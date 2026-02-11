الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبل 13 سنة من إنكاره... اعترافات ترامب عام 2006 كشفت المستور عن إبستين وماكسويل "الشريرة": "الجميع كان يعلم"

منوعات
2026-02-11 | 06:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبل 13 سنة من إنكاره... اعترافات ترامب عام 2006 كشفت المستور عن إبستين وماكسويل &quot;الشريرة&quot;: &quot;الجميع كان يعلم&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
قبل 13 سنة من إنكاره... اعترافات ترامب عام 2006 كشفت المستور عن إبستين وماكسويل "الشريرة": "الجميع كان يعلم"

كشفت صحيفة ميامي هيرالد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ شرطة مدينة بالم بيتش عام 2006 بأن "الجميع كان يعرف" بجرائم جيفري إبستين، ونصحهم بالتركيز في التحقيق على شريكته غيسلين ماكسويل لأنها "شريرة".

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المعلومات وردت في مذكرة من أربع صفحات صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، دُفنت ضمن أحدث دفعة من ملفات إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، والتي تجاوز عددها 3.5 ملايين وثيقة.

وتتضمن المذكرة إفادة شخص لم يُكشف عن اسمه، قال إنه أُجري معه لقاء من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في تشرين الأول 2019، وروى فيه أن ترامب قال له إنه "غادر المكان فورًا" في إحدى المرات التي كان فيها مع إبستين عندما لاحظ وجود مراهقين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وأفاد التقرير أن الشخص الذي ورد اسمه محجوبًا في الوثائق هو على الأرجح رئيس شرطة بالم بيتش السابق مايكل رايتر، والذي أكد للصحيفة أنه تحدث إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2019 بشأن محادثة أجراها مع ترامب خلال التحقيق في قضية إبستين.

وبحسب ما ورد في المذكرة، قال ترامب آنذاك إن الجميع في نيويورك "كانوا يعرفون أن إبستين شخص مقرف"، وأضاف: "الحمد لله أنكم توقفونه… الجميع يعرف أنه كان يفعل ذلك".

كما زعم الشخص الذي أدلى بالإفادة أن ترامب كان من أوائل من اتصلوا بشرطة بالم بيتش فور انتشار خبر التحقيق مع إبستين.

من جهته، رفض مكتب البيت الأبيض التعليق، وأحال الاستفسارات إلى وزارة العدل، بينما نفى مسؤول في الوزارة وجود أي دليل يؤكد أن ترامب تواصل مع الشرطة في تلك الفترة.

وأشارت مذكرة الـFBI إلى أن ترامب وصف غيسلين ماكسويل بأنها "المنفّذة" لإبستين، مطالبًا بالتركيز عليها في التحقيق.

ويأتي هذا الكشف بعد أيام من مثول ماكسويل، البالغة 64 عامًا، أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي في جلسة مغلقة، حيث التزمت الصمت ورفضت الإجابة عن الأسئلة.

ولا تزال ماكسويل الشخص الوحيد الذي يقضي حكمًا بالسجن في قضية الاتجار الجنسي المرتبطة بإبستين، بعدما بدأت تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا في حزيران 2022.

وتُظهر الوثائق أيضًا أن ترامب والسيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب كانت تربطهما علاقات اجتماعية بإبستين وماكسويل خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية، حيث ورد في إحدى الرسائل توقيع "مع الحب… ميلانيا" موجّهًا إلى عنوان بريد إلكتروني تابع لماكسويل.

ووفقًا للتقرير، قال ترامب في محادثته مع رايتر عام 2006 إنه طرد إبستين من منتجعه، في ما ينسجم مع تصريحات سابقة له قال فيها إنه أخرج إبستين من ناديه بسبب "سلوكه المريب".

لكن في تموز 2019، أي قبل شهر من وفاة إبستين داخل السجن، كان ترامب قد صرّح للصحافيين بأنه لم يكن يعلم بأي جرائم جنسية ارتكبها إبستين.

غير أن مذكرة مقابلة الـFBI لعام 2019 توحي بأن ترامب ربما كان على دراية أكبر مما أعلن به لاحقًا.

وكان إبستين قد عقد عام 2007 صفقة قضائية مثيرة للجدل في ولاية فلوريدا، اعترف فيها باستدراج قاصرة للدعارة، وحُكم عليه بالسجن 18 شهرًا، أمضى منها 13 شهرًا فقط، مع السماح له بالخروج من السجن ستة أيام في الأسبوع لما يسمى "العمل خارج السجن".

