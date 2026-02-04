الأخبار
محاولة شجاعة لإنقاذ أحد الفتية... حادثة مأساوية انتهت بطريقة غير متوقعة في بحيرة صينية!
2026-02-04 | 07:30
مشاهدات عالية
محاولة شجاعة لإنقاذ أحد الفتية... حادثة مأساوية انتهت بطريقة غير متوقعة في بحيرة صينية!
سارع رجل شجاعٌ لإنقاذ حياة طفلٍ صغيرٍ سقط في بحيرةٍ متجمدة في مشهد بطولي، وفق ما نقل موقع
"
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، سقط الطفل في الجليد بينما كان يلعب مع أصدقائه في البحيرة، متجاهلين تحذيرات أهاليهم من هذا السلوك.
وبينما كان السيد بان يلعب بالقرب من المكان مع ابنته، استوقفه المشهد المروع أمامه، فاستلقى سريعًا على سطح الجليد وسحب الطفل إلى بر الأمان.
وبعد إنقاذ الطفل، سقط الرجل بدوره في الجليد ليتم انتشاله من الماء لاحقا في مدينة لويانغ الصينية، وأمضى نصف ساعة في حمامٍ ساخنٍ ليستعيد نشاطه.
وتعافى الصبي أيضًا من إصاباته التي لحقت به جراء الحادث وأوضح الرجل أنه كان على دراية بكيفية إنقاذ الطفل، بعد أن شاهد مقاطع فيديو لعمليات الإنقاذ على الإنترنت في أوقات فراغه.
علوم وتكنولوجيا
2025-12-29
عندما يقلّد الروبوت الإنسان حرفيًا… ركلة غير متوقعة تنتهي بموقف مؤلم ومضحك (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2025-12-29
عندما يقلّد الروبوت الإنسان حرفيًا… ركلة غير متوقعة تنتهي بموقف مؤلم ومضحك (فيديو)
0
منوعات
2026-01-22
صرخات ورعب في مدينة ملاهٍ... انهيار لعبة بطريقة مأساوية وتطاير أطفال (فيديو)
منوعات
2026-01-22
صرخات ورعب في مدينة ملاهٍ... انهيار لعبة بطريقة مأساوية وتطاير أطفال (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-11-18
الاستخبارات الداخلية البريطانية تحذر برلمانيين من محاولات تجسس صينية
أخبار دولية
2025-11-18
الاستخبارات الداخلية البريطانية تحذر برلمانيين من محاولات تجسس صينية
0
صحة وتغذية
2026-01-20
"مكوّن غذائي خارق" غير متوقّع قد يغيّر قواعد التغذية… فوائده مذهلة للأمعاء والقلب: لكن احذروا طريقة تحضيره
صحة وتغذية
2026-01-20
"مكوّن غذائي خارق" غير متوقّع قد يغيّر قواعد التغذية… فوائده مذهلة للأمعاء والقلب: لكن احذروا طريقة تحضيره
0
منوعات
10:50
بعد تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي... فن المنمنمات يبعث الأمل والحرية في أفغانستان
منوعات
10:50
بعد تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي... فن المنمنمات يبعث الأمل والحرية في أفغانستان
0
منوعات
09:30
إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!
منوعات
09:30
إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!
0
منوعات
08:30
وفاة رضيع نتيجة إصابته بعدوى... والسبب: منتج تناولته أمه!
منوعات
08:30
وفاة رضيع نتيجة إصابته بعدوى... والسبب: منتج تناولته أمه!
0
منوعات
08:00
من التعذيب وصولًا إلى الاعتداء عليهم في الحضانة... قصص صادمة عاشها أطفال بريطانيون وهذا مصير المربية!
منوعات
08:00
من التعذيب وصولًا إلى الاعتداء عليهم في الحضانة... قصص صادمة عاشها أطفال بريطانيون وهذا مصير المربية!
0
منوعات
05:00
مشهد صادم أمام أعين الشرطة في لندن: لصوص يعودون إلى محل مجوهرات لاستعادة مسروقاتهم!
