مصادرة الهاتف تنتهي بفاجعة: 3 شقيقات يقفزن من الطابق التاسع… اشتباه بلعبة الكترونية ورسالة انتحار تكشف الأسباب

وأضافت الرسالة: "لم نحبكم ولم نحب العائلة بقدر ما أحببنا الممثلين الكوريين وفرقة الكي-بوب. كوريا كانت حياتنا".وكشفت الرسالة أيضًا أن الفتيات كنّ قد اخترن لأنفسهن أسماء كورية قبل وفاتهن: سيندي، ماريا، وأليزا.وقال مسؤولون إن والد الفتيات كان قد فرض مؤخرًا قيودًا صارمة على استخدام الهواتف المحمولة، كما أُشير إلى أن الشقيقات كنّ مهووسات بالألعاب الإلكترونية.وتضمنت الرسالة قائمة بثقافات وأعمال فنية كنّ مهووسات بها، من بينها الموسيقى والأفلام التايلاندية واليابانية والصينية والإنجليزية، إضافة إلى شخصيات كرتونية مثل "بيبا بيغ"، و"إلسا"، و"أرييل"، وألعاب بقاء ورعب مثل Evil Game وPoppy Playtime.وذكرت الفتيات في رسالتهن أنهن كنّ يرغبن في نقل الهوس نفسه إلى شقيقتهن الرابعة "ديفو"، لكن والديهن رفضا ذلك.وجاء في الرسالة: "أنتم أدخلتمها إلى بوليوود، ونحن نكره بوليوود أكثر من حياتنا".كما أوضحن أنهن شعرن بالإهانة عندما طُلب منهن تعليم شقيقتهن بدلًا من مشاركة شغفهن بالثقافة الكورية معها.وأضافت الرسالة: "شعرنا بالسوء، فقررنا اعتبار ديفو عدوتنا، لأن أحدًا في المنزل لم يسمح لها أن تكون مثلنا. ومنذ ذلك اليوم فصلنا ديفو عنا وقلنا لها: نحن كوريون وكي-بوب، وأنتِ هندية وبوليوود".وأشارت الرسالة كذلك إلى رفضهن القاطع لفكرة الزواج من رجل هندي في المستقبل.وجاء فيها: "كنّا نحب كوريًا، لكنكم أردتم تزويجنا من هندي. لم نتوقع شيئًا كهذا. لهذا قررنا الانتحار".وفي تطور لافت، أفادت تقارير لاحقة بأن شقيقتين من الفتيات قد تكونان سقطتا أثناء محاولتهما الإمساك بالأخت الثالثة ومنعها من القفز.وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن الشقيقات أصبحن خلال جائحة "كوفيد-19" مدمنات على لعبة كورية على الإنترنت تُعرف باسم "We are not Indians"، ويُعتقد أنها كانت توجّه المستخدمين لتنفيذ مهمات متتالية، تنتهي – بحسب المزاعم – بالانتحار، كما كانت تمنح اللاعبين أسماء كورية، وهو ما تبنّته الفتيات.الأب المصدوم، شيتان كومار، قال لوسائل الإعلام وهو يروي مضمون الرسالة: "كتبن: بابا، آسفون… كوريا هي حياتنا، كوريا هي حبنا الأكبر. مهما قلتم، لا نستطيع تركها، لذلك نقتل أنفسنا". وأضاف: "لا ينبغي أن يحدث هذا لأي أب أو أي طفل".وأكد مساعد مفوض الشرطة، آتال كومار سينغ، أن التحقيقات لا تزال جارية، وقال: "عندما وصلنا إلى المكان، تبيّن أن ثلاث فتيات، بنات شيتان كومار، توفين بعد القفز من المبنى".وأظهرت لقطات من داخل الشقة كتابات على جدار غرفة الفتيات، من بينها: "أنا وحيدة جدًا جدًا" و"اجعلني قلبًا مكسورًا".