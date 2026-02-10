الأخبار
اليوتيوبر الاشهر في العالم "مستر بيست" يشتري بنكا رقميا يستهدف الشباب

منوعات
2026-02-10 | 17:25
مشاهدات عالية
LBCI
اليوتيوبر الاشهر في العالم "مستر بيست" يشتري بنكا رقميا يستهدف الشباب

أعلن أشهر يوتيوبر في العالم، "مستر بيست"، الاثنين، عن استحواذه على بنك رقمي يستهدف "الجيل زد" ويمثل إضافة جديدة لاستثماراته التجارية الواسعة.

وأعلن نجم الانترنت الأميركي واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن شركته "بيست اندستريز" استحوذت على "ستيب"، وهي منصة الكترونية للخدمات المالية.

وقال الشاب البالغ 27 عاما "لم يعلمني أحد خلال نشأتي شيئا عن الاستثمار أو بناء تاريخ ائتماني أو إدارة الأموال"، مردفا "أريد أن أمنح ملايين الشبان اليافعين الأساس المالي الذي لم أحظ به".

ورغم أن "ستيب" تمنح بطاقات ائتمان وحسابات بفوائد، إلا أنها ليست بنكا بالمعنى الحرفي، بل منصة خدمات مالية مدعومة من "إيفولف بنك آند تراست".

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، كما أن "ستيب" و"بيست إندستريز" لم يردا على الفور على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق.

ويفاخر "مستر بيست" بامتلاكه أكثر من 450 مليون مشترك على يوتيوب، وهو أكبر عدد مشتركين في العالم، وقناته متخصصة بالمسابقات الطريفة والمشاريع الخيرية العالمية.

وكلفة انتاج واحد من فيديوهاته قد تصل إلى ملايين الدولارات وتتطلب فريق عمل من نحو 300 شخص.

واستغل "مستر بيست" نجاحه ليقدم برنامج مسابقات تلفزيوني على منصة "برايم فيديو" التابعة لأمازون، إضافة إلى إقامته منتزها ترفيهيا للألعاب والمنافسات في السعودية يعرف باسم "بيست لاند".

وفي الوقت نفسه، تحقق علامته التجارية لألواح الشوكولاته والوجبات الخفيفة "فيستابلز" مبيعات بمئات الملايين، بما يفوق عائدات فيديوهاته على يوتيوب التي أكسبته شهرته.

وقال سي جاي ماكدونالد، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ستيب"، في بيان "نحن متحمسون لكيفية إسهام هذا الاستحواذ في تعزيز منصتنا وتقديم المزيد من المنتجات الرائدة لعملاء ستيب".

ومن أهداف "ستيب" تعميم الثقافة المالية بين المشاركين في مسابقات "مستر بيست" ومتابعيها.