منوعات
05:00
مشهد صادم أمام أعين الشرطة في لندن: لصوص يعودون إلى محل مجوهرات لاستعادة مسروقاتهم!
0
أخبار لبنان
2026-02-03
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
أخبار لبنان
2026-02-03
الرئيس عون تسلم من تجمع نقباء المهن الصحية مذكرة حول مكافحة منتحلي الصفة: للقيام بحملة توعية صحية شاملة
0
فنّ
2026-02-02
"كنت سأنهي حياتي لولا زوجتي ويسوع"… جِلي رول يبكي على مسرح غرامي 2026 في خطاب يهزّ القاعة (فيديو)
فنّ
2026-02-02
"كنت سأنهي حياتي لولا زوجتي ويسوع"… جِلي رول يبكي على مسرح غرامي 2026 في خطاب يهزّ القاعة (فيديو)
0
أخبار دولية
2026-01-12
الولايات المتحدة تندد بـ"تصعيد خطر" بعد إطلاق روسيا صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا
أخبار دولية
2026-01-12
الولايات المتحدة تندد بـ"تصعيد خطر" بعد إطلاق روسيا صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:08
جولة للحجار في مقر الدفاع المدني في فرن الشباك
تقارير نشرة الاخبار
07:08
جولة للحجار في مقر الدفاع المدني في فرن الشباك
0
تقارير نشرة الاخبار
07:07
مجلس المطارنة الموارنة: لضرورة وضع حد للحملات على الحكومة والانضواء تحت القانون
تقارير نشرة الاخبار
07:07
مجلس المطارنة الموارنة: لضرورة وضع حد للحملات على الحكومة والانضواء تحت القانون
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
مؤتمر صحافي لريفي ورياشي وخوري ومتى: اقتراح قانون لحظر حزب البعث الاشتراكي السوري في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
07:05
مؤتمر صحافي لريفي ورياشي وخوري ومتى: اقتراح قانون لحظر حزب البعث الاشتراكي السوري في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
07:05
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن...
تقارير نشرة الاخبار
07:05
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن...
0
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
أخبار لبنان
16:41
سلام دعا الإخوة العرب للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش في باريس: لن نسمح بإدخال لبنان في مغامرة جديدة
0
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
أخبار دولية
16:36
تفاصيل لقاء نتنياهو وويتكوف
0
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:20
قائد الجيش يواصل لقاءاته في واشنطن... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب لبنان في التنس والفرصة المؤاتية للتأهل الى مستوى النخبة العالمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حين تَغيب الدولة… تَحضر الإنسانية
1
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
أخبار لبنان
07:20
رسالة شكر من البابا لاوُن الى الرئيس بري..
2
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
أمن وقضاء
16:16
فصيلة شحيم تكشف عصابة تزوير وكالات بيع وشراء سيارات وتوقف عددًا من أفرادها
3
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
أخبار لبنان
08:04
لبنان يباشر توثيق الاعتداءات الإسرائيلية بالمبيدات السامة تمهيدًا لشكوى أمام مجلس الأمن
4
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
تقارير نشرة الاخبار
13:40
إستملاكات تجمّد أراضي في المتن الشمالي لصالح أوتستراد تمويله غير مؤمّن
5
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
اخبار البرامج
16:00
بين عالمي التمثيل والجمال... بيرلا حرب تكشف الكثير من المفاجآت وتردّ على أخبار ارتباطها بالنجم جوزيف عطية
6
فنّ
11:38
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
فنّ
11:38
هيفاء وهبي تطرح فيديو كليب "من أوّل مرّة شفتك"… إبداع يواكب النجاح الجماهيري ويشعل السوشيال ميديا!
7
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
اسرار
23:46
أسرار الصحف 4-2-2026
8
علوم وتكنولوجيا
14:34
إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار
علوم وتكنولوجيا
14:34
إرجاء مهمة أرتميس 2 القمرية التابعة لناسا إلى آذار
