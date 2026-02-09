أخطاء طبية فادحة تودي بحياة ابن العامين.. قصة صادمة تثير ضجة في فلوريدا!

واجه مستشفى جامعة فلوريدا هيلث شاندز في غينزفيل دعوى قضائية بتهمة الإهمال الطبي والتسبب في الوفاة، رفعتها عائلة الطفل دي ماركوس بيج، البالغ من العمر عامين.وعانى بيج من نوبات إسهال، ثم توقف عن تناول الطعام تمامًا لعدة أيام قبل أن ينقله والداه إلى مستشفى أدفنت هيلث أوكالا في آذار 2024.وشخّص الأطباء إصابة الطفل بالفيروس المعوي وانخفاض حاد في مستوى البوتاسيوم، الأمر الذي قد يسبب ضعفًا شديدًا في العضلات، إرهاقًا وأحيانًا اضطرابات خطيرة في نظم القلب خطيرة.وبحسب الدعوى المرفوعة نيابةً عن والدي دي ماركوس، لم يُدرك الطاقم الطبي مدى خطورة حالته، وتجاهلوا بروتوكولات أساسية، بما في ذلك المراقبة المستمرة للعلامات الحيوية.وفي اليوم الثاني من دخوله المستشفى، قام طبيب "بإصدار أمر خاطئ بإعطاء دي ماركوس دواء فوسفات البوتاسيوم عن طريق الفم بجرعة تزيد 10 أضعاف الجرعة الموصوفة".وأدّت هذه الجرعة التي تتجاوز الحدود المعتادة للأطفال، والتي قد تكون قاتلة حتى للبالغين، إلى سلسلة كارثية من الأحداث، بحسب الدعوى.ويؤدي فرط البوتاسيوم إلى اضطراب الإشارات الكهربائية التي تنظم نبضات القلب، ما قد يتسبب في توقف القلب فجأة.وزعمت الدعوى القضائية أن الجرعة الزائدة تسببت في إصابة دي ماركوس بسكتة قلبية مفاجئة نتيجة فرط بوتاسيوم الدم.كما ذكرت الدعوى أن الطاقم الطبي استغرق أكثر من 20 دقيقة لإدخال أنبوب التنفس بنجاح أثناء محاولة الإنعاش، ما أدى إلى حرمان دماغه من الأوكسجين لفترة كافية لإحداث ضرر لا رجعة فيه.وأدى نقص الأوكسجين إلى إصابة دماغية كارثية، بالإضافة إلى تلف شديد في أعضاء أخرى ولم يُظهر أي تحسن عصبي بعد أسبوعين على أجهزة الإنعاش، فقرر والداه سحبها.ولم تستجب المستشفى لطلب صحيفة ديلي ميل للتعليق، لكنها صرّحت لوسائل إعلام أخرى بأنها لا تُعلّق على الدعاوى القضائية الجارية.