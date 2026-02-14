الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أكره عيد الحب بعد رحيل زوجي"… أرملة تفجّر جدلًا واسعًا وتدعو إلى استبدال الفالنتاين بيوم عالمي للحب والسلام
منوعات
2026-02-14 | 04:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"أكره عيد الحب بعد رحيل زوجي"… أرملة تفجّر جدلًا واسعًا وتدعو إلى استبدال الفالنتاين بيوم عالمي للحب والسلام
في مقال شخصي مؤثّر، وجّهت كاتبة أميركية أرملة انتقادًا لاذعًا لعيد الحب، معتبرة أن المناسبة لم تعد تعبّر عن الحب الحقيقي، بل تحوّلت إلى احتفال تجاري سطحي، لا يراعي مشاعر من فقدوا شركاء حياتهم.
وقالت الكاتبة إن هذا العام هو أول "فالنتاين" تمرّ به منذ أكثر من ثلاثة عقود من دون زوجها الراحل، مؤكدة أن المناسبة أصبحت بالنسبة لها يومًا للحزن لا للاحتفال، في ظل غياب شريكها الذي وصفته بـ"حب العمر".
وأضافت أن الحب لا يمكن فصله عن الواقع القاسي الذي يعيشه العالم اليوم، في ظل الحروب والعنف والانقسامات السياسية والضغوط النفسية المتزايدة، متسائلة: "كيف يمكن الاحتفال بالحب وسط كل هذا الخراب؟".
وانتقدت الكاتبة ما وصفته بـ"تسليع المشاعر"، معتبرة أن عيد الحب بصيغته الحالية صُمّم أساسًا لخدمة شركات البطاقات والهدايا والمجوهرات، أكثر مما يعكس علاقات إنسانية حقيقية.
دعوة للعودة إلى جذور أقدم من الفالنتاين
وفي طرح لافت، دعت الكاتبة إلى إعادة إحياء احتفال قديم يعود إلى العصور الرومانية، يُعرف باسم "لوبركاليا"، معتبرة أنه كان في الأصل مناسبة تعبّر عن الحياة والخصوبة والارتباط الإنساني، بعيدًا عن الصورة الدينية والتجارية التي ارتبط بها عيد الحب لاحقًا.
ورأت أن هذا الاحتفال القديم يرمز إلى علاقة أكثر صدقًا مع الجسد والطبيعة والمجتمع، مقارنة بما وصفته بـ"الرومانسية المعلّبة" التي تفرضها السوق الحديثة.
14 شباط… يوم عالمي للبوبنو (Bonobo)
كما لفتت الكاتبة إلى أن الرابع عشر من شباط لا يقتصر رسميًا على كونه عيد الحب فقط، بل هو أيضًا "اليوم العالمي لقرد البونوبو"، وهو نوع من القردة المعروفة بسلوكها السلمي وروابطها الاجتماعية القوية.
وأكدت أن البونوبو يُعتبر نموذجًا نادرًا في عالم الحيوانات، إذ لم تُسجّل حالات قتل بين أفراده في البرية، ويُعرف بثقافة التعاون والمشاركة وحل النزاعات بطرق سلمية.
واعتبرت الكاتبة أن الاحتفاء بهذه القردة في هذا اليوم يحمل رسالة أعمق عن الحب الحقيقي القائم على السلام والتعاطف والرعاية المتبادلة.
رسالة في زمن الحزن
وفي ختام مقالها، شددت الكاتبة على أن رسالتها لا تستهدف إلغاء الحب أو التقليل من قيمته، بل إعادة تعريفه بعيدًا عن الاستهلاك والضغط الاجتماعي.
وقالت إن وجود نماذج في الطبيعة، مثل البونوبو، يذكّر البشر بأن "السلام من خلال التعاطف والتعاون ممكن"، حتى في أكثر الأزمنة قتامة، معتبرة أن هذا المعنى هو ما تحتاجه الإنسانية اليوم أكثر من الورود والبطاقات الحمراء.
المصدر
منوعات
زوجي"…
أرملة
تفجّر
جدلًا
واسعًا
وتدعو
استبدال
الفالنتاين
عالمي
والسلام
التالي
رسالة حب من ChatGPT؟... في عيد الحب: دراسة تحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة الرسائل العاطفية
وداعًا لباقة الورد التي تذبل سريعًا… نباتات "عيد الحب" تخطف الأضواء هذا العام وتتحوّل إلى هدية ترمز للحب الدائم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-02-13
قبل عيد الحب بيوم… "عيد الصديقات" أو Galentine’s Day يكتسح العالم ويغيّر قواعد الاحتفال بالحب
منوعات
2026-02-13
قبل عيد الحب بيوم… "عيد الصديقات" أو Galentine’s Day يكتسح العالم ويغيّر قواعد الاحتفال بالحب
0
منوعات
03:00
وداعًا لباقة الورد التي تذبل سريعًا… نباتات "عيد الحب" تخطف الأضواء هذا العام وتتحوّل إلى هدية ترمز للحب الدائم
منوعات
03:00
وداعًا لباقة الورد التي تذبل سريعًا… نباتات "عيد الحب" تخطف الأضواء هذا العام وتتحوّل إلى هدية ترمز للحب الدائم
0
منوعات
2025-12-03
"اعتقدت أنها ماتت"... سافرت بحثًا عن الحب فدُفنت حيّة على بُعد ألف ميل من منزل "حبيبها"
منوعات
2025-12-03
"اعتقدت أنها ماتت"... سافرت بحثًا عن الحب فدُفنت حيّة على بُعد ألف ميل من منزل "حبيبها"
0
فنّ
2026-01-20
تزامنًا مع عيد ميلادها... رحمة رياض تغنّي الحب في "سبع سعادات"
فنّ
2026-01-20
تزامنًا مع عيد ميلادها... رحمة رياض تغنّي الحب في "سبع سعادات"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:00
نصب باسم الحب وتحذير عاجل للعشّاق: الذكاء الاصطناعي يصنع قصص حب وهمية لسرقة أموالك
منوعات
06:00
نصب باسم الحب وتحذير عاجل للعشّاق: الذكاء الاصطناعي يصنع قصص حب وهمية لسرقة أموالك
0
منوعات
05:00
رسالة حب من ChatGPT؟... في عيد الحب: دراسة تحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة الرسائل العاطفية
منوعات
05:00
رسالة حب من ChatGPT؟... في عيد الحب: دراسة تحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة الرسائل العاطفية
0
منوعات
03:00
وداعًا لباقة الورد التي تذبل سريعًا… نباتات "عيد الحب" تخطف الأضواء هذا العام وتتحوّل إلى هدية ترمز للحب الدائم
