مطار دبي يتخطى المستويات القياسية... استقبل أكثر من 95 مليون مسافر العام الماضي

2026-02-11 | 11:53
أعلن بيان الأربعاء أن مطار دبي الدولي سجّل نحو 95.2 مليون مسافر خلال العام الماضي، متجاوزاً أرقامه القياسية السابقة، ما شكّل ضغطاً ملحوظاً على طاقته الاستيعابية، في ظل الاستعدادات الجارية للانتقال مستقبلاً إلى موقع جديد.

وحقق المطار، الذي يُعدّ الأكثر ازدحاماً في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، نمواً بنسبة 3.1 في المئة خلال عام 2025، مسجلاً رقماً قياسياً شهرياً بلغ 8.7 مليون مسافر في كانون الأول.

وأكدت مطارات دبي أن المطار "يعمل بأقصى طاقته الاستيعابية مع الحفاظ على أعلى مستويات الأداء التشغيلي".

وتوقع الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث أن يرتفع عدد المسافرين إلى 99.5 مليون مسافر هذا العام.

وقد يصل هذا العدد إلى 115 مليون مسافر قبل اكتمال عملية الانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي الواقع على مشارف دبي في عام 2032، على ما ذكر غريفيث في تشرين الأول.

وسيبلغ إجمالي تكلفة المطار الجديد 35 مليار دولار، وسيصل عدد المسافرين فيه إلى 150 مليون مسافر سنويا خلال السنوات العشر المقبلة، ليصبح بذلك الأكبر في العالم، على أن يرتفع العدد في نهاية المطاف إلى 260 مليون مسافر.

ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن المجلس الدولي للمطارات، احتلت دبي المرتبة الأولى عالميا في حركة النقل الجوي الدولي، والثانية عالميا في إجمالي عدد المسافرين بعد مطار أتلانتا في عام 2024.

كما استقبلت هذه المدينة الصحراوية، التي تضم أبراجا شاهقة ومنتجعات شاطئية فاخرة، عددا قياسيا من الزائرين الدوليين بلغ 19.59 مليون زائر في عام 2025، بزيادة قدرها 5 في المئة عن عام 2024، وفقا لما أعلنته دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هذا الأسبوع.
 
وكالة فرانس برس

