الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تظاهر بخنق نفسه أمام الكاميرا... مقابلة نادرة تكشف تعجرف إبستين وشعوره بالتفوّق على قادة العالم (فيديو)
منوعات
2026-02-05 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
تظاهر بخنق نفسه أمام الكاميرا... مقابلة نادرة تكشف تعجرف إبستين وشعوره بالتفوّق على قادة العالم (فيديو)
كشفت لقطات نادرة صُوّرت قبل وفاة جيفري إبستين لحظة غريبة ظهر فيها وهو يضع يده على عنقه متظاهراً بالاختناق، خلال مقابلة مصوّرة مع ستيف بانون داخل منزله في نيويورك.
المقابلة، التي تبلغ مدتها نحو ساعتين، أُفرج عنها مؤخراً ضمن ملايين الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، وتعود إلى تاريخ غير معروف، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وخلال الحديث عن الأزمة المالية العالمية عام 2008، قال إبستين إنه كان في سجن انفرادي بولاية فلوريدا بعدما أُدين بتهمة استدراج قاصر للدعارة وحُكم عليه بالسجن 13 شهراً. وأوضح أن حراس السجن أخبروه حينها بانهيار "وول ستريت" وبأن شركات كبرى بدأت بالإفلاس.
وأضاف أن الحراس كانوا يسألونه بقلق إن كانوا سيفقدون مدخراتهم أو سيعجزون عن تعليم أولادهم، قبل أن يذكر شركتي "ليمان براذرز" و"بير ستيرنز". وعند هذه النقطة، وضع يده حول عنقه متظاهراً بالاختناق، قائلاً إن الصدمة كانت كبيرة بالنسبة إليه لأن "بير ستيرنز" كانت شركة شريكاً فيها ولديه استثمار ضخم داخلها.
وأظهر الفيديو أيضاً ما وصفته خبيرة لغة الجسد جودي جيمس بشخصية "مسيطرة، متعجرفة وقهرية"، ترى نفسها "أعلى شأناً" من الجميع، بمن فيهم قادة العالم وشخصيات حائزة على جوائز نوبل.
وقالت جيمس إن إبستين كان يستخدم ابتسامة ثابتة تشبه "ابتسامة الجوكر" تعطي انطباعاً مريباً، إلى جانب عبارات تعكس رغبته في التحكم بسير الحوار مثل "لنبدأ"، و"سأجيب لاحقاً"، كما كان يتنهد عندما يقاطعه المحاور.
وأشارت إلى أن وضعية يديه المتكررة – مع ملامسة أطراف الأصابع لبعضها – تعكس إحساساً بالقوة والسيطرة، مؤكدة أن طريقته في الحديث عن قادة العالم بوصفهم "سياسيين شعبويين" لا مفكرين كباراً، توحي باعتقاده أنه أذكى منهم.
وفي أحد مقاطع المقابلة، سُئل إبستين عمّا إذا كان هناك أي شخص في العالم يفهم النظام المالي أكثر منه. وبعد صمت متعمّد، أجاب بتعالٍ بأنه لا يخطر في باله أي اسم.
وعندما وُجه إليه سؤال مباشر: "هل أموالك أموال قذرة؟"، بدا عليه الانزعاج للحظة قبل أن يستعيد رباطة جأشه. كما قال بانون له خلال المقابلة: "لقد كسبت أموالك عبر تقديم الاستشارات لأسوأ أشخاص في العالم"، فرد إبستين قائلاً: "الأخلاقيات دائماً موضوع معقّد".
وخلال الحوار، حاول إبستين التقليل من خطورة إدانته عام 2008 في قضايا جنسية، واعترض على وصفه بـ"مفترس جنسي من الدرجة الأخطر"، قائلاً إنه يقع في "أدنى تصنيف"، قبل أن يعترف في الوقت نفسه بأنه "مجرم".
