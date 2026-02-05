الأخبار
بيروت
19
o
البقاع
15
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
20
o
متن
20
o
من سعال مزمن وحرقة في المعدة الى "سرطان غير مرئي"... إليكم قصتها المؤلمة: "من الصعب أن تعيش مع مرض يتسلّل ببطء"
2026-02-05 | 08:25
من سعال مزمن وحرقة في المعدة الى "سرطان غير مرئي"... إليكم قصتها المؤلمة: "من الصعب أن تعيش مع مرض يتسلّل ببطء"
تواجه أمّ لطفلين مستقبلًا غامضًا بعد تشخيصها بما يُعرف بـ"السرطان غير المرئي"، وهو سرطان الغدد الصمّ العصبية، عقب سنوات من تجاهل أعراضها وتشخيصها بشكل خاطئ.
وبدأت كيرِي آيفوري (52 عامًا) من باكينغهامشير في بريطانيا، تعاني سعالًا مزمنًا وحرقة في المعدة، وشُخِّصت حالتها على أنها التهاب أنف تحسّسي وربو وتنقيط أنفي خلفي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وقالت: "كنت أعود إلى طبيبي مرارًا، لكن أعراضَي كانت تُهمَل. كنت منهكة لدرجة أنني اضطررت أحيانًا للاختيار بين الاستحمام أو تناول الطعام".
وبعد نحو 15 شهرًا من الأعراض، ظهرت مشاكل معوية شديدة شملت انتفاخًا مؤلمًا وغازات وآلامًا في المعدة.
وأضافت: "كان بطني مسطحًا صباحًا، ثم ينتفخ تدريجيًا حتى أبدو مساءً كأنني في الشهر الخامس من الحمل".
وخلال تنظير للقولون، تعذّر تمرير المنظار بسبب وجود ورم، ليتم بعدها تشخيصها بسرطان الغدد الصم العصبية.
وخضعت آيفوري لجراحة قاسية أُزيل خلالها عدد من العقد اللمفاوية، وأجزاء من الأمعاء الدقيقة والغليظة، والصمام اللفائفي الأعوري، والزائدة الدودية، إضافة إلى جزء من الكبد والمرارة.
ولا تزال تعاني ورمًا أساسيًا في الصمام الفاصل بين الأمعاء الدقيقة والغليظة، وقد انتشر إلى العقد اللمفاوية. كما أظهرت الفحوصات وجود بؤر جديدة في الكبد والعمود الفقري وأحد الأضلاع.
وتعيش اليوم في حالة ترقّب، إذ لا يمكن البدء بالعلاج ما لم تُظهر الأورام نموًا إضافيًا.
ويُعدّ سرطان الغدد الصم العصبية من السرطانات التي تنشأ في خلايا تفرز الهرمونات، ويمكن أن يصيب المعدة والبنكرياس والرئتين والأمعاء. وتشمل أعراضه فقدان وزن غير مبرر، إرهاقًا شديدًا، آلامًا، إسهالًا، انتفاخًا، غازات، حرقة معدة، أعراضًا شبيهة بالربو، طفحًا جلديًا واحمرارًا، وسعالًا مزمنًا.
وغالبًا ما يُشخّص خطأً على أنه متلازمة القولون العصبي أو الربو أو أعراض سن اليأس.
وبحسب منظمة Neuroendocrine Cancer UK، يُصاب نحو 6 آلاف شخص سنويًا في إنكلترا بهذا المرض، وقد يستغرق تشخيصه أربع سنوات، فيما يُكتشف أكثر من نصف الحالات في مراحل متقدمة.
وتشير بيانات المنظمة إلى أن معدلات الإصابة ارتفعت بنسبة 371% بين عامي 1995 و2018.
وتؤكد آيفوري أنها اضطرت إلى ترك عملها في عام 2022 بسبب الإرهاق الشديد، وتقول: "من الصعب أن تعيش مع سرطان يتسلّل ببطء… ومن المؤلم أن أعرف أنني مصابة به ولا أتلقى علاجًا".
وأضافت: "في أنواع أخرى من السرطان تُستخدم كل وسائل العلاج الممكنة، أما أنا فأُجبر على التعايش مع المرض بدل محاولة القضاء عليه".
