرفة مليئة بالعفن.
وأفادت شهادات بأن الضحية كانت تبدو نحيلة وخائفة وغير نظيفة، وأبلغت الشرطة أنها لم تستحم منذ أكثر من عام، فيما قال أحد الضباط إنها كانت تعاني من سوء تغذية وكانت رائحة جسدها قوية حتى من مسافة مترين.
وخلال المحاكمة، اعتبر القاضي أن القضية تحمل طابعًا "ديكنزيًا" بسبب تفاصيلها القاسية وطول مدة الاستغلال، فيما قال الادعاء إن الضحية "اختفت فعليًا عن المجتمع" لسنوات طويلة، مع غياب أي سجلات طبية أو علاج أسنان لها لمدة تقارب عقدين، ما عزز فرضية منعها من مغادرة المنزل.
وأدينت ويكسون بعدة تهم بينها الاعتداء المسبب لأذى جسدي والاحتجاز القسري وإجبار شخص على العمل القسري، بينما منحها القاضي إفراجًا مشروطًا إلى حين جلسة النطق بالحكم في آذار، مؤكدًا أن السجن "أمر مؤكد".
من جهتها، أنكرت المتهمة جميع الاتهامات وأبدت عدم ندمها، وعندما سُئلت إن كانت ترغب بالاعتذار للضحية، أجابت: "لماذا أعتذر عن شيء لم أفعله؟".
