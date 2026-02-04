الأخبار
تُركت جائعة حتى الموت... طفلة رضيعة تلقى مصرعها على يد والديها ومحادثة تكشف الحادث المروّع!
تُركت جائعة حتى الموت... طفلة رضيعة تلقى مصرعها على يد والديها ومحادثة تكشف الحادث المروّع!
كشفت محادثة مروّعة بين والدين شابين في كاليفورنيا عن تفاصيل صادمة حول مقتل طفلتهما الرضيعة التي تُركت جائعة حتى الموت.
وأجرت إليزابيث أوكمان محادثة مع زوجها براندون كوبلاند بعد إلقاء القبض عليهما، حيث يُحاكمان بتهمة قتل ابنتهما دليلة، البالغة من العمر ثلاثة أشهر عام 2021.
وقال كوبلاند لأوكمان: "نحن مذنبون للغاية. لقد أهملناها. أعني، من الناحية القانونية، ما فعلناه يُعدّ قتلًا عمدًا". وزعمت أوكمان لاحقاً أنها أخبرت كوبلاند أنها "خائفة"، فردّ كوبلاند: "حسنًا، كيف تظنين أن دليلة شعرت؟".
ومثل الزوجان أمام المحكمة الأسبوع الماضي للإدلاء ببياناتهما الافتتاحية بعد اتهامهما بتجويع وإهمال الطفلة الرضيعة التي كانت تتمتع بصحة جيدة.
وأنكر الزوجان أمام المحكمة تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وادعى فريق الدفاع عنهما أنهما تعرضا للإيذاء في طفولتهما، وأنهما كانا يعانيان من مشاكل نفسية متعددة حالت دون قدرتهما على رعاية أنفسهما وابنتهما.
وعند ولادة دليلة، مُنحت آني تشابمان، عمة أوكمان، حضانة طارئة. واكتشفت الخدمات الاجتماعية قذارة شقة الزوجين، وقررت أنهما غير مؤهلين لرعاية الطفلة.
وأدلت تشابمان بشهادتها خلال جلسة استماع تمهيدية عام 2023، قائلةً إن منزل كوبلاند وأوكمان كان مليئًا بالقمامة. وأضافت أنها أخذت دليلة حتى يتمكن الزوجان من توفير بيئة أكثر أمانًا للطفلة، لكن الوالدين لم يتفقداها قط.
وأضافت تشابمان أنها عرضت رعاية دليلة بشكل دائم، بل واقترحت فكرة التبني، لكن أوكمان رفض، فأعادت دليلة إلى والديها، واستمرت في تفقدها، وشهدت بأنها أبلغت خدمات رعاية الطفل عن المنزل "مئات" المرات.
كما أدلت المحققة كيلي ثيبولت-هاميل، من شرطة سان دييغو، بشهادتها خلال جلسة الاستماع التمهيدية، قائلةً إن كوبلاند المسجون حالياً زعم أنه كان يترك الطفلة في غرفة المعيشة طوال اليوم بينما تعمل أوكمان، وكان يغطيها بالبطانيات لكتم صوت بكائها.
وأضافت هاميل في شهادتها أنه زعم أيضًا أن أوكمان كانت تمضي أيامًا من دون إطعام دليلة أو تغيير حفاضها لأنها "لم تكن ترغب في ذلك".
وجادل أنتوني باركر، محامي أوكمان المحتجزة حاليًا في مركز احتجاز وإعادة تأهيل، بأن الأم الشابة كانت تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة.
