الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلد عربي يخطف المركز الأول في قائمة الشواطئ الأكثر أمانًا في العالم

منوعات
2026-01-28 | 09:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلد عربي يخطف المركز الأول في قائمة الشواطئ الأكثر أمانًا في العالم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
بلد عربي يخطف المركز الأول في قائمة الشواطئ الأكثر أمانًا في العالم

كشفت دراسة جديدة عن قائمة تضم أكثر الشواطئ أمانًا في العالم، في وقت يتزايد فيه اهتمام المسافرين بالوجهات البحرية الآمنة لقضاء العطلات.

وأعدّت شركة House of Travel القائمة بعد جمع أفضل الشواطئ عالميًا وتحليلها وفق معايير تتعلّق بسلامة العائلات والزوار.

واعتمد التقييم على ستة معايير أساسية، هي: وجود فرق إنقاذ، مستوى الازدحام، النظافة، معدلات الجريمة المحلية، نشاط أسماك القرش، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية.

وتصدّر شاطئ السعديات في أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة القائمة، ليحل في المرتبة الأولى عالميًا كأكثر الشواطئ أمانًا، متقدّمًا على عشرات الشواطئ الشهيرة في أوروبا وأميركا وآسيا.

وضمّت القائمة شواطئ أخرى في دول مختلفة، من بينها شاطئ إزتوزو في تركيا، وكايت بيتش في دبي، إضافة إلى شواطئ في بريطانيا، إسبانيا، اليونان، إيطاليا، البرتغال، الولايات المتحدة، ودول أخرى.

وأكدت الدراسة أن ارتفاع مستوى الأمان في هذه الشواطئ يعود إلى توافر فرق إنقاذ مدرّبة، وانخفاض معدلات الجريمة، والالتزام بمعايير النظافة والسلامة البيئية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتأتي هذه النتائج لمساعدة المسافرين على اتخاذ قرارات مدروسة عند التخطيط لعطلاتهم الشاطئية، خصوصًا العائلات الباحثة عن وجهات تجمع بين الترفيه والأمان.

وفي ما يلي اللائحة الكاملة لأكثر الشواطئ أمانًا في العالم، كما وردت في التقرير:

