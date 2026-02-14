الأخبار
رسالة حب من ChatGPT؟... في عيد الحب: دراسة تحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة الرسائل العاطفية
منوعات
2026-02-14 | 05:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رسالة حب من ChatGPT؟... في عيد الحب: دراسة تحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة الرسائل العاطفية
حذّر علماء نفس من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة رسائل عيد الحب، معتبرين أن اللجوء إلى هذه التقنية في المواقف العاطفية قد يترك انطباعًا سلبيًا لدى المتلقّي.
وبحسب دراسة أجرتها جامعة كِنت، شارك فيها نحو 4000 شخص، طُلب من المشاركين تقييم أشخاص يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنجاز مهام مختلفة، من بينها كتابة رسائل حب، ورسائل اعتذار، ونصوص عهود الزواج.
وأظهرت النتائج أن المشاركين حكموا على الأشخاص الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي في كتابة الرسائل العاطفية بصورة أكثر سلبية مقارنة بغيرهم.
وخلص الباحثون إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا النوع من الرسائل يُنظر إليه على أنه: أقل عناية واهتمامًا، أقل صدقًا وأصالة، أقل موثوقية وأكثر كسلًا.
وذلك حتى عندما يكون النص المكتوب عالي الجودة، وحتى عندما يصرّح المرسل صراحةً بأنه استخدم الذكاء الاصطناعي.
وقالت إحدى المشاركات في الدراسة، جاكلين ماكنزي من تونبريدج ويلز، إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي في بعض المهام، لكنها ترفض تمامًا استخدامه في الأمور الشخصية.
أما ليام غودهيو من بيكسلي في لندن الكبرى، فقال إنه لا يمكن أن يكتب رسالة حب لشريكته باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا: "هي تستحق أكثر من ذلك… يجب أن تكون الرسالة نابعة من القلب".
بدوره، قال رضا جعفري من تونبريدج ويلز: "رسالة عيد الحب يجب أن تأتي من القلب، لا من الكمبيوتر".
وتندرج هذه الدراسة ضمن مشروع بحثي بعنوان "الثقة في الآلات الأخلاقية"، بدعم من جامعة إكستر.
وقال الباحث سكوت كليسيني من جامعة كِنت: "الناس لا يحكمون فقط على ما تنتجه، بل يحكمون أيضًا على الطريقة التي أنتجت بها هذا العمل".
من جهته، أوضح الدكتور جيم إفرِِت أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المهام الاجتماعية التي تقوم عليها العلاقات الإنسانية قد ينعكس سلبًا على صورة الشخص.
وأضاف: "عندما تستخدم الذكاء الاصطناعي في مهام تربط الناس ببعضهم، فأنت تخاطر بأن يُنظر إليك على أنك لم تبذل جهدًا، بل وقد يعتقد الآخرون أنك لا تهتم فعليًا بما تمثّله هذه الرسالة أو المناسبة".
وختم بالقول إن الذكاء الاصطناعي "لا يمكن أن يكون بديلًا عن بذل الجهد الحقيقي في العلاقات الإنسانية".
المصدر
ChatGPT؟...
الحب:
دراسة
تحذّر
استخدام
الذكاء
الاصطناعي
لكتابة
الرسائل
العاطفية
أخبار دولية
16:39
ترامب: أعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم
أخبار دولية
16:39
ترامب: أعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح وإذا لم يتحقق ذلك سيكون يوما سيئا لهم
0
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
أخبار دولية
13:42
الأميركيون نحو انسحاب كامل من سوريا
0
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
أخبار دولية
13:38
سفينة أميركية تحمل أكثر من 75 طائرة الى الشرق الاوسط
0
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
أخبار دولية
13:33
مهلة ترامب لإيران تشعل تل أبيب: استعدادات عسكرية تحسبًا لفشل المفاوضات
