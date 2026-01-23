شعرت كايلين فيلثاغر بصداع قوي أثناء قيادتها السيارة، الأمر الذي دفعها إلى فرقعة رقبتها للتخلص منه فوراً.

وقالت فيلثاغر: "حسنًا، لقد حدث ذلك في يومين مختلفين"، موضحةً أن كل شيء بدأ في 4 كانون الثاني 2023، عندما كانت تقود سيارتها عائدةً إلى المنزل وشعرت بصداع.

وأضافت فيلثاغر أن فرقعة رقبتها كانت عادةً لديها: "كنت أفعل ذلك دائمًا، لقد كانت عادة. كنت أشعر بالصداع فأفرقع رقبتي فورًا".

وتتذكر فيلثاغر أنها مدّت رأسها إلى أقصى اليمين حتى شعرت بفرقعة في الجانب الأيسر من رقبتها. وأشارت أيضًا إلى أنها لم تستخدم يديها لفعل ذلك، وهو ما افترضه الناس لاحقًا على الإنترنت.

وشعرت فيلثاغر بدايةً بلحظة من الراحة لكنها سرعان ما بدأت تشعر بألم شديد في رقبتها ووجدت صعوبة في تحريك رأسها.

وحاولت فيلثاغر مواصلة حياتها بشكل طبيعي وأصرّت على خططها مع عائلتها، إلى حين فقدانها بصرها بعد أيام قليلة.

وتستذكر فيلثاغر قائلة: "شعرت بضوء ساطع يخطف الأبصار في عيني اليمنى، ثم فقدت بصري. كان الأمر كما لو أنني أستطيع رؤية هذا الضوء الساطع، ولكن لا شيء آخر يخرج من الجانب الأيمن".

وحاولت فيلثاغر الرمش بشدة، لكنها قالت إنها لم تستطع الرؤية بوضوح كافٍ لفهم أي شيء، ثم عاد بصرها بعد حوالي 15 دقيقة وبدأت تشعر بتنميل في الجانب الأيمن من جسدها ثم خدر.

وقالت فيلثاغر إن الأطباء أخبروها أنها تعاني من تسلخ في الشريان وجلطة دموية، مما تسبب في إصابتها بسكتة دماغية.

ووصف الأطباء أدوية قوية لفيلثاغر لتسييل الدم، وتابعوا حالتها من خلال فحوصات دورية بالأشعة.