وعندما سأله بانون صراحة: "هل تعتقد أنك الشيطان نفسه؟"، أجاب مبتسماً: "لا… لكن لدي مرآة جيدة"، ثم عاد ليسأل مستغرباً: "لماذا تقول ذلك؟"، ليرد بانون: "لأنك تملك كل الصفات".
ويُذكر أن إبستين توفي في زنزانته بسجن في نيويورك في آب 2019 عن 66 عاماً، بعد نحو شهر من توجيه اتهامات فدرالية له بالاتجار الجنسي بالقاصرات.
وتكشف الوثائق الجديدة، التي نُشرت الأسبوع الماضي، مزيداً من التفاصيل حول شبكة علاقاته الواسعة مع شخصيات سياسية واقتصادية نافذة حول العالم، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.
منوعات
الكاميرا...
مقابلة
نادرة
تعجرف
إبستين
وشعوره
بالتفوّق
العالم
(فيديو)
التالي
قد يتجاوزه مطار اسطنبول هذا العام... ما هو أكثر مطارات أوروبا ازدحاما؟
من سعال مزمن وحرقة في المعدة الى "سرطان غير مرئي"... إليكم قصتها المؤلمة: "من الصعب أن تعيش مع مرض يتسلّل ببطء"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-19
قائد شرطة إيران يمهل المشاركين في "الشغب" ثلاثة أيام لتسليم أنفسهم مقابل تخفيف العقوبة
أخبار دولية
2026-01-19
قائد شرطة إيران يمهل المشاركين في "الشغب" ثلاثة أيام لتسليم أنفسهم مقابل تخفيف العقوبة
0
منوعات
2025-12-22
صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)
منوعات
2025-12-22
صورة تحوّلت إلى كابوس… موجة تجرف سائحة أمام الكاميرا في مصر وهذا مصيرها (فيديو)
0
منوعات
2026-01-16
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)
منوعات
2026-01-16
"أغبى مجرم في العالم"... لصّ يصوّر نفسه وهو يستعد للسرقات ويستعرض المال المسروق وهذا مصيره (فيديو)
0
منوعات
2025-12-22
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
منوعات
2025-12-22
دراسة عالمية تكشف: هذه أذكى دول العالم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
13:11
الكاميرا وثقت المشهد... ديفيد بيكهام يخبز خبزاً إيرانيا في قطر: "وظيفة جديدة" (فيديو)
منوعات
13:11
الكاميرا وثقت المشهد... ديفيد بيكهام يخبز خبزاً إيرانيا في قطر: "وظيفة جديدة" (فيديو)
0
منوعات
12:40
قد يتجاوزه مطار اسطنبول هذا العام... ما هو أكثر مطارات أوروبا ازدحاما؟
منوعات
12:40
قد يتجاوزه مطار اسطنبول هذا العام... ما هو أكثر مطارات أوروبا ازدحاما؟
0
منوعات
08:25
من سعال مزمن وحرقة في المعدة الى "سرطان غير مرئي"... إليكم قصتها المؤلمة: "من الصعب أن تعيش مع مرض يتسلّل ببطء"
منوعات
08:25
من سعال مزمن وحرقة في المعدة الى "سرطان غير مرئي"... إليكم قصتها المؤلمة: "من الصعب أن تعيش مع مرض يتسلّل ببطء"
0
منوعات
2026-02-04
بعد تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي... فن المنمنمات يبعث الأمل والحرية في أفغانستان
منوعات
2026-02-04
بعد تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي... فن المنمنمات يبعث الأمل والحرية في أفغانستان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
13:11
الكاميرا وثقت المشهد... ديفيد بيكهام يخبز خبزاً إيرانيا في قطر: "وظيفة جديدة" (فيديو)
منوعات
13:11
الكاميرا وثقت المشهد... ديفيد بيكهام يخبز خبزاً إيرانيا في قطر: "وظيفة جديدة" (فيديو)
0
آخر الأخبار
08:27
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتقال إسرائيليين اثنين بشبهة التخابر مع جهات استخبارية إيرانية
آخر الأخبار
08:27
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتقال إسرائيليين اثنين بشبهة التخابر مع جهات استخبارية إيرانية
0
صحة وتغذية
10:12
دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط
صحة وتغذية
10:12
دراسة عالمية صادمة: أكثر من ثلث حالات السرطان يمكن الوقاية منها… بهذه العوامل اليومية فقط
0
أخبار لبنان
08:52
لجنة الزراعة بحثت في اتفاقية التيسير العربية وقانون القنب الهندي في حضور وزراء الزراعة والإقتصاد والصناعة
