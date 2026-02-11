الأخبار
إفراج موقت يتحوّل إلى مأساة… هذا ما فعله سجين في تركيا بوالدته وزوجته وابنته

منوعات
2026-02-11 | 06:33
إفراج موقت يتحوّل إلى مأساة… هذا ما فعله سجين في تركيا بوالدته وزوجته وابنته
إفراج موقت يتحوّل إلى مأساة… هذا ما فعله سجين في تركيا بوالدته وزوجته وابنته

قتلت ثلاث نساء من عائلة واحدة بالرصاص في أنقرة الاثنين ما أثار غضب جماعات نسوية قالت إنهن قضين برصاص قريب لهن يقضي عقوبة بالسجن وكان قيد الإفراج الموقت.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن الضحايا هنّ والدة وزوجة وابنة مطلق النار الذي انتحر بعد ذلك.

وأفادت وكالة أنباء دي إتش إيه الخاصة أن المشتبه به، الذي كان يقضي عقوبة السجن في شمال غرب تركيا بتهمة الاحتيال والتهديد المسلح، أُفرج عنه من السجن مطلع شباط لمدة 11 يوما.

وكتبت لجان التضامن النسائي على إكس "العام الماضي، قُتلت ست نساء على يد سجناء هاربين أو قيد إفراج موقت. لم يُدلِ وزيرا العدل والداخلية بأي تصريح، ولم يُحاسب أحد! واليوم، يُعيد سجين آخر بث الرعب".

كما نددت مجموعة "سنوقف قتل النساء" التركية بالجرائم ودعت إلى احتجاج في أنقرة ليل الثلاثاء.

وتُظهر أرقام المجموعة أنه في عام 2025، قُتلت 294 امرأة على يد رجال، وعُثر على جثث 297 امرأة في ظروف غامضة.

وقُتلت 35% من الضحايا على يد أزواجهن و57% بسلاح ناري.

منوعات

يتحوّل

مأساة…

تركيا

بوالدته

وزوجته

وابنته

