LBCI
LBCI

محاولة شجاعة لإنقاذ أحد الفتية... حادثة مأساوية انتهت بطريقة غير متوقعة في بحيرة صينية!

منوعات
2026-02-04 | 07:30
مشاهدات عالية
LBCI
LBCI
محاولة شجاعة لإنقاذ أحد الفتية... حادثة مأساوية انتهت بطريقة غير متوقعة في بحيرة صينية!
0min
محاولة شجاعة لإنقاذ أحد الفتية... حادثة مأساوية انتهت بطريقة غير متوقعة في بحيرة صينية!

سارع رجل شجاعٌ لإنقاذ حياة طفلٍ صغيرٍ سقط في بحيرةٍ متجمدة في مشهد بطولي، وفق ما نقل موقع
"ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، سقط الطفل في الجليد بينما كان يلعب مع أصدقائه في البحيرة، متجاهلين تحذيرات أهاليهم من هذا السلوك.

وبينما كان السيد بان يلعب بالقرب من المكان مع ابنته، استوقفه المشهد المروع أمامه، فاستلقى سريعًا على سطح الجليد وسحب الطفل إلى بر الأمان.

وبعد إنقاذ الطفل، سقط الرجل بدوره في الجليد ليتم انتشاله من الماء لاحقا في مدينة لويانغ الصينية، وأمضى نصف ساعة في حمامٍ ساخنٍ ليستعيد نشاطه.

وتعافى الصبي أيضًا من إصاباته التي لحقت به جراء الحادث وأوضح الرجل أنه كان على دراية بكيفية إنقاذ الطفل، بعد أن شاهد مقاطع فيديو لعمليات الإنقاذ على الإنترنت في أوقات فراغه.