أخبار لبنان
08:52
لجنة الزراعة بحثت في اتفاقية التيسير العربية وقانون القنب الهندي في حضور وزراء الزراعة والإقتصاد والصناعة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تفاصيل اليوم الاخير من جولة قائد الجيش في واشنطن ونتائجها…
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تفاصيل اليوم الاخير من جولة قائد الجيش في واشنطن ونتائجها…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تخشى أن تستغل إيران المحادثات المنتظرة لشراء الوقت…
تقارير نشرة الاخبار
13:17
إسرائيل تخشى أن تستغل إيران المحادثات المنتظرة لشراء الوقت…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
واشنطن وطهران إلى طاولة مسقط محمّلتين بالشكوك
تقارير نشرة الاخبار
13:14
واشنطن وطهران إلى طاولة مسقط محمّلتين بالشكوك
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 5-2-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:57
مقدمة النشرة المسائية 5-2-2026
0
أخبار لبنان
07:57
قبيسي: على كل الأطراف السياسية أن تعي خطورة المرحلة الراهنة
أخبار لبنان
07:57
قبيسي: على كل الأطراف السياسية أن تعي خطورة المرحلة الراهنة
0
أخبار دولية
07:49
فانس: واشنطن جاهزة للتحدث مع أي طرف ولكنها لن تتردد في استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر
أخبار دولية
07:49
فانس: واشنطن جاهزة للتحدث مع أي طرف ولكنها لن تتردد في استخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر
0
أخبار دولية
07:48
اجتماع استثنائي للكابينت... إليكم التفاصيل
أخبار دولية
07:48
اجتماع استثنائي للكابينت... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
06:13
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده
أخبار دولية
06:13
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية هي "أولوية مطلقة" لبلاده
0
أخبار لبنان
03:17
باسيل: التيار سيبقى قوياً
أخبار لبنان
03:17
باسيل: التيار سيبقى قوياً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:46
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
حال الطقس
01:46
هل فعلاً نعيش طقس نيسان في شباط؟
2
أخبار لبنان
08:28
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
أخبار لبنان
08:28
الجمارك تضبط ٣ أطنان من الاجبان الملوثة
3
أخبار لبنان
04:23
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
أخبار لبنان
04:23
فوضى العيادات غير الشرعية في لبنان: تعدّيات على مهنة الطب التجميلي وضبط مواد مهرّبة
4
أخبار لبنان
07:59
مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة
أخبار لبنان
07:59
مستشار المرشد الإيراني للشيخ قاسم: مستعدون للمواجهة...والنصر لجبهة المقاومة
5
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
خبر عاجل
14:57
أكسيوس: مارس عدد من القادة العرب والمسلمين ضغوطًا عاجلة على إدارة ترامب بعد ظهر الأربعاء مطالبين بعدم المضي في التهديدات بالانسحاب من الاجتماع
6
أمن وقضاء
06:42
تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
أمن وقضاء
06:42
تعميم صورة موقوف بجرم سرقة درّاجات آليّة... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
7
آخر الأخبار
15:40
فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم
آخر الأخبار
15:40
فرنجية لـ "حوار المرحلة": الجماعة الإسلامية حزب في لبنان وطالما مسموح لهم بالترشح للانتخابات فكل احتمالات التحالفات مفتوحة ولا مشكلة لدينا معهم
8
خبر عاجل
14:15
رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق
خبر عاجل
14:15
رويترز عن ترامب: على المرشد الإيراني خامنئي أن يشعر بالقلق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More