عالم يختبر سلاحًا غامضًا على نفسه والنتيجة: تلف دماغي... إليكم ما حصل
منوعات
2026-02-16 | 10:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
عالم يختبر سلاحًا غامضًا على نفسه والنتيجة: تلف دماغي... إليكم ما حصل
أصيب عالم نرويجي بتلف دماغي بعد أن اختبر على نفسه جهازًا تجريبيًا أُنشئ ضمن مشروع بحثي سري، كان يهدف إلى دحض وجود ما يُعرف بـ"متلازمة هافانا"، وهي حالة صحية غامضة أثارت جدلًا عالميًا خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، قام الباحث الحكومي، الذي لم يُكشف عن هويته، بتطوير جهاز قادر على إصدار نبضات قوية من الإشعاع الميكروي، وذلك ضمن مشروع بحثي سري عام 2024. وكان الهدف من التجربة إثبات أن هذه التقنية غير ضارة بالبشر، إلا أن العالم قرر اختبار الجهاز على نفسه.
غير أن النتائج جاءت معاكسة لتوقعاته، إذ ظهرت عليه أعراض مشابهة لتلك المرتبطة بمتلازمة هافانا، والتي شملت صداعًا حادًا، ودوارًا، وطنينًا في الأذنين، إضافة إلى صعوبات إدراكية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأفادت التقارير أن الحكومة النرويجية أبلغت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بهذه التجارب السرية ونتائجها الخطيرة، ما دفع مسؤولين من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والبيت الأبيض إلى زيارة النرويج مرتين لفحص الجهاز، الذي يُعتقد أنه صُنع باستخدام مواد تم الحصول عليها من حكومة أجنبية.
ويُنظر إلى هذه الواقعة على أنها دليل إضافي يدعم فرضية أن أجهزة تعتمد على ما يُعرف بـ"الطاقة النبضية" قد تكون قادرة على التأثير على الدماغ البشري، وربما استُخدمت سابقًا ضد دبلوماسيين ومسؤولين أميركيين.
ومع ذلك، أشار مسؤول مطلع على القضية إلى أن أعراض العالم النرويجي لا تتطابق بالكامل مع الحالات الكلاسيكية لمتلازمة هافانا.
وتُعد متلازمة هافانا حالة صحية غير مفسرة، ظهرت لأول مرة عام 2016 عندما أبلغ دبلوماسيون أميركيون في سفارة بلادهم في العاصمة الكوبية هافانا عن أعراض غير طبيعية، تضمنت اضطرابات عصبية وإدراكية. ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل حالات مشابهة في أكثر من 15 دولة، بينها روسيا والصين والهند وكولومبيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وتُصنّف الحكومة الأميركية هذه الحالات رسميًا ضمن "الحوادث الصحية غير الطبيعية"، إلا أن بعض النظريات تشير إلى احتمال أن تكون ناجمة عن هجمات باستخدام أسلحة تعتمد على الطاقة الموجهة، والتي يمكنها إحداث أضرار دماغية عن بُعد عبر موجات كهرومغناطيسية قوية.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير حديثة أن وزارة الدفاع الأميركية اشترت جهازًا يعتمد على الطاقة النبضية مقابل مبلغ ضخم، خلال الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن، من جهة لم يتم الكشف عنها، فيما يحتوي الجهاز على مكونات يُعتقد أن بعضها صُنع في روسيا.
كما أشار تقرير رفعت عنه السرية حديثًا عن مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي إلى أن وكالتي استخبارات عدّلتا تقييمهما بشأن احتمال امتلاك جهات أجنبية تقنيات قادرة على إحداث تأثيرات بيولوجية مشابهة للأعراض المرتبطة بمتلازمة هافانا.
ورغم استمرار الموقف الرسمي الذي يعتبر أن تورط جهة أجنبية في هذه الحوادث "غير مرجح للغاية"، فإن هذه التطورات الأخيرة أعادت الجدل حول إمكانية وجود أسلحة متطورة قادرة على التأثير على الدماغ البشري عن بُعد، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تداعياتها الأمنية والصحية.
