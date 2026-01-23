الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قامت بـ"فرقعة" رقبتها بعد شعورها بالصداع ثم حلّت الكارثة... ما حصل مع هذه السيدة صادم وهذه قصتها!

منوعات
2026-01-23 | 08:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قامت بـ&quot;فرقعة&quot; رقبتها بعد شعورها بالصداع ثم حلّت الكارثة... ما حصل مع هذه السيدة صادم وهذه قصتها!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قامت بـ"فرقعة" رقبتها بعد شعورها بالصداع ثم حلّت الكارثة... ما حصل مع هذه السيدة صادم وهذه قصتها!

شعرت كايلين فيلثاغر بصداع قوي أثناء قيادتها السيارة، الأمر الذي دفعها إلى فرقعة رقبتها للتخلص منه فوراً.

وقالت فيلثاغر: "حسنًا، لقد حدث ذلك في يومين مختلفين"، موضحةً أن كل شيء بدأ في 4 كانون الثاني 2023، عندما كانت تقود سيارتها عائدةً إلى المنزل وشعرت بصداع.

وأضافت فيلثاغر أن فرقعة رقبتها كانت عادةً لديها: "كنت أفعل ذلك دائمًا، لقد كانت عادة. كنت أشعر بالصداع فأفرقع رقبتي فورًا".

وتتذكر فيلثاغر أنها مدّت رأسها إلى أقصى اليمين حتى شعرت بفرقعة في الجانب الأيسر من رقبتها. وأشارت أيضًا إلى أنها لم تستخدم يديها لفعل ذلك، وهو ما افترضه الناس لاحقًا على الإنترنت.

وشعرت فيلثاغر بدايةً بلحظة من الراحة لكنها سرعان ما بدأت تشعر بألم شديد في رقبتها ووجدت صعوبة في تحريك رأسها.

وحاولت فيلثاغر مواصلة حياتها بشكل طبيعي وأصرّت على خططها مع عائلتها، إلى حين فقدانها بصرها بعد أيام قليلة.

وتستذكر فيلثاغر قائلة: "شعرت بضوء ساطع يخطف الأبصار في عيني اليمنى، ثم فقدت بصري. كان الأمر كما لو أنني أستطيع رؤية هذا الضوء الساطع، ولكن لا شيء آخر يخرج من الجانب الأيمن".

وحاولت فيلثاغر الرمش بشدة، لكنها قالت إنها لم تستطع الرؤية بوضوح كافٍ لفهم أي شيء، ثم عاد بصرها بعد حوالي 15 دقيقة وبدأت تشعر بتنميل في الجانب الأيمن من جسدها ثم خدر.

وقالت فيلثاغر إن الأطباء أخبروها أنها تعاني من تسلخ في الشريان وجلطة دموية، مما تسبب في إصابتها بسكتة دماغية.

ووصف الأطباء أدوية قوية لفيلثاغر لتسييل الدم، وتابعوا حالتها من خلال فحوصات دورية بالأشعة.

المصدر

آخر الأخبار

منوعات

بـ"فرقعة"

رقبتها

شعورها

بالصداع

الكارثة...

السيدة

قصتها!

LBCI التالي
كانت "جزّارة ماهرة"... قصة حب انتهت بطريقة مرعبة: ما فعلته بحبيبتها صادم
كدمة جديدة على يد ترامب تثير قلق الجمهور بشأن وضعه الصحي... والبيت الأبيض يحسم الجدل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-06

"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!

LBCI
منوعات
2025-11-16

امرأة حامل تفقد حياتها بطريقة صادمة: خرجت للتنزه مع عائلتها ثم حلّت الكارثة!

LBCI
منوعات
2026-01-22

من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)

LBCI
منوعات
2025-11-25

شخصوه بـ"فيروس عابر" قبل ساعات من رحيله... ما حصل مع إبن الـ11 سنة مأساوي وهذه التفاصيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:59

قتلٌ رحيم "ضد إرادتها".. زوجها أنهكته رعايتها فكانت النهاية صادمة

LBCI
منوعات
08:31

كانت "جزّارة ماهرة"... قصة حب انتهت بطريقة مرعبة: ما فعلته بحبيبتها صادم

LBCI
منوعات
06:28

كدمة جديدة على يد ترامب تثير قلق الجمهور بشأن وضعه الصحي... والبيت الأبيض يحسم الجدل!

LBCI
منوعات
14:33

صرخات ورعب في مدينة ملاهٍ... انهيار لعبة بطريقة مأساوية وتطاير أطفال (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)

LBCI
منوعات
2026-01-22

من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:20

براكس دعا اصحاب المحطات الى البقاء على اهبة الاستعداد الى حين تنفيذ الوعود المقطوعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:14

توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

افرام والخازن: التغييرات في العالم والمنطقة تفترض تنسيقًا على المستوى الداخلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

لقاءٌ مرتقب بين ماكرون وسلام في باريس... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
06:48

الرئيس عون بحث مع الرئيس بري في سبل معالجة التصعيد الإسرائيلي وتابع أوضاع القرى الحدودية واستقبل ماغرو و3 وزراء

LBCI
أخبار لبنان
04:24

تظاهرة لأهالي ضحايا انفجار المرفأ امام مبنى الجمارك: تعيين القزي اهانة فاضحة لدماء الضحايا

LBCI
أخبار دولية
01:10

ترامب: "أسطول حربي" أميركي يتحرك باتجاه إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:17

الغارات الاسرائيلية تشرّد أكثر من ٥٠ عائلة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

مجلس السلام بين نهاية النزاعات ورياح الفشل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
06:10

بعد تعميم وزارة السياحة..نقابة أصحاب المطاعم: للتراجع عن اعتماد الليرة والدولار في المؤسسات السياحية

LBCI
خبر عاجل
06:45

معلومات للـLBCI: الشخصية المستهدفة في غارات بعلبك هو مسؤول عسكري تابع لإحدى التنظيمات الفلسطينية وهذه المرة الثالثة التي تحاول اسرائيل استهدافه منذ سنة حتى الآن وفي مناطق مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
04:09

وزارة السياحة: إلغاء العمل بتعميم الدولار في المؤسسات السياحية ومنح المستهلك حق الدفع بالليرة أو الدولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

قداسة شربل تخطت حدود لبنان إلى العالمية... أكبر مجسم برونزي لوجه في سيدني

LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية طاردت سيارة وأغارت عليها بالقرب من مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس بعلبك بعد فشل استهدافها في المرة الأولى قرب بلدة انصار على اتوستراد بعلبك رياق ولا اصابات سُجّلت

LBCI
أخبار لبنان
05:18

الرئيس عون أمام وفد ابناء البلدات الجنوبية: ننسق مع قيادة الجيش على تعزيز انتشاره في القرى الحدودية

LBCI
فنّ
05:19

على أنغام "خليكي معي"... زين العمر وألين خلف يجتمعان سوياً وفيديو يوثّق اللحظة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More