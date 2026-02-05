قد يتجاوزه مطار اسطنبول هذا العام... ما هو أكثر مطارات أوروبا ازدحاما؟

أظهرت أرقام نشرتها مجموعة متخصصة في قطاع الطيران الخميس أن مطار هيثرو في لندن احتفظ بموقعه كأكثر مطارات أوروبا ازدحاما العام الماضي، إلا أن مطار إسطنبول كان منافسا قويا له وقد يتجاوزه قريبا.

وأوضح المجلس الدولي للمطارات في أوروبا أنّ حركة المسافرين عبر مطار هيثرو ارتفعت بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى نحو 84.48 مليون مسافر. وعزا المجلس هذا النمو المحدود إلى لجوء شركات الطيران إلى تشغيل طائرات أكبر حجماً، في ظل القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية للمطار البريطاني.

وتقول السلطات البريطانية إن مدرجا ثالثا سيضاف إلى مطار هيثرو، لكن من غير المتوقع أن يكون جاهزا قبل عام 2035.

أما مطار إسطنبول الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في حركة المسافرين منذ افتتاحه عام 2018، فقد شهد نموا في عدد المسافرين بنسبة 5,5 في المئة ليصل إلى 84,44 مليون مسافر، بفارق 40 ألف مسافر فقط عن مطار هيثرو.

وقد استفادت تركيا من كونها بوابة بين أوروبا والوجهات الآسيوية، فضلا عن كونها مركزا للرحلات الجوية بين روسيا الخاضعة للعقوبات الغربية بسبب حربها في أوكرانيا، وبقية دول العالم.

وفي المراتب التالية ضمن تصنيف المطارات الخمسة الأكثر ازدحاما في أوروبا سنة 2025، حلت مطارات باريس شارل ديغول (72 مليون مسافر)، وأمستردام سخيبول (68.8 مليون مسافر)، ومدريد (68,1 مليون مسافر).

وذكر المجلس الدولي للمطارات في أوروبا أن حركة المسافرين في أوروبا ارتفعت بنسبة 4,4 في المئة العام الماضي لتصل إلى 2,6 مليار مسافر، مدفوعة بالكامل بحركة المسافرين الدوليين.

وقال المدير العام للمجلس أوليفييه يانكوفيتش في بيان "لا يزال السفر من بين أهم أولويات الإنفاق الترفيهي للمستهلكين، حتى مع احتمال أن تُختبر مرونة القطاع بشكل أكبر بسبب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية".

وأضاف يانكوفيتش أن القطاع لا يزال يتعافى بعد رفع قيود السفر المرتبطة بجائحة كوفيد، ومن المتوقع أن يعود نمو حركة المسافرين إلى وضعه الطبيعي عند حوالي 3,3 في المئة هذا العام.

