الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تُركت جائعة حتى الموت... طفلة رضيعة تلقى مصرعها على يد والديها ومحادثة تكشف الحادث المروّع!

منوعات
2026-02-04 | 05:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تُركت جائعة حتى الموت... طفلة رضيعة تلقى مصرعها على يد والديها ومحادثة تكشف الحادث المروّع!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تُركت جائعة حتى الموت... طفلة رضيعة تلقى مصرعها على يد والديها ومحادثة تكشف الحادث المروّع!

كشفت محادثة مروّعة بين والدين شابين في كاليفورنيا عن تفاصيل صادمة حول مقتل طفلتهما الرضيعة التي تُركت جائعة حتى الموت.

وأجرت إليزابيث أوكمان محادثة مع زوجها براندون كوبلاند بعد إلقاء القبض عليهما، حيث يُحاكمان بتهمة قتل ابنتهما دليلة، البالغة من العمر ثلاثة أشهر عام 2021.

وقال كوبلاند لأوكمان: "نحن مذنبون للغاية. لقد أهملناها. أعني، من الناحية القانونية، ما فعلناه يُعدّ قتلًا عمدًا". وزعمت أوكمان لاحقاً أنها أخبرت كوبلاند أنها "خائفة"، فردّ كوبلاند: "حسنًا، كيف تظنين أن دليلة شعرت؟".

ومثل الزوجان أمام المحكمة الأسبوع الماضي للإدلاء ببياناتهما الافتتاحية بعد اتهامهما بتجويع وإهمال الطفلة الرضيعة التي كانت تتمتع بصحة جيدة.

وأنكر الزوجان أمام المحكمة تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وادعى فريق الدفاع عنهما أنهما تعرضا للإيذاء في طفولتهما، وأنهما كانا يعانيان من مشاكل نفسية متعددة حالت دون قدرتهما على رعاية أنفسهما وابنتهما.

وعند ولادة دليلة، مُنحت آني تشابمان، عمة أوكمان، حضانة طارئة. واكتشفت الخدمات الاجتماعية قذارة شقة الزوجين، وقررت أنهما غير مؤهلين لرعاية الطفلة.

وأدلت تشابمان بشهادتها خلال جلسة استماع تمهيدية عام 2023، قائلةً إن منزل كوبلاند وأوكمان كان مليئًا بالقمامة. وأضافت أنها أخذت دليلة حتى يتمكن الزوجان من توفير بيئة أكثر أمانًا للطفلة، لكن الوالدين لم يتفقداها قط.

وأضافت تشابمان أنها عرضت رعاية دليلة بشكل دائم، بل واقترحت فكرة التبني، لكن أوكمان رفض، فأعادت دليلة إلى والديها، واستمرت في تفقدها، وشهدت بأنها أبلغت خدمات رعاية الطفل عن المنزل "مئات" المرات.

كما أدلت المحققة كيلي ثيبولت-هاميل، من شرطة سان دييغو، بشهادتها خلال جلسة الاستماع التمهيدية، قائلةً إن كوبلاند المسجون حالياً زعم أنه كان يترك الطفلة في غرفة المعيشة طوال اليوم بينما تعمل أوكمان، وكان يغطيها بالبطانيات لكتم صوت بكائها.

وأضافت هاميل في شهادتها أنه زعم أيضًا أن أوكمان كانت تمضي أيامًا من دون إطعام دليلة أو تغيير حفاضها لأنها "لم تكن ترغب في ذلك".

وجادل أنتوني باركر، محامي أوكمان المحتجزة حاليًا في مركز احتجاز وإعادة تأهيل، بأن الأم الشابة كانت تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة.
 

آخر الأخبار

منوعات

جائعة

الموت...

رضيعة

مصرعها

والديها

ومحادثة

الحادث

المروّع!

مشهد صادم أمام أعين الشرطة في لندن: لصوص يعودون إلى محل مجوهرات لاستعادة مسروقاتهم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-26

تُركت بمفردها مع والدها للمرة الأولى... طفلة رضيعة تلقى مصرعها بطريقة مروّعة: إليكم ما حصل معها!

LBCI
منوعات
2025-12-13

تعطلت العربة الخاصة بها واصطدمت بجدار... ابنة الـ6 سنوات تلقى مصرعها في حادث مأساوي في منتزه!

LBCI
منوعات
2025-11-22

ابن الـ8 سنوات يلقى حتفه بطريقة مروّعة على يد زوج والدته: صوّب المسدس نحوه ثم حلّت الكارثة!

LBCI
رياضة
2025-12-29

في حادث سير مروّع... إصابة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل ومصرع شخصين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:00

مشهد صادم أمام أعين الشرطة في لندن: لصوص يعودون إلى محل مجوهرات لاستعادة مسروقاتهم!

LBCI
منوعات
03:50

علاقة عاطفية أم مجرّد صداقة... شائعات جديدة تلاحق كيم كارداشيان ولويس هاملتون!

LBCI
منوعات
02:53

ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين

LBCI
منوعات
09:26

"كان تحت تأثير المخدرات والكحول"… سائق يودي بحياة ابنة الـ17 سنة ثم يحاول تضليل التحقيقات "بالبيرة" (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-10-28

"أفضل يوم في حياتي أحبكِ M"... نجم Game of Thrones يحتفل بزواجه في حفل صغير بلندن (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-26

سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستئناف درس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع

LBCI
أخبار دولية
2026-01-19

ترامب يشترط مليار دولار مقابل عضوية دائمة في "مجلس السلام"

LBCI
صحة وتغذية
06:00

وجبة فطور قادرة على خفض نسبة الكوليسترول لديكم بشكل ملحوظ... هذا ما اقترحته دراسة جديدة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:41

سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة

LBCI
أخبار دولية
16:36

تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف

LBCI
أخبار لبنان
16:20

قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

الإصلاح والسيادة أولاً: رسالة لبنان إلى المستثمرين في قمة الحكومات في دبي

LBCI
أمن وقضاء
13:19

إغتيالُ الناشط لقمان سليم يبقى من دونِ حقيقة... والعائلةُ تتحركُ لتحقيق العدالة

LBCI
أخبار دولية
13:15

شروط إسرائيل للقبول بأي اتفاق مع إيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:32

في قضية نوح زعيتر... هذا ما كشفه وكيله للـLBCI

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:23

لبنان إلى الفضاء: حكاية NASA Space Apps Beirut بقيادة أنطوان طنوس

LBCI
أخبار لبنان
09:29

الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة

LBCI
خبر عاجل
10:09

"الداخلية": ترشيحات الانتخابات النيابية من ١٠ شباط الى ١٠ آذار

LBCI
أمن وقضاء
16:16

فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها

LBCI
أمن وقضاء
10:40

الجيش: توقيف مواطن في منطقة الميناء - طرابلس لاقتحامه صيدلية بقوة السلاح

LBCI
آخر الأخبار
08:39

الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More