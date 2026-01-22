الأخبار
انفجار بروكلين بيكهام لم يكن "صرخة أخيرة لطلب المساعدة" بل "البداية"... كتاب "يكشف المستور" قد يكون الخطوة المقبلة

منوعات
2026-01-22 | 11:06
مشاهدات عالية
انفجار بروكلين بيكهام لم يكن &quot;صرخة أخيرة لطلب المساعدة&quot; بل &quot;البداية&quot;... كتاب &quot;يكشف المستور&quot; قد يكون الخطوة المقبلة
4min
انفجار بروكلين بيكهام لم يكن "صرخة أخيرة لطلب المساعدة" بل "البداية"... كتاب "يكشف المستور" قد يكون الخطوة المقبلة

لا يبدو أن بروكلين بيكهام يبتعد عن عائلته الشهيرة بلا هدف، بل يتحرك بخطوات محسوبة ماليًا واستراتيجيًا، وللمرة الأولى وفق شروطه الخاصة.

وكان الشاب البالغ من العمر 26 عامًا قد نشر بيانًا ناريًا عبر حسابه على إنستغرام الاثنين، اتهم فيه والديه، ديفيد وفيكتوريا بيكهام، بمحاولة التحكم في الروايات المتداولة حول حياته، وتقويض زواجه من نيكولا بيلتز، وهو ما فُسِّر حينها على أنه "الضربة القاضية" في العلاقة العائلية ونقطة اللاعودة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

لكن مصادر مقرّبة تؤكد أن هذا التفسير ليس دقيقًا. ونقلًا عن مصدر قريب من بروكلين قوله: "هذا لم يكن صرخة أخيرة لطلب المساعدة… إذا ظنّ الناس أنه النهاية، فهو في الحقيقة البداية".

وبحسب المصادر، فإن محادثات كانت تجري بهدوء منذ سنوات بدأت تأخذ منحى مختلفًا تمامًا، مع دخول فكرة توقيع صفقة لكتاب "اعترافات" (Tell-all) حيّز التنفيذ بشكل جدي.

ويقال إن بروكلين كان يملك وكيلًا أدبيًا منذ سنوات عدة، اعتاد صدّ محاولات دور النشر التي كانت تسعى لاستغلال اسم عائلة بيكهام تجاريًا. وسبق أن جرت مناقشات متكررة حول كتب طبخ ومشاريع تصوير وعناوين لأسلوب الحياة، إلا أن الفكرة الأكثر إلحاحًا كانت دائمًا: أن يروي بروكلين قصته بنفسه.

ويضيف المصدر: "كان دائمًا يقول إنه غير مهتم… ربما يومًا ما، لكن ليس الآن". إلا أن ما تغيّر، وفق المطلعين، هو تصاعد الخلاف العائلي وشعوره بأن الآخرين باتوا يكتبون قصته عنه. وخلال الأشهر الماضية، ومع تفاقم التوتر وازدياد التكهنات، أعاد بروكلين النظر بالفكرة بعد نقاشات مطوّلة مع نيكولا وعائلتها.

وقال المصدر: "هذه أول مرة يفكر فيها جديًا بسرد روايته لتنقية الأجواء… لقد سئم من قيام الآخرين بإعادة كتابة قصته".

وتشير المصادر إلى أن عائلة بيكهام تدرك تمامًا حساسية المرحلة. وأضاف المصدر: "هم يعلمون أنهم بحاجة إلى الحذر. إذا ضغطوا عليه أو نفوا الأمر علنًا أو ردوا بقوة، فقد يدفعه ذلك للذهاب أبعد. لقد تعلموا من أخطاء غيرهم… إنها لعبة شطرنج".

أما التوقيت، فلا يمكن تجاهله، خصوصًا أن عالم النشر يمتلك نموذجًا حديثًا واضحًا: الأمير هاري. فكتاب هاري الشهير "Spare"، الصادر عن دار "Penguin Random House"، لم يهزّ العائلة الملكية فقط، بل غيّر قواعد نشر مذكرات المشاهير. إذ باع أكثر من 467 ألف نسخة في أسبوعه الأول في بريطانيا، واعتُبر الأسرع مبيعًا في تاريخ الكتب غير الروائية، مع تقارير عن دفعات مالية تراوحت بين 35 و40 مليون دولار.

ويبدو أن بروكلين التقط الرسالة. وقال المصدر: "رأى كيف نجح الكتاب مع هاري… نفس الناشر، نفس فكرة قول الحقيقة أخيرًا. وهذا ليس صدفة".

كما أفادت تقارير بأن علاقة بروكلين ونيكولا بالأمير هاري وميغان ماركل أصبحت أقوى مؤخرًا، حيث أمضى الطرفان وقتًا معًا اجتماعيًا، من بينها عشاء جماعي في منزل الزوجين في مونتيسيتو.

وأضافت المصادر أن بروكلين ونيكولا استعانا أيضًا بمحامين سبق ارتباطهم بمستشاري دوق ودوقة ساسكس، وهو ما اعتبره البعض خطوة استراتيجية في ظل السرديات الإعلامية المستمرة.

ولا يخفى على بروكلين أهمية "ورقة الضغط"، خاصة أنه سبق أن تعاون مع دار "Penguin Random House" حين أصدر كتابه الأول في التصوير "What I See" عام 2017. ورغم تحقيقه مبيعات جيدة، إلا أنه تعرض للسخرية بشكل واسع، ويقال إن بروكلين لم يكن راضيًا عن طريقة إطلاقه.

وقال المصدر: "لم يشعر أن التعامل كان مناسبًا… لكنه نضج منذ ذلك الوقت وتعلّم".

ورغم استمرار علاقته القوية بالناشر نفسه، إلا أن منافسين آخرين بدأوا يقتربون. وفي حال إتمام الصفقة، قد يحصل بروكلين على استقلال مالي غير مسبوق، وسيطرة كاملة على صورته وقصته، بعيدًا عن ظل والديه الشهيرين.

وختم المصدر: "لا شك أن هذا الكتاب سيكون الأكثر مبيعًا… كشف أسرار علامة بيكهام التجارية هو شيء سيقرأه الجميع".