وفي ختام إفادته لمكتب التحقيقات الفيدرالي، قال الشخص الذي أُخفي اسمه: "كان مخيبًا جدًا أن يفشل النظام إلى هذا الحد في هذه القضية".

منوعات

إنكاره...

اعترافات

ترامب

المستور

إبستين

وماكسويل

"الشريرة":

"الجميع

يعلم"

إفراج موقت يتحوّل إلى مأساة… هذا ما فعله سجين في تركيا بوالدته وزوجته وابنته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-01-22

انفجار بروكلين بيكهام لم يكن "صرخة أخيرة لطلب المساعدة" بل "البداية"... كتاب "يكشف المستور" قد يكون الخطوة المقبلة

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"

LBCI
أخبار دولية
2025-12-25

ترامب يهنىء الجميع بعيد الميلاد بمن فيهم "حثالة اليسار المتطرف"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-21

الجيش الإسرائيلي: قتلنا "13 إرهابيا من حماس" في ضربة الثلاثاء بجنوب لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:33

إفراج موقت يتحوّل إلى مأساة… هذا ما فعله سجين في تركيا بوالدته وزوجته وابنته

LBCI
منوعات
05:00

غوغل تصدر سندات تستحق بعد مئة عام لتعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي

LBCI
منوعات
11:17

تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
11:00

بركان "إل تشيتشون" المكسيكي يستيقظ بعد 40 عامًا… حرارة وغازات وكبريت غامض يضع العلماء في حالة تأهّب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:00

رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال

LBCI
أمن وقضاء
04:53

سائق أحرق دراجته النارية في صيدا بعد محاولة قوى الأمن حجزها

LBCI
فنّ
06:12

"إنهم من عبدة الشيطان"... حظر فرقتين لموسيقى الروك في تركيا وأحد المغنّين يؤكد: "أنا أؤمن بالله"

LBCI
منوعات
11:17

تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:50

بري عرض مع زواره للمستجدات وشؤونا تشريعية وتابع مع وفد طرابلسي ملف الأبنية المتصدعة

LBCI
أخبار دولية
07:00

رئيس كولومبيا يعلن نجاته من محاولة اغتيال

LBCI
أخبار دولية
06:52

بزشكيان: إيران لن ترضخ للمطالب المفرطة ولن تستسلم أمام العدوان

LBCI
أخبار دولية
06:50

ترامب في تصريح صحافي عن إيران: "أعلم أمرًا واحدًا: إنهم يريدون إبرام صفقة"

LBCI
أمن وقضاء
06:42

في أزمة الشحن البري... إجتماع لبناني-سوري عند نقطة جديدة يابوس وهذه تداعياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:41

عصام سليمان للـLBCI: مجلس النواب والحكومة يخالفان القانون في موضوع الإنتخابات النيابية

LBCI
أمن وقضاء
06:37

في طرابلس... مواطنون بدأوا بإخلاء بعض وهكذا يبدو المشهد

LBCI
أخبار دولية
23:48

عشرة قتلى إثر إطلاق امرأة النار في مدرسة بكندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

من الذاكرة إلى الرؤية: لبنان يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
11:45

قائد الجيش زار السعودية... وتشديد على ضرورة دعم المؤسسة العسكرية

LBCI
أمن وقضاء
10:50

"اللحلوح" ينشط بعمليات نشل... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أمن وقضاء
02:54

سوريّ يُبرم صفقات مع اسرائيل داخل لبنان...في قبضة أمن الدولة

LBCI
حال الطقس
01:51

لبنان تحت تأثير منخفض جوي... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
11:17

تفاصيل مرعبة من ملفات إبستين: ضحية عمرها 9 سنوات وتحذيرات من تداعيات تصل إلى العائلة المالكة البريطانية

LBCI
خبر عاجل
12:18

معلومات للـLBCI: إجتماع غدا الساعة الواحدة عند نقطة جديدة يابوس لمناقشة مسألة منع مرور الشاحنات اللبنانية وذلك بين الجهات اللبنانية والسورية المعنية

LBCI
أمن وقضاء
11:11

أمن الدولة يحذّر المواطنين من رسائل وروابط مشبوهة

LBCI
أخبار لبنان
06:09

شروط قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية لعام 2026..

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More