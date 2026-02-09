الأخبار
حادثة صادمة في إحدى الحضانات الأميركية: قدّمت الدواء للأطفال على أنه حلوى ثم حلّت الكارثة!

2026-02-09
حادثة صادمة في إحدى الحضانات الأميركية: قدّمت الدواء للأطفال على أنه حلوى ثم حلّت الكارثة!

تواجه عاملة في حضانة أطفال بولاية إلينوي اتهامات جنائية، وذلك بعد تقديمها مُسهلات قابلة للمضغ للأطفال بسبب عدم رغبتها في التعامل معهم.

وزُعم أن ييزيل ج. خواريز، البالغة من العمر 23 عاماً، قدّمت الدواء على أنه حلوى، مما تسبب في مرض العديد من الأطفال، ودفع ذويهم إلى البحث عن تفسير بعد أسابيع من ظهور أعراض غير مُفسّرة.

ووُجهت إلى خواريز ثلاث تهم بالشروع في الاعتداء الجسدي المُشدد، وثلاث تهم بتعريض حياة أو صحة طفل للخطر.

وقال المحققون إن الحادث وقع في حضانة أطفال، وشمل أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم السنتين.

وأفادت الشرطة أنها تلقت بلاغًا في 3 شباط 2026، بعد أن أبلغ عدد من أولياء الأمور عن قيام إحدى معلمات الحضانة بإعطاء أطفالهم مُلينات قابلة للمضغ.

وأوضحت الشرطة أن خواريز سلّمت نفسها لاحقًا، ومثلت أمام المحكمة، ثم أُفرج عنها بكفالة ريثما تُستكمل الإجراءات القانونية.

المصدر











 

