مع ارتفاع أسعار الذهب... فندق في الصين يقتلع سبائك ذهبية تزين أرضية مدخله ويبيعها: لن تصدقوا كم بلغت قيمتها

2026-02-06 | 05:58
مشاهدات عالية
2min
مع ارتفاع أسعار الذهب... فندق في الصين يقتلع سبائك ذهبية تزين أرضية مدخله ويبيعها: لن تصدقوا كم بلغت قيمتها

أعلن فندق "غراند أمبيرور" في ماكاو أنه اقتلع سبائك ذهب حقيقة كانت تزين أرضية مدخل بهوه الرئيسي وباعها مقابل نحو 13 مليون دولار أميركي، مستفيدا من الارتفاع الكبير في أسعار الذهب.

والفندق الذي افتتح عام 2006 في مدينة الكازينوهات الصينية شبه المستقلة، اشتهر ب"ممره الذهبي" الفخم الذي تزين أرضيته عشرات السبائك من الذهب الخالص التي تزن الواحدة منها كيلوغراما.

وذكرت الشركة الأم للفندق في بيان الأربعاء أن الهدف من هذا التصميم كان "خلق جو فخم وباهر".

ولكن مع ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق في الأشهر الأخيرة مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، رأت الشركة في تحويل الذهب إلى أموال نقدية "فرصة استثمارية جيدة".

وأشارت شركة "أمبيرور أنترتينمنت هوتيل ليمتد" أن قرار اقتلاع السبائك من الممر وبيعها مرتبط بتجديد مرافق الفندق.

وفي تشرين الأول 2025، أوقف فندق غراند أمبيرور عملياته في مجال المقامرة بعد تشديد ماكاو القوانين المتعلقة بتشغيل الكازينوهات.

وأفادت المجموعة في بيانها الأربعاء أنه "نظرا لأن المنطقة المعنية مخطط لها أن تخضع للتجديد والتطوير، فإن المعادن الثمينة التي كانت في الأصل جزءا من التصميم الداخلي للفندق لم تعد مناسبة لطابعه المستقبلي".

وأضافت أن بيع "عدد من سبائك الذهب يبلغ وزنها الإجمالي 79 كيلوغراما" مقابل 12,8 مليون دولار أميركي "سيعزز الوضع المالي للمجموعة ويمكنها من الاستثمار في حال ظهور فرص مناسبة".

وتعد ماكاو المكان الوحيد في الصين الذي يسمح فيه بلعب القمار، وهو ما جعلها تتصدر على صعيد العالم من حيث عائدات المقامرة في عام 2025.

إلا أن المدينة تخضع حاليا لأوامر من بكين بتنويع اقتصادها.

