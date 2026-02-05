الأخبار
تظاهر بخنق نفسه أمام الكاميرا... مقابلة نادرة تكشف تعجرف إبستين وشعوره بالتفوّق على قادة العالم (فيديو)

منوعات
2026-02-05 | 09:00
مشاهدات عالية
3min
تظاهر بخنق نفسه أمام الكاميرا... مقابلة نادرة تكشف تعجرف إبستين وشعوره بالتفوّق على قادة العالم (فيديو)

كشفت لقطات نادرة صُوّرت قبل وفاة جيفري إبستين لحظة غريبة ظهر فيها وهو يضع يده على عنقه متظاهراً بالاختناق، خلال مقابلة مصوّرة مع ستيف بانون داخل منزله في نيويورك.

المقابلة، التي تبلغ مدتها نحو ساعتين، أُفرج عنها مؤخراً ضمن ملايين الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، وتعود إلى تاريخ غير معروف، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وخلال الحديث عن الأزمة المالية العالمية عام 2008، قال إبستين إنه كان في سجن انفرادي بولاية فلوريدا بعدما أُدين بتهمة استدراج قاصر للدعارة وحُكم عليه بالسجن 13 شهراً. وأوضح أن حراس السجن أخبروه حينها بانهيار "وول ستريت" وبأن شركات كبرى بدأت بالإفلاس.

وأضاف أن الحراس كانوا يسألونه بقلق إن كانوا سيفقدون مدخراتهم أو سيعجزون عن تعليم أولادهم، قبل أن يذكر شركتي "ليمان براذرز" و"بير ستيرنز". وعند هذه النقطة، وضع يده حول عنقه متظاهراً بالاختناق، قائلاً إن الصدمة كانت كبيرة بالنسبة إليه لأن "بير ستيرنز" كانت شركة شريكاً فيها ولديه استثمار ضخم داخلها.

وأظهر الفيديو أيضاً ما وصفته خبيرة لغة الجسد جودي جيمس بشخصية "مسيطرة، متعجرفة وقهرية"، ترى نفسها "أعلى شأناً" من الجميع، بمن فيهم قادة العالم وشخصيات حائزة على جوائز نوبل.

وقالت جيمس إن إبستين كان يستخدم ابتسامة ثابتة تشبه "ابتسامة الجوكر" تعطي انطباعاً مريباً، إلى جانب عبارات تعكس رغبته في التحكم بسير الحوار مثل "لنبدأ"، و"سأجيب لاحقاً"، كما كان يتنهد عندما يقاطعه المحاور.

وأشارت إلى أن وضعية يديه المتكررة – مع ملامسة أطراف الأصابع لبعضها – تعكس إحساساً بالقوة والسيطرة، مؤكدة أن طريقته في الحديث عن قادة العالم بوصفهم "سياسيين شعبويين" لا مفكرين كباراً، توحي باعتقاده أنه أذكى منهم.

وفي أحد مقاطع المقابلة، سُئل إبستين عمّا إذا كان هناك أي شخص في العالم يفهم النظام المالي أكثر منه. وبعد صمت متعمّد، أجاب بتعالٍ بأنه لا يخطر في باله أي اسم.

وعندما وُجه إليه سؤال مباشر: "هل أموالك أموال قذرة؟"، بدا عليه الانزعاج للحظة قبل أن يستعيد رباطة جأشه. كما قال بانون له خلال المقابلة: "لقد كسبت أموالك عبر تقديم الاستشارات لأسوأ أشخاص في العالم"، فرد إبستين قائلاً: "الأخلاقيات دائماً موضوع معقّد".

وخلال الحوار، حاول إبستين التقليل من خطورة إدانته عام 2008 في قضايا جنسية، واعترض على وصفه بـ"مفترس جنسي من الدرجة الأخطر"، قائلاً إنه يقع في "أدنى تصنيف"، قبل أن يعترف في الوقت نفسه بأنه "مجرم".

وعندما سأله بانون صراحة: "هل تعتقد أنك الشيطان نفسه؟"، أجاب مبتسماً: "لا… لكن لدي مرآة جيدة"، ثم عاد ليسأل مستغرباً: "لماذا تقول ذلك؟"، ليرد بانون: "لأنك تملك كل الصفات".

ويُذكر أن إبستين توفي في زنزانته بسجن في نيويورك في آب 2019 عن 66 عاماً، بعد نحو شهر من توجيه اتهامات فدرالية له بالاتجار الجنسي بالقاصرات.

وتكشف الوثائق الجديدة، التي نُشرت الأسبوع الماضي، مزيداً من التفاصيل حول شبكة علاقاته الواسعة مع شخصيات سياسية واقتصادية نافذة حول العالم، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.

