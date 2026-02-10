الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اليوتيوبر الاشهر في العالم "مستر بيست" يشتري بنكا رقميا يستهدف الشباب
منوعات
2026-02-10 | 17:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اليوتيوبر الاشهر في العالم "مستر بيست" يشتري بنكا رقميا يستهدف الشباب
أعلن أشهر يوتيوبر في العالم، "مستر بيست"، الاثنين، عن استحواذه على بنك رقمي يستهدف "الجيل زد" ويمثل إضافة جديدة لاستثماراته التجارية الواسعة.
وأعلن نجم الانترنت الأميركي واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن شركته "بيست اندستريز" استحوذت على "ستيب"، وهي منصة الكترونية للخدمات المالية.
وقال الشاب البالغ 27 عاما "لم يعلمني أحد خلال نشأتي شيئا عن الاستثمار أو بناء تاريخ ائتماني أو إدارة الأموال"، مردفا "أريد أن أمنح ملايين الشبان اليافعين الأساس المالي الذي لم أحظ به".
ورغم أن "ستيب" تمنح بطاقات ائتمان وحسابات بفوائد، إلا أنها ليست بنكا بالمعنى الحرفي، بل منصة خدمات مالية مدعومة من "إيفولف بنك آند تراست".
ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، كما أن "ستيب" و"بيست إندستريز" لم يردا على الفور على طلب من وكالة فرانس برس للتعليق.
ويفاخر "مستر بيست" بامتلاكه أكثر من 450 مليون مشترك على يوتيوب، وهو أكبر عدد مشتركين في العالم، وقناته متخصصة بالمسابقات الطريفة والمشاريع الخيرية العالمية.
وكلفة انتاج واحد من فيديوهاته قد تصل إلى ملايين الدولارات وتتطلب فريق عمل من نحو 300 شخص.
واستغل "مستر بيست" نجاحه ليقدم برنامج مسابقات تلفزيوني على منصة "برايم فيديو" التابعة لأمازون، إضافة إلى إقامته منتزها ترفيهيا للألعاب والمنافسات في السعودية يعرف باسم "بيست لاند".
وفي الوقت نفسه، تحقق علامته التجارية لألواح الشوكولاته والوجبات الخفيفة "فيستابلز" مبيعات بمئات الملايين، بما يفوق عائدات فيديوهاته على يوتيوب التي أكسبته شهرته.
وقال سي جاي ماكدونالد، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ستيب"، في بيان "نحن متحمسون لكيفية إسهام هذا الاستحواذ في تعزيز منصتنا وتقديم المزيد من المنتجات الرائدة لعملاء ستيب".
ومن أهداف "ستيب" تعميم الثقافة المالية بين المشاركين في مسابقات "مستر بيست" ومتابعيها.
منوعات
الاشهر
العالم
"مستر
بيست"
يشتري
رقميا
يستهدف
الشباب
التالي
محاكمة غير مسبوقة: اتهام Meta Platforms وGoogle بتعمد صناعة إدمان الأطفال على المنصات
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-02-05
الملياردير إيلون ماسك يثير الجدل في تصريح: "المال لا يشتري السعادة" (صورة)
منوعات
2026-02-05
الملياردير إيلون ماسك يثير الجدل في تصريح: "المال لا يشتري السعادة" (صورة)
0
موضة وجمال
2026-01-15
"عنوان منزلك وحساباتك على مواقع التواصل"… تحقيق يكشف "اختبارات سرّية" من هيرميس قبل بيع الحقيبة الأشهر في العالم!
موضة وجمال
2026-01-15
"عنوان منزلك وحساباتك على مواقع التواصل"… تحقيق يكشف "اختبارات سرّية" من هيرميس قبل بيع الحقيبة الأشهر في العالم!
