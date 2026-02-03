الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"ألم أسوأ من الولادة"… خطأ بسيط كاد يحرمها من بصرها: تحذير عاجل من ممرضة لكل مستخدمي العدسات اللاصقة (صور)

منوعات
2026-02-03 | 07:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ألم أسوأ من الولادة&quot;… خطأ بسيط كاد يحرمها من بصرها: تحذير عاجل من ممرضة لكل مستخدمي العدسات اللاصقة (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
"ألم أسوأ من الولادة"… خطأ بسيط كاد يحرمها من بصرها: تحذير عاجل من ممرضة لكل مستخدمي العدسات اللاصقة (صور)

لم تتخيّل الممرضة البريطانية كايتي كارينغتون، البالغة من العمر 36 عامًا، أن عادة بسيطة اعتادت عليها لسنوات قد تكلّفها بصرها.

فكايتي، وهي أم لأربعة أطفال وتعمل في مجال التمريض، فقدت القدرة على الرؤية في عينها اليمنى موقتًا بعدما اعتادت ترك العدسات اللاصقة اليومية في عينيها لمدة طويلة تصل أحيانًا إلى أسبوعين متواصلين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقالت كايتي، من مدينة رومفورد في مقاطعة إسيكس البريطانية، إن الكابوس بدأ في إحدى ليالي آب 2025، عندما شعرت بألم شديد في عينيها وبدأت الدموع تنهمر بشكل غير طبيعي.

وأضافت: "في تلك الليلة كنت مستلقية على السرير وعيناي تؤلمانني بشدة وتسيلان بالدموع. وفي صباح اليوم التالي استيقظت على ألم لا يُحتمل… كان أسوأ من ألم الولادة".

وأوضحت أنها لم تعد قادرة على رؤية أي شيء بعينها اليمنى، وأن الأطباء لم يكونوا متأكدين مما إذا كان بصرها سيعود أم لا.

وقالت: "كنت مكتئبة جدًا… وكنت أفكر أنني قد لا أتمكن من رؤية أطفالي وهم يكبرون".

وبحسب روايتها، فقد بدأت كايتي بارتداء النظارات في سن 16 عامًا، ثم استخدمت العدسات اللاصقة اليومية منذ سن 17. ومع مرور الوقت، اعتادت عدم نزع العدسات بعد السهر أو الخروج، ثم تطور الأمر إلى ارتدائها العدسات نفسها لأيام وأسابيع متتالية.

وأقرت قائلة: "كنت أسيء استخدام العدسات اللاصقة. كنت أرتديها أحيانًا لأسبوع أو أسبوعين متواصلين، ولا أبدلها إلا عندما تصبح عيناي جافتين جدًا".

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ كانت تفقد أحيانًا العدسة خلف العين، وتقوم بإخراجها بنفسها باستخدام أصابعها.

وفي الليلة التي تغيّر فيها كل شيء، شعرت بأن هناك خللًا خطيرًا. نزعت العدسات وحاولت النوم، لكن الألم والدموع استمرا طوال الليل. وفي الصباح، شعرت بألم حاد يشبه "طعنة في العين" ولم تعد ترى أي شيء بعينها اليمنى.
 


ونقلها زوجها على الفور إلى مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن، حيث أكّد الأطباء أنها تعاني من فقدان كامل للرؤية في تلك العين.

وقام الفريق الطبي بكشط سطح العين لإجراء فحوصات بحثًا عن كائنات دقيقة مسببة للعدوى، وهو إجراء وصفته كايتي بـ"التجربة الصادمة".

وأوضح الأطباء أن بكتيريا دقيقة علقت خلف العدسات اللاصقة وتسببت بعدوى حادة أدت إلى فقدان البصر.


وطُلب من كايتي ارتداء رقعة على العين، وأُبلغت بأن عودة بصرها غير مضمونة. كما اضطرت لوضع قطرات للعين كل ساعة لمدة 48 ساعة متواصلة، حتى خلال الليل، مع مراجعات أسبوعية لمتابعة حالتها.

وأخذت كايتي إجازة مرضية لمدة أربعة أسابيع، عانت خلالها من اكتئاب شديد، وشعرت بأن فقدان البصر سلبها استقلاليتها.

وقالت: "حتى مع فقدان الرؤية في عين واحدة فقط، شعرت وكأن كل استقلالي سُلب مني".

وأشارت إلى أن حياتها اليومية أصبحت شديدة الصعوبة، من تحضير طعام أطفالها إلى أداء أبسط الأعمال المنزلية، وكانت تشعر بالذنب عندما تسكب الأشياء أو تعجز عن رؤية ما تفعله.


وأضافت: "كنت أواجه صعوبة كبيرة في كل شيء… حتى تحضير رضّاعة لطفلي أو تقطيع الطعام في المطبخ".

وبعد خمسة أسابيع من القلق والخوف، عاد بصرها تدريجيًا إلى وضعه الطبيعي.

وأكد الأطباء أن سبب فقدان البصر كان عدوى بكتيرية خلف العدسة اللاصقة أدت إلى التهاب حاد في العين.

