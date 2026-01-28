بلد عربي يخطف المركز الأول في قائمة الشواطئ الأكثر أمانًا في العالم

كشفت دراسة جديدة عن قائمة تضم أكثر الشواطئ أمانًا في العالم، في وقت يتزايد فيه اهتمام المسافرين بالوجهات البحرية الآمنة لقضاء العطلات.
وأعدّت شركة House of Travel القائمة بعد جمع أفضل الشواطئ عالميًا وتحليلها وفق معايير تتعلّق بسلامة العائلات والزوار.
واعتمد التقييم على ستة معايير أساسية، هي: وجود فرق إنقاذ، مستوى الازدحام، النظافة، معدلات الجريمة المحلية، نشاط أسماك القرش، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية.
وتصدّر شاطئ السعديات في أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة القائمة، ليحل في المرتبة الأولى عالميًا كأكثر الشواطئ أمانًا، متقدّمًا على عشرات الشواطئ الشهيرة في أوروبا وأميركا وآسيا.
وضمّت القائمة شواطئ أخرى في دول مختلفة، من بينها شاطئ إزتوزو في تركيا، وكايت بيتش في دبي، إضافة إلى شواطئ في بريطانيا، إسبانيا، اليونان، إيطاليا، البرتغال، الولايات المتحدة، ودول أخرى.
وأكدت الدراسة أن ارتفاع مستوى الأمان في هذه الشواطئ يعود إلى توافر فرق إنقاذ مدرّبة، وانخفاض معدلات الجريمة، والالتزام بمعايير النظافة والسلامة البيئية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل
.
وتأتي هذه النتائج لمساعدة المسافرين على اتخاذ قرارات مدروسة عند التخطيط لعطلاتهم الشاطئية، خصوصًا العائلات الباحثة عن وجهات تجمع بين الترفيه والأمان.
وفي ما يلي اللائحة الكاملة لأكثر الشواطئ أمانًا في العالم، كما وردت في التقرير:
1- شاطئ السعديات – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة
2- شاطئ إزتوزو – داليان، تركيا
3- كايت بيتش – دبي، الإمارات العربية المتحدة
4- شاطئ بورثكورنو – المملكة المتحدة
5- شاطئ كالاميس – قبرص
6- بلاجيا دي روداس – إسبانيا
7- بلاجيا دي مورو – مايوركا، إسبانيا
8- شاطئ سفيتي ستيفان – الجبل الأسود
9- برايا دا مارينيا – الغارف، البرتغال
10- شاطئ هندرسون – ديستن، فلوريدا، الولايات المتحدة
11- شاطئ لا بيلوزا – سردينيا، إيطاليا
12- شاطئ إلافونيسي – كريت، اليونان
13- فيغ تري باي – بروتاراس، قبرص
14- البحيرة الزرقاء – كومينو، مالطا
15- شاطئ كيب – كمبوديا
16- شاطئ تولوم – المكسيك
17- كالا براندينكي – أولبيا، سردينيا، إيطاليا
18- شاطئ كانون – أوريغون، الولايات المتحدة
19- شاطئ لا كونشا – سان سيباستيان، إسبانيا
20- شاطئ ماندراكي – هيدرا، اليونان
21- شاطئ بلاتيس جيالوس – ميكونوس، اليونان
22- شاطئ بانغ باو – كو تشانغ، تايلاند
23- بلايا بونتا إسميرالدا – بلايا ديل كارمن، المكسيك
24- شاطئ إل أرينال – مايوركا، إسبانيا
25- إنديان هيد كوف – نوفا سكوشا، كندا
26- كاينانس كوف – بنزانس، المملكة المتحدة
27- شاطئ نيسي – آيا نابا، قبرص
28- غراند آنس – مورني روج، غرينادا
29- غولدن ساندز – لارنكا، قبرص
30- شاطئ وادي الفراشات – أولودينيز، تركيا
31- شاطئ وارتون – إسبيرانس، أستراليا
32- كليرووتر بيتش – فلوريدا، الولايات المتحدة
33- شاطئ جيبي – ألبانيا
34- شاطئ صن باي – فييكيس، بورتوريكو
35- شاطئ براونز – بريدجتاون، بربادوس
36- كوراماتي ساند بانك – جزر المالديف
37- برايا دو كاميلو – لاغوس، البرتغال
38- إس ترينك – مايوركا، إسبانيا
39- شاطئ بودراتشه – منطقة سبليت، كرواتيا
40- برايا دا بارا – ساحل أوبيدوس، البرتغال
41- شاطئ وايمانالو – كايلوا، أواهو، الولايات المتحدة
42- خليج وايميا – أواهو، الولايات المتحدة
43- بلايا بالاندرا – لا باز، المكسيك
44- شاطئ بالوس – كريت، اليونان
45- شاطئ وايتهافن – ويتصندايز، أستراليا
46- بلايا بلانكا – لانزاروتي، إسبانيا
47- شاطئ غويمبوكا – تانغالي، سريلانكا
48- شاطئ ماكواي فولز – مونتيري، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
49- كالو دي مورو – مايوركا، إسبانيا
50- كالانك دان فو – كاسيس، فرنسا
51- باهيا دي لاس أغويلاس – جمهورية الدومينيكان
52- سييستا بيتش – ساراسوتا، فلوريدا، الولايات المتحدة
53- بونتال دو أتالايا – البرازيل
54- بلاج دو بالومباجيا – كورسيكا، فرنسا
55- سانتا جوليا – كورسيكا، فرنسا
56- فريدوم بيتش – بوكيت، تايلاند
57- شاطئ سانتا ماريا – جزر البهاما
58- تريجر كاي بيتش – جزر البهاما
59- سيفن مايل بيتش – نيغريل، جامايكا
60- كايبل بيتش – ناسو، جزر البهاما
61- بوتوم باي – بربادوس
62- توركواز باي – أستراليا
63- برايا دوس كارنيروس – البرازيل
64- فايفر بيتش – كاليفورنيا، الولايات المتحدة
65- كانتو دي لا بلايا – جمهورية الدومينيكان
66- فلامنكو بيتش – بورتوريكو
67- ماغنز باي – جزر العذراء الأميركية
68- لانيكاي بيتش – أواهو، الولايات المتحدة
69- بولدرز بيتش – جنوب أفريقيا
70- بلايا بونتا أوفا – كوستاريكا