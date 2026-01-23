كدمة جديدة على يد ترامب تثير قلق الجمهور بشأن وضعه الصحي... والبيت الأبيض يحسم الجدل!

أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلق الجمهور مجدداً، وذلك بعد ظهور كدمة كبيرة على يده اليسرى خلال حفل توقيع "مجلس السلام" الجديد في 22 كانون الثاني الماضي.

وأظهرت الصور التي التُقطت لترامب خلال الحدث الذي عُقد في دافوس بسويسرا، الكدمة الكبيرة المستديرة أسفل إصبعي السبابة والوسطى في يده اليسرى.

ومن جهتها، قدّمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت يوم الخميس الماضي تبريراً جديداً لظهور الكدمة على يده اليسرى قائلةً: "خلال فعالية مجلس السلام في دافوس، اصطدمت يد الرئيس ترامب بزاوية طاولة التوقيع، مما تسبب في ظهور الكدمة".

وكان ترامب قد ظهر في مناسبات عدّة منذ شهر شباط الماضي مع كدمة كبيرة وواضحة على يده اليمنى، الأمر الذي دفع ليفيت للرد على التكهنات قائلةً إنها ناجمة عن عمله المستمر ومصافحته الناس طوال اليوم.

ومن جهته، أوضح طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا في تموز 2025 أن الكدمات "تتوافق مع تهيج طفيف في الأنسجة الرخوة نتيجة المصافحة المتكررة واستخدام الأسبرين، الذي يُؤخذ كجزء من نظام وقائي قياسي لأمراض القلب والأوعية الدموية".

