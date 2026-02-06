الأخبار
"قطعة استثنائية"... بيع رسمة من أعمال مايكل أنجيلو في مزاد مقابل هذا المبلغ!

2026-02-06 | 09:11
بيعت رسمة من أعمال مايكل أنجيلو عثر عليها أخيرا، بمبلغ 27,2 مليون دولار في مزاد في الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي، في رقم قياسي جديد لأعمال هذا الفنان الرائد في عصر النهضة.

والرسمة الصغيرة لقدم المرسومة بالطبشور الأحمر واحدة من حوالى 50 نموذجا أنجزها مايكل أنجيلو لكنيسة سيستين، وهي من أشهر أعماله إلى جانب تمثالي داود وبييتا (العذراء والمسيح).

وقالت دار كريستيز ومقرها نيويورك إن الرسمة بيعت بنحو 20 ضعفا من أدنى تقدير لها بعد منافسة حامية استمرت 45 دقيقة، من دون الكشف عن هوية المشتري.

وتأكدت دار كريستيز من أن الرسمة من أعمال مايكل أنجيلو بعد أن أرسل مالكها صورة لها إلى بوابة طلب تقديرات المزادات الإلكترونية.

وأكد خبير أنها تمثّل القدمَ اليمنى لرسم العرافة الليبية، الموجود في أقصى شرق سقف كنيسة سيستين.

وقال الرئيس العالمي لقسم روائع الفن القديم في دار كريستيز أندرو فليتشر في بيان "كانت هذه قطعة استثنائية تحمل قصة رائعة".

وأضاف "تلقينا عروضا من عدة مشترين، إن كان حضوريا أو عبر الهاتف أو الإنترنت، لأن هذه كانت على الأرجح الفرصة الوحيدة التي قد تتاح لهواة جمع الأعمال الفنية لاقتناء نموذج لما يُعتبر أعظم عمل فني على الإطلاق".

المصدر: فرانس برس
 