منوعات
03:00
وداعًا لباقة الورد التي تذبل سريعًا… نباتات "عيد الحب" تخطف الأضواء هذا العام وتتحوّل إلى هدية ترمز للحب الدائم
0
منوعات
02:00
من سجين إلى أيقونة للحب… إليكم القصة الكاملة لعيد العشّاق والقديس فالنتاين وهذه كانت أول رسالة حب في التاريخ
منوعات
02:00
من سجين إلى أيقونة للحب… إليكم القصة الكاملة لعيد العشّاق والقديس فالنتاين وهذه كانت أول رسالة حب في التاريخ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الانقلابات الصادمة والمبادرات الشجاعة لبرج الجدي في عام 2026 (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
سنة الانقلابات الصادمة والمبادرات الشجاعة لبرج الجدي في عام 2026 (فيديو)
0
آخر الأخبار
2026-02-02
مسؤول في البيت الأبيض: المبعوث الأميركي ويتكوف سيزور إسرائيل غدا الثلاثاء وسيلتقي نتنياهو
آخر الأخبار
2026-02-02
مسؤول في البيت الأبيض: المبعوث الأميركي ويتكوف سيزور إسرائيل غدا الثلاثاء وسيلتقي نتنياهو
0
أخبار دولية
01:08
ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو
أخبار دولية
01:08
ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو
0
فنّ
2026-02-09
بعد ظهورها في السوبر بول... ملامح ليدي غاغا تضعها في مرمى الانتقادات: ذكاء اصطناعي أم أوزمبيك!
فنّ
2026-02-09
بعد ظهورها في السوبر بول... ملامح ليدي غاغا تضعها في مرمى الانتقادات: ذكاء اصطناعي أم أوزمبيك!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:36
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي فادي سعد للـLBCI: سعد الحريري لم يعتبر يوماً أن هناك ضغطاً سعودياً... ولهذا السبب خرج من لبنان
أخبار لبنان
05:36
عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل المحامي فادي سعد للـLBCI: سعد الحريري لم يعتبر يوماً أن هناك ضغطاً سعودياً... ولهذا السبب خرج من لبنان
0
أخبار لبنان
03:54
مناصرو "المستقبل" يشاركون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري... "بدنا الحريري يرجع عالسياسة"
أخبار لبنان
03:54
مناصرو "المستقبل" يشاركون في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري... "بدنا الحريري يرجع عالسياسة"
0
أخبار لبنان
03:33
حشود من البقاع تتجّه الى بيروت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
أخبار لبنان
03:33
حشود من البقاع تتجّه الى بيروت للمشاركة في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري
0
أخبار لبنان
03:22
في ذكرى استشهاده الـ21... هكذا تبدو الصورة من أمام ضريح الرئيس رفيق الحريري
أخبار لبنان
03:22
في ذكرى استشهاده الـ21... هكذا تبدو الصورة من أمام ضريح الرئيس رفيق الحريري
0
أخبار لبنان
03:17
ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط
أخبار لبنان
03:17
ترقب لكلمة الحريري... هكذا تبدو الأجواء في بيت الوسط
0
أخبار دولية
16:39
ترامب: أعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم
أخبار دولية
16:39
ترامب: أعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم
0
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
0
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
0
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
أخبار لبنان
06:48
تدابير سير خاصة بذكرى استشهاد رفيق الحريري في وسط بيروت
2
حال الطقس
03:02
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:02
المنخفض الجوي ينكفئ مساءً ويليه استقرار وارتفاع بدرجات الحرارة
3
أمن وقضاء
15:35
تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج
أمن وقضاء
15:35
تدابير سير نتيجة انجراف التربة على طريق لحفد - سقي رشميا - جاج - ترتج
4
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
خبر عاجل
09:13
نحو استعادة الودائع... تفاهمات أساسية بين مصرف لبنان وصندوق النقد
5
أخبار دولية
01:08
ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو
أخبار دولية
01:08
ترامب يشيد بسلاح "المُربك" خلال لقائه عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو
6
أخبار دولية
00:28
مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران
أخبار دولية
00:28
مسؤولان لرويترز: الجيش الأميركي يستعد لاحتمال شن عمليات تستمر أسابيع ضد إيران
7
خبر عاجل
13:55
صندوق النقد: مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد أموال المودعين الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً يمثل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى ودائعهم
خبر عاجل
13:55
صندوق النقد: مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد أموال المودعين الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً يمثل خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي ومنح المودعين إمكانية الوصول التدريجي إلى ودائعهم
8
أخبار لبنان
01:33
نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون
أخبار لبنان
01:33
نازك الحريري في ذكرى استشهاد رفيق الحريري: لنكمل معاً مسيرة قيام دولة القانون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More