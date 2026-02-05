الأخبار
من سعال مزمن وحرقة في المعدة الى "سرطان غير مرئي"... إليكم قصتها المؤلمة: "من الصعب أن تعيش مع مرض يتسلّل ببطء"

2026-02-05 | 08:25
من سعال مزمن وحرقة في المعدة الى "سرطان غير مرئي"... إليكم قصتها المؤلمة: "من الصعب أن تعيش مع مرض يتسلّل ببطء"

تواجه أمّ لطفلين مستقبلًا غامضًا بعد تشخيصها بما يُعرف بـ"السرطان غير المرئي"، وهو سرطان الغدد الصمّ العصبية، عقب سنوات من تجاهل أعراضها وتشخيصها بشكل خاطئ.

وبدأت كيرِي آيفوري (52 عامًا) من باكينغهامشير في بريطانيا، تعاني سعالًا مزمنًا وحرقة في المعدة، وشُخِّصت حالتها على أنها التهاب أنف تحسّسي وربو وتنقيط أنفي خلفي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقالت: "كنت أعود إلى طبيبي مرارًا، لكن أعراضَي كانت تُهمَل. كنت منهكة لدرجة أنني اضطررت أحيانًا للاختيار بين الاستحمام أو تناول الطعام".

وبعد نحو 15 شهرًا من الأعراض، ظهرت مشاكل معوية شديدة شملت انتفاخًا مؤلمًا وغازات وآلامًا في المعدة.

وأضافت: "كان بطني مسطحًا صباحًا، ثم ينتفخ تدريجيًا حتى أبدو مساءً كأنني في الشهر الخامس من الحمل".

وخلال تنظير للقولون، تعذّر تمرير المنظار بسبب وجود ورم، ليتم بعدها تشخيصها بسرطان الغدد الصم العصبية.

وخضعت آيفوري لجراحة قاسية أُزيل خلالها عدد من العقد اللمفاوية، وأجزاء من الأمعاء الدقيقة والغليظة، والصمام اللفائفي الأعوري، والزائدة الدودية، إضافة إلى جزء من الكبد والمرارة.

ولا تزال تعاني ورمًا أساسيًا في الصمام الفاصل بين الأمعاء الدقيقة والغليظة، وقد انتشر إلى العقد اللمفاوية. كما أظهرت الفحوصات وجود بؤر جديدة في الكبد والعمود الفقري وأحد الأضلاع.

وتعيش اليوم في حالة ترقّب، إذ لا يمكن البدء بالعلاج ما لم تُظهر الأورام نموًا إضافيًا.

ويُعدّ سرطان الغدد الصم العصبية من السرطانات التي تنشأ في خلايا تفرز الهرمونات، ويمكن أن يصيب المعدة والبنكرياس والرئتين والأمعاء. وتشمل أعراضه فقدان وزن غير مبرر، إرهاقًا شديدًا، آلامًا، إسهالًا، انتفاخًا، غازات، حرقة معدة، أعراضًا شبيهة بالربو، طفحًا جلديًا واحمرارًا، وسعالًا مزمنًا.

وغالبًا ما يُشخّص خطأً على أنه متلازمة القولون العصبي أو الربو أو أعراض سن اليأس.

وبحسب منظمة Neuroendocrine Cancer UK، يُصاب نحو 6 آلاف شخص سنويًا في إنكلترا بهذا المرض، وقد يستغرق تشخيصه أربع سنوات، فيما يُكتشف أكثر من نصف الحالات في مراحل متقدمة.

وتشير بيانات المنظمة إلى أن معدلات الإصابة ارتفعت بنسبة 371% بين عامي 1995 و2018.

وتؤكد آيفوري أنها اضطرت إلى ترك عملها في عام 2022 بسبب الإرهاق الشديد، وتقول: "من الصعب أن تعيش مع سرطان يتسلّل ببطء… ومن المؤلم أن أعرف أنني مصابة به ولا أتلقى علاجًا".

