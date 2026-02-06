لماذا يرافقك كلبك إلى دورة المياه؟ السبب قد يفاجئك

حصد مقطع فيديو انتشر على تيك توك تفاعل واسع، كشف جانباً لطيفاً من لغة تصرّفات الكلاب التي قد لا ينتبه إليها كثيرون، رغم اعتبارها "أفضل صديق للإنسان".

وأوضح الفيديو، الذي حصد ملايين المشاهدات، أنّ الكلاب تعبّر عن حبّها واهتمامها من خلال سلوكيات بسيطة، مثل ملاحقة أصحابها في أرجاء المنزل أو الوقوف أمام باب الحمّام أثناء استخدامه.

ووفق ما ورد في المقطع، فإن هذا التصرّف ليس بدافع الفضول فقط، بل يعود إلى غريزة الحماية.

وبحسب الشرح، تحاول الكلاب تقليد سلوك الحيوانات البرّية التي تحرس أفراد مجموعتها في اللحظات التي يكونون فيها أكثر عرضة للخطر، معتبرة أنّ صاحبها في وضع "ضعف" أثناء وجوده في الحمّام، فتقف للحراسة وتطمئن إلى سلامته.

وليس هذا الاكتشاف الأول من نوعه، إذ سبق أن لفت خبراء إلى أنّ العديد من حركات الكلاب تحمل رسائل غير مباشرة عن مشاعرها وارتباطها العاطفي بأصحابها. ويؤكد محبّو الحيوانات أنّ هذه التفاصيل الصغيرة تفسّر سبب اعتبار الكلاب مخلوقات وفيّة "أفضل مما نستحق".