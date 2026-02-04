وفاة رضيع نتيجة إصابته بعدوى... والسبب: منتج تناولته أمه!

توفي رضيع نتيجة إصابته بعدوى الليستيريا، ما دفع وزارة الصحة في نيو مكسيكو إلى إصدار تحذير بتجنب منتجات الألبان النيئة.



وبينما لم يتم التعرف على هوية الرضيع أو والدته، ذكرت وزارة الصحة في نيو مكسيكو في بيان صحفي أن مسؤولي الصحة يعتقدون أن مصدر العدوى كان الحليب غير المبستر الذي تناولته الأم أثناء الحمل.



وتُعرف عدوى الليستيريا بأنها مرض تسببه بكتيريا تنتقل عبر أنواع مختلفة من الأطعمة، وفقًا لمايو كلينك.



ورغم أن أعراض العدوى لدى حديثي الولادة قد تكون خفيفة، إلا أنها قد تشمل انخفاض الرغبة في الرضاعة، انخفاض الطاقة، التهيج، التقيؤ وصعوبة التنفس.



ونظرًا لوجود بكتيريا الليستيريا في التربة والماء ومخلفات الحيوانات، فإن العديد من الأطعمة الشائعة قد تحتوي عليها، بما في ذلك الحليب النيء، الخضراوات النيئة، بعض الأطعمة المصنعة والأسماك المدخنة على البارد.



وأعلنت وزارة الصحة في نيو مكسيكو أنه على الرغم من عدم تحديد السبب الدقيق للعدوى، إلا أنها "تؤكد المخاطر الجسيمة التي تشكلها منتجات الألبان النيئة على النساء الحوامل والأطفال الصغار وكبار السن في نيو مكسيكو وأي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة".



وصرح الدكتور تشاد سميلسر، نائب كبير علماء الأوبئة في وزارة الصحة بولاية نيو مكسيكو، في بيان صحفي، قائلاً: "ينبغي على الحوامل تناول منتجات الحليب المبستر فقط للمساعدة في الوقاية من الأمراض والوفيات لدى المواليد الجدد".