من التعذيب وصولًا إلى الاعتداء عليهم في الحضانة... قصص صادمة عاشها أطفال بريطانيون وهذا مصير المربية!
منوعات
2026-02-04 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
من التعذيب وصولًا إلى الاعتداء عليهم في الحضانة... قصص صادمة عاشها أطفال بريطانيون وهذا مصير المربية!
من المقرر ترحيل مربية أطفال منحرفة، اعتدت على 21 رضيعًا، إلى بولندا هذا الأسبوع، وفق ما نقل موقع
"
ميرور
" البريطاني.
ويخشى ضحايا روكسانا ليكّا أن تستمر هذه الفتاة في إيذاء المزيد من الأطفال حتى بعد ترحيلها من المملكة المتحدة حيث سُجنت لمدة 8 سنوات في أيلول الماضي بعد اعترافها بسبع تهم تتعلق بالاعتداء على شخص دون سن السادسة عشرة، وأُدينت بعد محاكمتها بـ14 تهمة أخرى.
واستمعت المحكمة إلى أن ليكّا، البالغة من العمر 23 عامًا، قامت بتعذيب العديد من الأطفال في حضانة تويكنهام غرين التي أُغلقت منذ ذلك الحين، تاركةً آباء الأطفال المتضررين في حالة من الرعب.
ولا يزال الأهالي غير مقتنعين بأن ليكّا ستتوقف عن إيذاء الأطفال حتى لو أُعيدت إلى بولندا، حيث سيُترك أمر علاجها للسلطات البولندية فور وصولها.
ولم يتم تقديم أي معلومات للأهالي حول ما إذا كانت ليكّا ستستكمل فترة سجنها المتبقية البالغة ثماني سنوات، أو ما إذا كانت ستُطلق سراحها بعد أربعة أشهر فقط في سجن بريطاني.
ويُعتقد أن الشرطة البريطانية تبذل جهودًا للتواصل مع السلطات البولندية لإطلاعها على سجل ليكّا الإجرامي.
وامتنع متحدث باسم وزارة الداخلية عن التعليق على القضية، لكنه قال: "لن نسمح للمجرمين الأجانب والمهاجرين غير الشرعيين باستغلال قوانيننا".
