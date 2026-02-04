بعد تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي... فن المنمنمات يبعث الأمل والحرية في أفغانستان

صُنفت منمنمات الفنان الأفغاني بهزاد المحفوظة في أعرق مكتبات العالم وأشهرها، ضمن قائمة التراث العالمي للبشرية، لتكون مصدرا للفرح والحرية والأمل في مدينة هرات، مسقط رأسه.



ويجلس محمد يونس قانه البالغ 45 عاما، على بساط أحمر، وتحيط به فُرش رقيقة ولوحات ألوان، حيث يرسم لبدة فرس وحبات عقد من اللؤلؤ.



وقد أصبح الرجل المولع منذ أن كان في الرابعة عشرة بفن المنمنمات لكمال الدين بهزاد (1450– 1535)، واحدا من ورثة هذا الفن العريق في أفغانستان.



ويقول مبتسما "حين أرسم، أعود خمسمئة عام إلى الوراء، إلى شوارع هرات في تلك الحقبة"، عندما كان السلاطين التيموريون يدعمون الفنانين مثل بهزاد أو الشاعر والمتصوف الديني عبد الرحمن الجامي.



ويبين مايكل باري، وهو مختص عالمي بالمنمنمات، أنه وعند تقاطع طرق التجارة بين الصين وأوروبا والشرق الأوسط، كانت هرات في غرب أفغانستان "فلورنسا العالم الإسلامي وعاصمة عالمية للرسم والموسيقى والفلسفة بين عامي 1404 و1507".



وأضفى بِهزاد، الذي عاصر الفنانين الإيطاليين المشهورين على غرار ليوناردو دا فينشي وساندرو بوتيتشيلي، نفسا جديدا على هذا الفن قبل أن يعمل في منطقة تبريز بإيران.



وأفصح أحمد جاويد زَرغام، المدير السابق لقسم الفنون والثقافة في هرات "قبله كانت الوجوه جامدة، واللوحات بلا روح".



وتابع "أدخل بِهزاد مشاهد من الحياة اليومية لأناس عاديين، نرى فيها بناتا وأولادا يدرسون، وعمال بناء"، لا ملوكا أو رجال دين فحسب.



وما زالت المنمنمات على أسلوب بِهزاد فنا "ممارَسا ومعترفا به ويتم تناقله"، على ما أكدت اليونسكو في كانون الأول الماضي بإدراج هذا "التعبير الثقافي الحي" في قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.



منح الاعتراف من اليونسكو دفعا، "لكننا بحاجة إلى معارض دولية"، بحسب باريسا ناروان، البالغة 24 عاما والتي اضطرت للتخلي عن عرض أعمالها في الخارج بسبب عدم الحصول على تأشيرة دخول.



المصدر: فرانس برس