الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
23
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رجل الأعمال الألماني الغامض في قلب فضيحة إبستين… هذه هويته ولهذا السبب ورد اسمه في 7461 وثيقة
منوعات
2026-02-16 | 10:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
رجل الأعمال الألماني الغامض في قلب فضيحة إبستين… هذه هويته ولهذا السبب ورد اسمه في 7461 وثيقة
كشفت الوثائق الجديدة المرتبطة بقضية جيفري إبستين عن دور محوري لرجل أعمال ومستشار ألماني غامض يُدعى ديفيد ستيرن، الذي ظهر كحلقة وصل رئيسية بين الأمير أندرو ورجل الأعمال المدان بجرائم جنسية.
ويُعد ستيرن، البالغ من العمر 48 عامًا، شخصية غامضة ذات حضور محدود على الإنترنت، إلا أن اسمه ورد في 7,461 وثيقة ضمن الملفات التي تم الإفراج عنها مؤخرًا، بما في ذلك صورة تجمعه بالأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون، دوقة يورك السابقة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتُظهر الوثائق أن ستيرن كان مساعدًا مقربًا من إبستين والأمير أندرو، حيث كان يشير إلى إبستين بصفة "الرئيس"، كما تولى نقل مئات الرسائل بين الطرفين تتعلق بفرص أعمال محتملة، إضافة إلى تنسيق جوانب من حياتهما الخاصة.
وفي عام 2013، كلّف إبستين ستيرن بتنظيم لقاء بين الأمير أندرو وامرأة وصفها بأنها "صديقة جميلة جدًا" كانت تزور لندن، حيث كتب إبستين في رسالة: "لدي صديقة جميلة جدًا... قد يرغب أندرو في دعوتها إلى العشاء".
كما أظهرت المراسلات أنه في عام 2014، أرسل ستيرن إلى إبستين صورة مثيرة للجدل كجزء من رسالة تهنئة بعيد ميلاده، قبل أن يضيف لاحقًا أن الأمير أندرو أرسل بدوره تهانيه وتحياته.
وفي عام 2016، كلف إبستين ستيرن بمرافقة صديقته البيلاروسية كارينا شولياك، البالغة من العمر 26 عامًا، خلال زيارتها إلى لندن، حيث طلب منه تقديم الدعم اللازم لها ولصديقتها. وتشير الوثائق إلى أن الزيارة تضمنت جولة إلى قصر باكنغهام.
كما تكشف الملفات أن ستيرن كان على علاقة وثيقة بسارة فيرغسون، والتقى بها بانتظام، بل حاول التوسط لعقد اتفاق لتعيينها سفيرة مدفوعة الأجر لشركة الرحلات البحرية "كونارد".
ومن جهة أخرى، منحه الأمير أندرو منصب مدير في مبادرة "Pitch@Palace"، وهي منصة لدعم رواد الأعمال، كما قدمه إلى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي جلست إلى جانبه خلال مناسبة رسمية في قصر سانت جيمس.
كما رافق ستيرن الأمير أندرو خلال زيارات رسمية إلى آسيا بصفته مبعوثًا تجاريًا، وفقًا لما ورد في الرسائل الإلكترونية، وتم تعيينه أيضًا عضوًا في مجلس أمناء مؤسسة "St George’s House Trust"، وهي منظمة خيرية أسسها الأمير الراحل فيليب.
وتسلط هذه الوثائق الضوء على الدور البارز الذي لعبه ستيرن داخل الدائرة المقربة من إبستين والأمير أندرو، ما يضيف بعدًا جديدًا إلى شبكة العلاقات المعقدة التي تحيط بالقضية، والتي لا تزال تثير اهتمامًا واسعًا على المستوى الدولي.
