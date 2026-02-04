إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!

كشف تقرير حديث عن أفضل مدن العالم للنساء اللواتي يرغبن بالسفر بمفردهنّ خلال عام 2026.

ويأتي هذا التقرير في ظل تقارير حديثة تشير إلى أن 84% من المسافرين المنفردين هنّ من النساء، في حين تشير بيانات بحث "غوغل" في المملكة المتحدة إلى أن هذا العام سيسجل أرقامًا قياسية جديدة في مجال المغامرات المنفردة.

وحلّل التقرير عوامل عدّة منها مستويات الجريمة والأمان، وأوقات انتظار وسائل النقل العام، وسرعات الإنترنت، واتجاهات البحث عن السفر المنفرد.

وبرزت سنغافورة كأفضل وجهة للمسافرات بفضل مؤشر الأمان المرتفع الذي بلغ 77.5، وسرعة شبكة الواي فاي فيها (407.05 ميغابت في الثانية)، ووسائل النقل العام الموثوقة (بمتوسط انتظار ست دقائق).

واحتلت مدينة نيويورك المرتبة الثانية كأفضل وجهة للنساء المسافرات بمفردهنّ، حيث يبلغ معدل الجريمة فيها 21.1 من أصل 100، وسرعة الإنترنت فيها 295.18 ميغابت في الثانية، ومتوسط وقت الانتظار 8 دقائق لوسائل النقل العام.

كما احتلت دبي المركز الثالث عالمياً بسبب مستوى الأمان الإستثنائي فيها، وتتميز بمعدلات الجريمة المنخفضة فيها، مما يوفر بيئة آمنة ومتصلة جيدًا مليئة بالتجارب الفريدة.

وتُعد لندن أيضاً من بين أفضل عشر وجهات، حيث تحتل المرتبة التاسعة في التقرير وتُعتبر مثالية لمن يرغبون في التعرف على أشخاص جدد واستكشاف معالمها الثقافية والتاريخية النابضة بالحياة.

وتشمل الوجهات الأخرى المصنفة ضمن أفضل عشر وجهات عالمية للسفر الفردي للنساء: طوكيو، وسيول، وباريس، وأمستردام، وأبو ظبي، وبانكوك.

