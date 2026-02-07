تحذيرات لهواة جمع الفطر في كاليفورنيا... والسبب: الـ"أمانيتا فالويدس"!

توفي أربعة أشخاص في كاليفورنيا بعد تناولهم فطر الـ"أمانيتا فالويدس"، في حين يواصل المسؤولون إصدار تحذيرات لهواة جمع الفطر في الولاية.



وفي التفاصيل، تم الإبلاغ عن أكثر من 35 حالة تسمم بفطر "أمانيتا فالويدس" إلى مسؤولي الصحة منذ 18 تشرين الثاني، بما في ذلك أربع وفيات وثلاث عمليات زرع كبد.



وحثّت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا الناس على تجنب جمع الفطر تمامًا هذا العام، لأن فطر "أمانيتا فالويدس" يُشبه إلى حد كبير أنواع الفطر الصالحة للأكل.



ويُعدّ فطر "أمانيتا فالويدس" من أكثر أنواع الفطر خطرًا في العالم، وهو جزء من مجموعة صغيرة من الفطر تحتوي على سموم "أماتوكسين"، وهي مركبات شديدة السمية تُسبب 90% من حالات التسمم الفطري المميتة على مستوى العالم.



وعانى العديد ممن تلقوا الرعاية الطبية من تلف حاد في الكبد وفشل كبدي متفاقم بسرعة واحتاج عدد من المرضى إلى دخول وحدة العناية المركزة.



ونصح المسؤولون بمراقبة الأطفال والحيوانات الأليفة في الأماكن التي ينمو فيها الفطر، وشراء الفطر من متاجر البقالة والبائعين الموثوق بهم.