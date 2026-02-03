"ألم أسوأ من الولادة"… خطأ بسيط كاد يحرمها من بصرها: تحذير عاجل من ممرضة لكل مستخدمي العدسات اللاصقة (صور)





فكايتي، وهي أم لأربعة أطفال وتعمل في مجال التمريض، فقدت القدرة على الرؤية في عينها اليمنى موقتًا بعدما اعتادت ترك العدسات اللاصقة اليومية في عينيها لمدة طويلة تصل أحيانًا إلى أسبوعين متواصلين، وفق ما نقل موقع



وقالت كايتي، من مدينة رومفورد في مقاطعة إسيكس البريطانية، إن الكابوس بدأ في إحدى ليالي آب 2025، عندما شعرت بألم شديد في عينيها وبدأت الدموع تنهمر بشكل غير طبيعي.



وأضافت: "في تلك الليلة كنت مستلقية على السرير وعيناي تؤلمانني بشدة وتسيلان بالدموع. وفي صباح اليوم التالي استيقظت على ألم لا يُحتمل… كان أسوأ من ألم الولادة".



وأوضحت أنها لم تعد قادرة على رؤية أي شيء بعينها اليمنى، وأن الأطباء لم يكونوا متأكدين مما إذا كان بصرها سيعود أم لا.



وقالت: "كنت مكتئبة جدًا… وكنت أفكر أنني قد لا أتمكن من رؤية أطفالي وهم يكبرون".



وبحسب روايتها، فقد بدأت كايتي بارتداء النظارات في سن 16 عامًا، ثم استخدمت العدسات اللاصقة اليومية منذ سن 17. ومع مرور الوقت، اعتادت عدم نزع العدسات بعد السهر أو الخروج، ثم تطور الأمر إلى ارتدائها العدسات نفسها لأيام وأسابيع متتالية.



وأقرت قائلة: "كنت أسيء استخدام العدسات اللاصقة. كنت أرتديها أحيانًا لأسبوع أو أسبوعين متواصلين، ولا أبدلها إلا عندما تصبح عيناي جافتين جدًا".



ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ كانت تفقد أحيانًا العدسة خلف العين، وتقوم بإخراجها بنفسها باستخدام أصابعها.



ونقلها زوجها على الفور إلى مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، حيث أكّد الأطباء أنها تعاني من فقدان كامل للرؤية في تلك العين.



وقام الفريق الطبي بكشط سطح العين لإجراء فحوصات بحثًا عن كائنات دقيقة مسببة للعدوى، وهو إجراء وصفته كايتي بـ"التجربة الصادمة".



وطُلب من كايتي ارتداء رقعة على العين، وأُبلغت بأن عودة بصرها غير مضمونة. كما اضطرت لوضع قطرات للعين كل ساعة لمدة 48 ساعة متواصلة، حتى خلال الليل، مع مراجعات أسبوعية لمتابعة حالتها.



وأخذت كايتي إجازة مرضية لمدة أربعة أسابيع، عانت خلالها من اكتئاب شديد، وشعرت بأن فقدان البصر سلبها استقلاليتها.



وقالت: "حتى مع فقدان الرؤية في عين واحدة فقط، شعرت وكأن كل استقلالي سُلب مني".



