رجل الأعمال الألماني الغامض في قلب فضيحة إبستين… هذه هويته ولهذا السبب ورد اسمه في 7461 وثيقة

منوعات
2026-02-16 | 10:26
مشاهدات عالية
رجل الأعمال الألماني الغامض في قلب فضيحة إبستين… هذه هويته ولهذا السبب ورد اسمه في 7461 وثيقة

كشفت الوثائق الجديدة المرتبطة بقضية جيفري إبستين عن دور محوري لرجل أعمال ومستشار ألماني غامض يُدعى ديفيد ستيرن، الذي ظهر كحلقة وصل رئيسية بين الأمير أندرو ورجل الأعمال المدان بجرائم جنسية.

ويُعد ستيرن، البالغ من العمر 48 عامًا، شخصية غامضة ذات حضور محدود على الإنترنت، إلا أن اسمه ورد في 7,461 وثيقة ضمن الملفات التي تم الإفراج عنها مؤخرًا، بما في ذلك صورة تجمعه بالأمير أندرو وزوجته السابقة سارة فيرغسون، دوقة يورك السابقة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتُظهر الوثائق أن ستيرن كان مساعدًا مقربًا من إبستين والأمير أندرو، حيث كان يشير إلى إبستين بصفة "الرئيس"، كما تولى نقل مئات الرسائل بين الطرفين تتعلق بفرص أعمال محتملة، إضافة إلى تنسيق جوانب من حياتهما الخاصة.

وفي عام 2013، كلّف إبستين ستيرن بتنظيم لقاء بين الأمير أندرو وامرأة وصفها بأنها "صديقة جميلة جدًا" كانت تزور لندن، حيث كتب إبستين في رسالة: "لدي صديقة جميلة جدًا... قد يرغب أندرو في دعوتها إلى العشاء".

كما أظهرت المراسلات أنه في عام 2014، أرسل ستيرن إلى إبستين صورة مثيرة للجدل كجزء من رسالة تهنئة بعيد ميلاده، قبل أن يضيف لاحقًا أن الأمير أندرو أرسل بدوره تهانيه وتحياته.

وفي عام 2016، كلف إبستين ستيرن بمرافقة صديقته البيلاروسية كارينا شولياك، البالغة من العمر 26 عامًا، خلال زيارتها إلى لندن، حيث طلب منه تقديم الدعم اللازم لها ولصديقتها. وتشير الوثائق إلى أن الزيارة تضمنت جولة إلى قصر باكنغهام.

كما تكشف الملفات أن ستيرن كان على علاقة وثيقة بسارة فيرغسون، والتقى بها بانتظام، بل حاول التوسط لعقد اتفاق لتعيينها سفيرة مدفوعة الأجر لشركة الرحلات البحرية "كونارد".

ومن جهة أخرى، منحه الأمير أندرو منصب مدير في مبادرة "Pitch@Palace"، وهي منصة لدعم رواد الأعمال، كما قدمه إلى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي جلست إلى جانبه خلال مناسبة رسمية في قصر سانت جيمس.

كما رافق ستيرن الأمير أندرو خلال زيارات رسمية إلى آسيا بصفته مبعوثًا تجاريًا، وفقًا لما ورد في الرسائل الإلكترونية، وتم تعيينه أيضًا عضوًا في مجلس أمناء مؤسسة "St George’s House Trust"، وهي منظمة خيرية أسسها الأمير الراحل فيليب.

وتسلط هذه الوثائق الضوء على الدور البارز الذي لعبه ستيرن داخل الدائرة المقربة من إبستين والأمير أندرو، ما يضيف بعدًا جديدًا إلى شبكة العلاقات المعقدة التي تحيط بالقضية، والتي لا تزال تثير اهتمامًا واسعًا على المستوى الدولي.
 

