انهار بالبكاء داخل قاعة المحكمة... رجل يواجه تهمة قتل شقيقه وعائلته: إليكم التفاصيل!

منوعات
2026-02-07 | 05:00
مشاهدات عالية
انهار بالبكاء داخل قاعة المحكمة... رجل يواجه تهمة قتل شقيقه وعائلته: إليكم التفاصيل!
2min
انهار بالبكاء داخل قاعة المحكمة... رجل يواجه تهمة قتل شقيقه وعائلته: إليكم التفاصيل!

انهار رجل من نيوجيرسي، متهمٌ بقتل شقيقه وعائلته المليونير طعنًا، في المحكمة أثناء شرح الطبيب الشرعي لإصابات الصبي.

وفي التفاصيل، يواجه بول كانيرو تهمة قتل ابن أخيه المراهق جيسي، ابنة أخيه صوفيا، والدتهما جينيفر ووالدهما كيث في كولتس نيك في 20 نتشرين الثاني 2018.

وأضرم النار حينها في قصر العائلة الذي كانت تبلغ قيمته 1.5 مليون دولار، كما أضرم النار في منزله أيضًا لتضليل المحققين، وفقًا للادعاء.

وقالت الدكتورة لورين ثوما، نائبة كبير الأطباء الشرعيين في مكتب الطب الشرعي الإقليمي في ميدلسكس، إن ذراع جيسي الأيسر وجذعه كانا يحملان آثار طعنات، كما كان لديه إصابة حول ذقنه بدت مشابهة لإصابة بطلق ناري، على الرغم من عدم تأكيد ذلك.

وبدأ كانيرو بالبكاء وهو يمسح دموعه بينما كان الطبيب الشرعي يراجع تشريح جثة جيسي.

ويُزعم أن كانيرو قتل عائلته بعد اكتشافه أن شقيقه كيث قد عثر عليه وهو يختلس أموالاً من حساب التأمين.

ووُجهت إلى كانيرو أكثر من 12 تهمة قتل، بالإضافة إلى تهمة الحرق العمد والسرقة.

وبحال إدانته، فإنه يواجه عقوبة السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، وفق ما نقل موقع
"ديلي ميل" البريطاني.
 