0
آخر الأخبار
2026-01-29
النائب مارك ضو: لا يمكن أن نقول للحكومة بسنة واحدة "ماذا حققتي انجازات؟"
آخر الأخبار
2026-01-29
النائب مارك ضو: لا يمكن أن نقول للحكومة بسنة واحدة "ماذا حققتي انجازات؟"
0
آخر الأخبار
2025-11-28
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لـ"جدل": الشباب هدية كبيرة للوطن ولأهلهم والشبيبة "ممتازة "
آخر الأخبار
2025-11-28
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لـ"جدل": الشباب هدية كبيرة للوطن ولأهلهم والشبيبة "ممتازة "
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
18:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية
منوعات
18:17
تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية
0
علوم وتكنولوجيا
18:00
بركان "إل تشيتشون" المكسيكي يستيقظ بعد 40 عامًا… حرارة وغازات وكبريت غامض يضع العلماء في حالة تأهّب
علوم وتكنولوجيا
18:00
بركان "إل تشيتشون" المكسيكي يستيقظ بعد 40 عامًا… حرارة وغازات وكبريت غامض يضع العلماء في حالة تأهّب
0
منوعات
17:32
محاكمة غير مسبوقة: اتهام Meta Platforms وGoogle بتعمد صناعة إدمان الأطفال على المنصات
منوعات
17:32
محاكمة غير مسبوقة: اتهام Meta Platforms وGoogle بتعمد صناعة إدمان الأطفال على المنصات
0
منوعات
11:17
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
منوعات
11:17
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
تقارير نشرة الاخبار
09:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
0
أخبار لبنان
11:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
أخبار لبنان
11:30
ماذا عن مالكي الأبنية ومن سيعوّض عليهم؟… رئيس لجنة الهندسة في بلدية طرابلس يوضح
0
خبر عاجل
2026-02-08
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
خبر عاجل
2026-02-08
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
0
اخبار البرامج
2026-01-20
زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-20
زياد نجيم يفتح النار في "المسار": لبنان دولة قابلة للحرب... والتطبيع مع إسرائيل قد يحصل في 2026 (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
21:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
تقارير نشرة الاخبار
21:00
من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية
0
تقارير نشرة الاخبار
20:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
تقارير نشرة الاخبار
20:58
وزارة الصحة: بين تقييمِ خططٍ وإطلاقِ حملاتٍ تدابيرُ تُبعد كابوس السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
20:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
تقارير نشرة الاخبار
20:54
وزير الداخلية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة الروح القدس: الانتخابات في موعدها
0
تقارير نشرة الاخبار
20:46
أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر
تقارير نشرة الاخبار
20:46
أزمة نقل بري بين لبنان وسوريا... والاتصالات تتكثّف لتفادي شلل طويل الأمد عند المعابر
0
تقارير نشرة الاخبار
20:44
في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد
تقارير نشرة الاخبار
20:44
في طرابلس... عشرات السنين من الإهمال والعشوائية والفساد
0
تقارير نشرة الاخبار
20:42
أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
20:42
أموال المودعين بين خطة الحكومة وشروط صندوق النقد
0
أمن وقضاء
20:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
أمن وقضاء
20:29
مبانٍ مهددة في طرابلس بين الإخلاء واعتراض الأهالي… والقرار: حماية الأرواح أولاً
0
تقارير نشرة الاخبار
20:27
يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…
تقارير نشرة الاخبار
20:27
يانوح تشيع حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامة…
0
أخبار دولية
20:25
هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
أخبار دولية
20:25
هل يمكن لزيارة نتنياهو أن تغير في أجندة الولايات المتحدة إن كان في ما يتعلق بالمفاوضات مع إيران؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
09:37
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
منوعات
11:17
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
منوعات
11:17
فيديو صادم من داخل سجن إبستين… لقطات غير منشورة تكشف لحظة عثور الحراس على جثته وتعيد فتح باب الشبهات
3
أخبار لبنان
14:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
أخبار لبنان
14:42
أدرعي: إحباط جهاز الشاباك نشاط خلية لبنانية في يهودا والسامرة وتوقيف 5 مشتبهين
4
أمن وقضاء
17:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
17:50
"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت
5
أخبار لبنان
18:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
أخبار لبنان
18:45
قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية
6
تقارير نشرة الاخبار
09:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
تقارير نشرة الاخبار
09:28
طقس مستقر نهارًا مع أمطار محلية مساءً
7
خبر عاجل
12:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
خبر عاجل
12:46
الرئيس عون أصدر قانون موازنة عام 2026 الذي أقرّه مجلس النواب وحمل الرقم 40 تاريخ 10 شباط 2026
8
خبر عاجل
19:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
خبر عاجل
19:18
معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More