منوعات
الأعمال
الألماني
الغامض
فضيحة
إبستين…
هويته
ولهذا
السبب
وثيقة
التالي
بعد اختفائها لسنوات… عُثر على جثتها المتيبسة في قبو منزلها: ابنتها أخفت الوفاة والسبب صادم
عالم يختبر سلاحًا غامضًا على نفسه والنتيجة: تلف دماغي... إليكم ما حصل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-02-04
ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين
منوعات
2026-02-04
ترامب: حان الوقت لطي صفحة فضيحة ابستين
0
أخبار دولية
2025-12-23
وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين
أخبار دولية
2025-12-23
وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين
0
منوعات
2026-01-29
أمّ تطلق الاسم نفسه على بناتها الأربع: لهذا السبب اتخذت هذه الخطوة وفخورة بقراري
منوعات
2026-01-29
أمّ تطلق الاسم نفسه على بناتها الأربع: لهذا السبب اتخذت هذه الخطوة وفخورة بقراري
0
تقارير نشرة الاخبار
07:01
لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
07:01
لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
0
منوعات
11:02
بعد اختفائها لسنوات… عُثر على جثتها المتيبسة في قبو منزلها: ابنتها أخفت الوفاة والسبب صادم
منوعات
11:02
بعد اختفائها لسنوات… عُثر على جثتها المتيبسة في قبو منزلها: ابنتها أخفت الوفاة والسبب صادم
0
منوعات
10:09
عالم يختبر سلاحًا غامضًا على نفسه والنتيجة: تلف دماغي... إليكم ما حصل
منوعات
10:09
عالم يختبر سلاحًا غامضًا على نفسه والنتيجة: تلف دماغي... إليكم ما حصل
0
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:12
سلام لـ"بلومبرغ": الحكومة منفتحة على توسيع دورها في "الميكانيزم" وتعزيز الجهود لنزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
07:12
سلام لـ"بلومبرغ": الحكومة منفتحة على توسيع دورها في "الميكانيزم" وتعزيز الجهود لنزع سلاح حزب الله
0
آخر الأخبار
2026-02-03
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
آخر الأخبار
2026-02-03
الشيخ قاسم: نحن حاضرون لمناقشة كيفية صدّ العدوان مع كل من يؤمن بهذا التوجّه في أي موقع كان لأن هذا موضوع وطني ولأن العدوان يطال الوطن بأكمله
0
أخبار لبنان
2025-09-11
بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غدا
أخبار لبنان
2025-09-11
بري استقبل لودريان ودعا اللجان المشتركة للاجتماع غدا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
جلسة لمجلس الوزراء تبحث خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:53
جلسة لمجلس الوزراء تبحث خطة الجيش لحصر السلاح شمال الليطاني... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:06
الراعي التقى السفير الإماراتي: تشديد على اهمية لقاء مرتقب الثلاثاء بالتعاون مع اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي الاسلامي
تقارير نشرة الاخبار
07:06
الراعي التقى السفير الإماراتي: تشديد على اهمية لقاء مرتقب الثلاثاء بالتعاون مع اللجنة الاسقفية للحوار المسيحي الاسلامي
0
تقارير نشرة الاخبار
07:01
لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
07:01
لقاءات الرئيس الألماني... هذه تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
06:56
"اليوم الزراعي" في مرجعيون وحاصبيا... إطلاق حملة البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي المستدام
تقارير نشرة الاخبار
06:56
"اليوم الزراعي" في مرجعيون وحاصبيا... إطلاق حملة البرنامج الوطني للإرشاد الزراعي المستدام
0
أخبار لبنان
05:58
الرئيس عون: لم نعد قادرين على تحمُّل نزاعات أي كان... والرئيس الألماني يؤكد: نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان
أخبار لبنان
05:58
الرئيس عون: لم نعد قادرين على تحمُّل نزاعات أي كان... والرئيس الألماني يؤكد: نهاية مهمة اليونيفيل ليست نهاية دعمنا للبنان
0
آخر الأخبار
04:08
رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
آخر الأخبار
04:08
رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية Frank-Walter Steinmeier في قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
0
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
تقارير نشرة الاخبار
15:23
طرابلس لا تطلب شفقة… بل فرصة: من وجع الأبنية المنهارة إلى إرادة مدينة تقاوم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بين صيدا وقُرْطُبَة آلاف الكيلومترات ولقب مشترك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
من الكبة النيّة إلى السمكة الحرّة…حين تعيد الجغرافيا كتابة الوصفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
2
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
أمن وقضاء
03:37
توقيف عصابة تستدرج أشخاصًا مثليي الجنس من خلال تطبيق إلكتروني وتسلبهم أموالهم بعد تهديدهم بالسكاكين
3
أخبار لبنان
07:17
معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع
أخبار لبنان
07:17
معلومات للـLBCI: الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقت من وزارة الداخلية جواب هيئة الاستشارات والتشريع
4
صحف اليوم
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
صحف اليوم
00:25
رئيس "المستقبل" نجم إفطار دار الفتوى (الأخبار)
5
حال الطقس
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
حال الطقس
01:27
طقس متقلب بين الغد والأربعاء... هذه تفاصيله
6
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هل يرفع مجلس الوزراء معاشات موظفي القطاع العام في جلسته الإثنين؟
7
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
8
اسرار
23:40
أسرار الصحف 16-2-2026
اسرار
23:40
أسرار الصحف 16-2-2026
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More