مصادرة الهاتف تنتهي بفاجعة: 3 شقيقات يقفزن من الطابق التاسع… اشتباه بلعبة الكترونية ورسالة انتحار تكشف الأسباب
2026-02-06 | 05:41
مصادرة الهاتف تنتهي بفاجعة: 3 شقيقات يقفزن من الطابق التاسع… اشتباه بلعبة الكترونية ورسالة انتحار تكشف الأسباب
هزّت فاجعة مأساوية الرأي العام في الهند، بعدما أقدمت ثلاث شقيقات قاصرات على القفز من شرفة شقتهن في الطابق التاسع بمدينة غازي آباد بولاية أوتار براديش، عقب خلاف مع والديهن على استخدام الهاتف المحمول.
والضحايا هنّ باخي (12 عامًا)، وبراشي (14 عامًا)، وفيشيكا (16 عامًا)، وقد تجمّعن على شرفة شقتهن في مجمّع "بهارات سيتي" السكني عند نحو الساعة الثانية وربع فجر الأربعاء، قبل أن يقفزن واحدة تلو الأخرى، في حادثة صدمت البلاد بأكملها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن صرخات الفتيات كانت مرتفعة إلى حدّ أيقظ والديهن والجيران، لكن عندما تمكّن الوالدان من كسر باب الشرفة، كان الأوان قد فات.
وبعد الحادث، عثر الأبوان على رسالة انتحار من ثماني صفحات في مفكرة صغيرة داخل الغرفة، تضمّنت عبارات صادمة عن هوس الفتيات بالثقافة الكورية ونجوم الدراما الكورية وفرق "الكي-بوب"، واعتقادهن أن والديهن يحاولان القضاء على هذا الهوس.
وجاء في الرسالة: "كيف يمكنكم أن تجعلونا نترك الكوريين؟ الكوريون كانوا حياتنا. كيف تجرؤون على أخذ حياتنا منا؟ لم تعرفوا كم كنّا نحبهم. الآن رأيتم الدليل. الآن تأكدنا أن الكوريين والكي-بوب هم حياتنا".
وأضافت الرسالة: "لم نحبكم ولم نحب العائلة بقدر ما أحببنا الممثلين الكوريين وفرقة الكي-بوب. كوريا كانت حياتنا".
وكشفت الرسالة أيضًا أن الفتيات كنّ قد اخترن لأنفسهن أسماء كورية قبل وفاتهن: سيندي، ماريا، وأليزا.
وقال مسؤولون إن والد الفتيات كان قد فرض مؤخرًا قيودًا صارمة على استخدام الهواتف المحمولة، كما أُشير إلى أن الشقيقات كنّ مهووسات بالألعاب الإلكترونية.
وتضمنت الرسالة قائمة بثقافات وأعمال فنية كنّ مهووسات بها، من بينها الموسيقى والأفلام التايلاندية واليابانية والصينية والإنجليزية، إضافة إلى شخصيات كرتونية مثل "بيبا بيغ"، و"إلسا"، و"أرييل"، وألعاب بقاء ورعب مثل Evil Game وPoppy Playtime.
وذكرت الفتيات في رسالتهن أنهن كنّ يرغبن في نقل الهوس نفسه إلى شقيقتهن الرابعة "ديفو"، لكن والديهن رفضا ذلك.
وجاء في الرسالة: "أنتم أدخلتمها إلى بوليوود، ونحن نكره بوليوود أكثر من حياتنا".
كما أوضحن أنهن شعرن بالإهانة عندما طُلب منهن تعليم شقيقتهن بدلًا من مشاركة شغفهن بالثقافة الكورية معها.
وأضافت الرسالة: "شعرنا بالسوء، فقررنا اعتبار ديفو عدوتنا، لأن أحدًا في المنزل لم يسمح لها أن تكون مثلنا. ومنذ ذلك اليوم فصلنا ديفو عنا وقلنا لها: نحن كوريون وكي-بوب، وأنتِ هندية وبوليوود".
وأشارت الرسالة كذلك إلى رفضهن القاطع لفكرة الزواج من رجل هندي في المستقبل.
وجاء فيها: "كنّا نحب كوريًا، لكنكم أردتم تزويجنا من هندي. لم نتوقع شيئًا كهذا. لهذا قررنا الانتحار".
وفي تطور لافت، أفادت تقارير لاحقة بأن شقيقتين من الفتيات قد تكونان سقطتا أثناء محاولتهما الإمساك بالأخت الثالثة ومنعها من القفز.
وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن الشقيقات أصبحن خلال جائحة "كوفيد-19" مدمنات على لعبة كورية على الإنترنت تُعرف باسم "We are not Indians"، ويُعتقد أنها كانت توجّه المستخدمين لتنفيذ مهمات متتالية، تنتهي – بحسب المزاعم – بالانتحار، كما كانت تمنح اللاعبين أسماء كورية، وهو ما تبنّته الفتيات.
الأب المصدوم، شيتان كومار، قال لوسائل الإعلام وهو يروي مضمون الرسالة: "كتبن: بابا، آسفون… كوريا هي حياتنا، كوريا هي حبنا الأكبر. مهما قلتم، لا نستطيع تركها، لذلك نقتل أنفسنا". وأضاف: "لا ينبغي أن يحدث هذا لأي أب أو أي طفل".
وأكد مساعد مفوض الشرطة، آتال كومار سينغ، أن التحقيقات لا تزال جارية، وقال: "عندما وصلنا إلى المكان، تبيّن أن ثلاث فتيات، بنات شيتان كومار، توفين بعد القفز من المبنى".
وأظهرت لقطات من داخل الشقة كتابات على جدار غرفة الفتيات، من بينها: "أنا وحيدة جدًا جدًا" و"اجعلني قلبًا مكسورًا".
وفي شهادة صادمة، قال أحد الجيران، آرون سينغ، لقناة NDTV إنه شاهد الحادث لحظة وقوعه.
وأوضح أنه رأى شخصًا يجلس على حافة الشرفة استعدادًا للقفز، واعتقد في البداية أنه خلاف زوجي، قبل أن تظهر فتاتان وتحاولا سحب الشخص إلى الداخل.
وأضاف: "بعد دقائق قليلة، عاد الشخص وجلس على الحافة. ثم جاءت فتاة صغيرة واحتضنته بقوة. وقبل أن أتمكن من الاتصال بأي جهة لإنقاذهم، سقط الثلاثة معًا من الشرفة".
وتابع: "إحداهن كانت مصممة على القفز، بينما كانت الاثنتان الأخريان تحاولان إنقاذها… لكن جميعهن سقطن رأسًا على عقب".
وأشار الجار إلى أن سيارة الإسعاف استغرقت قرابة ساعة للوصول إلى المكان، رغم اتصاله بالشرطة أكثر من مرة.
وأثارت القضية صدمة واسعة في الهند، وأعادت فتح النقاش حول مخاطر الإدمان الرقمي، وتأثير المحتوى والألعاب الإلكترونية على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين.