1- شاطئ السعديات – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

2- شاطئ إزتوزو – داليان، تركيا

3- كايت بيتش – دبي، الإمارات العربية المتحدة

4- شاطئ بورثكورنو – المملكة المتحدة

5- شاطئ كالاميس – قبرص

6- بلاجيا دي روداس – إسبانيا

7- بلاجيا دي مورو – مايوركا، إسبانيا

8- شاطئ سفيتي ستيفان – الجبل الأسود

9- برايا دا مارينيا – الغارف، البرتغال

10- شاطئ هندرسون – ديستن، فلوريدا، الولايات المتحدة

11- شاطئ لا بيلوزا – سردينيا، إيطاليا

12- شاطئ إلافونيسي – كريت، اليونان

13- فيغ تري باي – بروتاراس، قبرص

14- البحيرة الزرقاء – كومينو، مالطا

15- شاطئ كيب – كمبوديا

16- شاطئ تولوم – المكسيك

17- كالا براندينكي – أولبيا، سردينيا، إيطاليا

18- شاطئ كانون – أوريغون، الولايات المتحدة

19- شاطئ لا كونشا – سان سيباستيان، إسبانيا

20- شاطئ ماندراكي – هيدرا، اليونان

21- شاطئ بلاتيس جيالوس – ميكونوس، اليونان

22- شاطئ بانغ باو – كو تشانغ، تايلاند

23- بلايا بونتا إسميرالدا – بلايا ديل كارمن، المكسيك

24- شاطئ إل أرينال – مايوركا، إسبانيا

25- إنديان هيد كوف – نوفا سكوشا، كندا

26- كاينانس كوف – بنزانس، المملكة المتحدة

27- شاطئ نيسي – آيا نابا، قبرص

28- غراند آنس – مورني روج، غرينادا

29- غولدن ساندز – لارنكا، قبرص

30- شاطئ وادي الفراشات – أولودينيز، تركيا

31- شاطئ وارتون – إسبيرانس، أستراليا

32- كليرووتر بيتش – فلوريدا، الولايات المتحدة

33- شاطئ جيبي – ألبانيا

34- شاطئ صن باي – فييكيس، بورتوريكو

35- شاطئ براونز – بريدجتاون، بربادوس

36- كوراماتي ساند بانك – جزر المالديف

37- برايا دو كاميلو – لاغوس، البرتغال

38- إس ترينك – مايوركا، إسبانيا

39- شاطئ بودراتشه – منطقة سبليت، كرواتيا

40- برايا دا بارا – ساحل أوبيدوس، البرتغال

41- شاطئ وايمانالو – كايلوا، أواهو، الولايات المتحدة

42- خليج وايميا – أواهو، الولايات المتحدة

43- بلايا بالاندرا – لا باز، المكسيك

44- شاطئ بالوس – كريت، اليونان

45- شاطئ وايتهافن – ويتصندايز، أستراليا

46- بلايا بلانكا – لانزاروتي، إسبانيا

47- شاطئ غويمبوكا – تانغالي، سريلانكا

48- شاطئ ماكواي فولز – مونتيري، كاليفورنيا، الولايات المتحدة

49- كالو دي مورو – مايوركا، إسبانيا

50- كالانك دان فو – كاسيس، فرنسا

51- باهيا دي لاس أغويلاس – جمهورية الدومينيكان

52- سييستا بيتش – ساراسوتا، فلوريدا، الولايات المتحدة

53- بونتال دو أتالايا – البرازيل

54- بلاج دو بالومباجيا – كورسيكا، فرنسا

55- سانتا جوليا – كورسيكا، فرنسا

56- فريدوم بيتش – بوكيت، تايلاند

57- شاطئ سانتا ماريا – جزر البهاما

58- تريجر كاي بيتش – جزر البهاما

59- سيفن مايل بيتش – نيغريل، جامايكا

60- كايبل بيتش – ناسو، جزر البهاما

61- بوتوم باي – بربادوس

62- توركواز باي – أستراليا

63- برايا دوس كارنيروس – البرازيل

64- فايفر بيتش – كاليفورنيا، الولايات المتحدة

65- كانتو دي لا بلايا – جمهورية الدومينيكان

66- فلامنكو بيتش – بورتوريكو

67- ماغنز باي – جزر العذراء الأميركية

68- لانيكاي بيتش – أواهو، الولايات المتحدة

69- بولدرز بيتش – جنوب أفريقيا

70- بلايا بونتا أوفا – كوستاريكا

منوعات

المركز

الأول

قائمة

الشواطئ

الأكثر

أمانًا

العالم

ما عثرت عليه هذه الطفلة على الشاطئ أقدم من كوكب الأرض... "قادم حرفيًا من خارج هذا العالم" (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-01-22

إليكم النادي الذي تصدّر قائمة أغنى أندية كرة القدم في العالم

LBCI
منوعات
2025-12-22

رحّالة جاب العالم يكشف أقذر أربعة أماكن زارها… بينها منطقة في دولة عربية

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-12

مفوضية الانتخابات العراقية: المركز الأول في محافظة بغداد احتله ائتلاف الإعمار والتنمية بـ411 ألفًا و26 صوتًا

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-23

فضلو خوري بين الشخصيات المئة الأكثر تأثيرًا في علم الأورام لعام ٢٠٢٥ على مستوى العالم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:31

ما عثرت عليه هذه الطفلة على الشاطئ أقدم من كوكب الأرض... "قادم حرفيًا من خارج هذا العالم" (صور)

LBCI
منوعات
04:02

زلازل ودمار ودماء… نبوءة مرعبة عمرها 120 سنة تعود إلى الواجهة وتُنذر بحدث كارثي عالمي

LBCI
منوعات
2026-01-27

مسحٌ صادم تحت أهرامات الجيزة: هياكل عملاقة مدفونة قد تعيد كتابة التاريخ

LBCI
منوعات
2026-01-27

جرّتها من شعرها داخل الصالون وقصّت جزءًا منه… ما تعرّضت له هذه القاصر مرعب والسبب: 150 دولارًا (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
04:12

وزير الخارجية الإيراني: إذا أرادوا مفاوضات فيجب أن يتراجعوا عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-13

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

LBCI
أخبار دولية
2025-12-30

زعيم كوريا الشمالية يصدر توجيهات بزيادة إنتاج المدفعية

LBCI
عالم الطبخ
2026-01-24

الفاهيتا باللحمة والأناناس وشوربة البيرة والجبنة... إليكم طريقة التحضير مع الشيف حنا طويل (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:36

نواب يرفعون طعونا أمام المجلس الدستوري على قانوني القضاء العدلي والنفايات

LBCI
أخبار لبنان
07:27

تشييع ضحيتي انهيار مبنى القبة في عكار وسط حزن وغضب شعبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:12

مناقشة الموازنة في يومها الثاني: منبر سياسي خطابي

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أخبار دولية
06:32

رودريغز تعلن بدء واشنطن الإفراج عن أموال فنزويلية مجمدة بسبب العقوبات

LBCI
أخبار دولية
06:27

وزير الخارجية التركي: حلّ الخلاف مع إيران يجب أن يكون تدريجيًا لا عبر اتفاق شامل

LBCI
أخبار لبنان
06:23

زرازير: راحت جماعة ما خلّونا وإجت جماعة اللي فينا وبدنا...بدنا نروق!

LBCI
أخبار دولية
06:16

عراقجي: إيران لم تطلب إجراء مفاوضات مع أميركا

LBCI
أخبار لبنان
06:13

قعقور: على الحكومة استعادة تصريح وزير الخارجية حول حق اسرائيل في ضربنا وتصحيحه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:21

منخفض جوي معتاد يضرب لبنان

LBCI
اخبار البرامج
15:30

كارين رزق الله في "المسار": طردني المخرج سمير حبشي... وحلمي ليس زيارة الأراضي المقدسة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:42

أمن الدولة داهم مبنى بلدية صيدا... وفتح تحقيق على خلفية شبهات اختلاس

LBCI
أمن وقضاء
12:28

الجيش: عمليات دهم وضبط معمل نقّال لتصنيع المخدرات في منطقة تل الأبيض - بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
05:18

بعد ارتفاع حوادث الدراجات النارية...تعميم لوزير الداخلية بتشديد الإجراءات

LBCI
أخبار لبنان
06:56

عبد المسيح يعرض فاتورته في السوبرماركت خلال كلمته في الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
05:10

أخذ وردّ بين النواب والسبب: كلمة "ميليشيا" في خطاب الجميّل

LBCI
خبر عاجل
16:21

العثور على جثة المواطنة إليسار المير من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More