واليوم، تحذر كايتي جميع مستخدمي العدسات اللاصقة من تكرار خطئها، رغم أن الأطباء أكدوا لها إمكانية استخدام العدسات مجددًا.

وقالت: "الأمر لا يستحق المخاطرة. إذا تعلّم شخص واحد فقط من قصتي ألا يترك العدسات في عينيه لفترات طويلة، فأشعر أنني أحدثت فرقًا".

وأضافت: "أنا ممتنة لأن بصري عاد، لكنني لن أرتدي العدسات مرة أخرى. لم أكن أعرف حجم المخاطر. ظننت أن هذا لن يحدث لي لأنني أفلتُّ من العواقب لسنوات".

منوعات

الولادة"…

يحرمها

بصرها:

تحذير

ممرضة

مستخدمي

العدسات

اللاصقة

(صور)

LBCI التالي
تبرّعت بوجهها قبل أن تموت… عملية تاريخية لزرع الوجه تُذهل الأطباء في إسبانيا
الأمواج سحبت والدته وشقيقيه إلى عرض البحر... إبن الـ13 سنة خلّص عائلته من الموت: إليكم ما حصل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-13

نقابة الممرضات والممرضين حذرت من منتحلي الصفة: للتنبّه من الممارسات المخالفة للقانون

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-22

"وطن الإنسان": تحذير من التصعيد العسكريّ واستهجان التعرّض لرموز الدولة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-13

قطر تحذّر من عواقب "كارثية" على المنطقة من أي تصعيد أميركي إيراني

LBCI
فنّ
2025-11-20

"كارثة فنية"... فيلم ميلادي يثير بلبلة: "من أسوأ أفلام الكريسماس على الإطلاق"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:26

"كان تحت تأثير المخدرات والكحول"… سائق يودي بحياة ابنة الـ17 سنة ثم يحاول تضليل التحقيقات "بالبيرة" (فيديو)

LBCI
منوعات
08:51

تبرّعت بوجهها قبل أن تموت… عملية تاريخية لزرع الوجه تُذهل الأطباء في إسبانيا

LBCI
منوعات
03:50

الأمواج سحبت والدته وشقيقيه إلى عرض البحر... إبن الـ13 سنة خلّص عائلته من الموت: إليكم ما حصل

LBCI
منوعات
2026-02-02

"هو ثالث شخص يتسبب "أويوان" بمقتله"... "فيل قاتل" يدهس رجلا ستينيا وهذه التفاصيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:40

الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح

LBCI
آخر الأخبار
07:36

مصدر دبلوماسي إيراني لرويترز: القدرات الدفاعية لطهران غير قابلة للتفاوض

LBCI
عالم الطبخ
10:17

وصفة لحمة موزات الغنم وطبق الريزوتو مع الشمندر... مائدة شهية على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
10:09

"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:10

في الذكرى الخامسة لاغتيال لقمان سليم.. عائلته تعرض مسار التحقيق

LBCI
أخبار دولية
08:08

شمخاني: برنامج إيران النووي سلمي وقدرة التخصيب تصل إلى 60% مع إمكانية خفضها

LBCI
أخبار دولية
08:03

وزير خارجية إيران: مستعدون للدبلوماسية في إطار الاحترام المتبادل

LBCI
أخبار دولية
08:00

واشنطن وطهران تتجهان لاجتماع في تركيا الجمعة وسط وساطات ودبلوماسية متوترة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:57

اسرائيل ترفع ملف إيران إلى الأولوية: نتنياهو يجتمع مع المبعوث الأميركي بحضور رئيسي الأركان والموساد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

بين airbus في فرنسا ولبنان تعاون ونجاح... وأعين الطلاب اللبنانيون هناك نحو السماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

هبة نصر تتحدث عن التطورات على الخط الأميركي - الإيراني... وهذا ما قالته عن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الغرامي الـ68… موسيقى على المسرح وسياسة في الواجهة

LBCI
أخبار لبنان
13:40

أحمد الحريري: الرئيس سعد الحريري سيأتي الى لبنان في 14 شباط وسيكون له موقف من الاستحقاق الانتخابي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:32

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
اقتصاد
02:35

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
حال الطقس
02:16

منخفض جويّ مع امطار وثلوج...

LBCI
أخبار لبنان
23:52

إخبار من وزارة الطاقة بحق فوزي مشلب لعبثه بالأمن القومي

LBCI
أمن وقضاء
02:44

شعبة المعلومات توقف منفّذَي عمليّات سلب بقوّة السلاح في جبل لبنان وتكشف تورّط أحدهما بحادث صدم

LBCI
خبر عاجل
05:43

القناة 12 الإسرائيلية: تمّ تعيين إيلا واوية "الكابتن إيلا" متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية خلفا لأفيخاي أدرعي

LBCI
أخبار لبنان
03:59

"كهرباء لبنان" تستكمل نزع التعديات: 295 محضر ضبط

LBCI
خبر عاجل
12:39

قوات مشاة البحرية الأميركية في القيادة المركزية (MARCENT) استضافت لقاءً ثنائيًا مع كبار قادة الجيش اللبناني في قاعدة ماكديل الجوية وذلك لتعزيز استمرار التنسيق والحوار من خلال لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More