وأضافت: "في أنواع أخرى من السرطان تُستخدم كل وسائل العلاج الممكنة، أما أنا فأُجبر على التعايش مع المرض بدل محاولة القضاء عليه".

تظاهر بخنق نفسه أمام الكاميرا... مقابلة نادرة تكشف تعجرف إبستين وشعوره بالتفوّق على قادة العالم (فيديو)
بعد تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي... فن المنمنمات يبعث الأمل والحرية في أفغانستان
LBCI
فنّ
2026-01-08

ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)

LBCI
منوعات
2026-01-22

من "ضيفة" ليومين إلى "أسيرة" لمدة 25 عامًا… ما فعلته "الساحرة" بهذه الشابة صادم: إليكم القصة الكاملة (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2026-01-02

الرئيس الأرجنتيني يعلن العمل على تشكيل كتلة من الدول ضد "سرطان الاشتراكية"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-27

بوتين: من غير المنطقي توقيع وثائق مع القيادة الأوكرانية "غير الشرعية"

LBCI
منوعات
09:00

تظاهر بخنق نفسه أمام الكاميرا... مقابلة نادرة تكشف تعجرف إبستين وشعوره بالتفوّق على قادة العالم (فيديو)

LBCI
منوعات
10:50

بعد تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي... فن المنمنمات يبعث الأمل والحرية في أفغانستان

LBCI
منوعات
2026-02-04

إلى النساء... إليكنّ أفضل مدن العالم للسفر منفردات خلال عام 2026!

LBCI
منوعات
2026-02-04

وفاة رضيع نتيجة إصابته بعدوى... والسبب: منتج تناولته أمه!

LBCI
أمن وقضاء
05:52

فقدان مبلغ مالي من صندوق بلدية صيدا... وأمن الدولة يوقف أمينة الصندوق ويُخضع موظفين للتحقيق

LBCI
فنّ
2026-02-02

تشابيل روان تتجاوز كل الحدود بإطلالة صادمة في غرامي 2026... لن تصدقوا كيف بدت (صور)

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-26

سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
خبر عاجل
2026-01-26

وزير الدولة القطري محمد عبد العزيز الخليفي: نعلن حزمة من المشاريع التنموية عبر صندوق قطر للتنمية منها منحة قدرها 40 مليون دولار اميركي لقطاع الكهرباء ومشروع اقتصادي آخر يدعم القطاع بـ360 مليون دولار

LBCI
أخبار لبنان
07:57

قبيسي: على كل الأطراف السياسية أن تعي خطورة المرحلة الراهنة

LBCI
أخبار دولية
07:49

فانس: واشنطن جاهزة للتحدث مع أي طرف ولكنها لن تتردد في استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر

LBCI
أخبار دولية
07:48

اجتماع استثنائي للكابينت... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
06:13

وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده

LBCI
أخبار لبنان
03:17

باسيل: التيار سيبقى قوياً

LBCI
أخبار لبنان
17:01

قائد الجيش يواصل جولته في واشنطن... إليكم اخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

لبنان يبحث عمّا بعد اليونيفل واسرائيل تفعل ما يُناسب أمنها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

زياد بارود يحذّر من خطر تأجيل الانتخابات بسبب التأخير في المراسيم التطبيقية

LBCI
أخبار دولية
13:32

إسبانيا تحمي أطفالها بسلاح القانون من خطر وسائل التواصل.. فمتى الصحوة اللبنانية؟

LBCI
حال الطقس
01:46

هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟

LBCI
أخبار لبنان
04:23

فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة

LBCI
خبر عاجل
14:57

أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع

LBCI
خبر عاجل
12:35

أكسيوس: واشنطن أبلغت إيران أنها لن توافق على تغيير مكان وإطار المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة

LBCI
أخبار لبنان
08:28

الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة

LBCI
أخبار لبنان
07:59

مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة

LBCI
آخر الأخبار
15:40

فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم

LBCI
خبر عاجل
14:15

رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق

