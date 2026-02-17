ليس زلزالًا… بل بداية أكبر احتفال سنوي على وجه الأرض: 20% من سكان العالم يحتفلون برأس السنة الصينية

إذا شعرت بأن الأرض تهتز تحت قدميك في 17 شباط، فلا داعي للقلق! إنها ببساطة بداية الاحتفالات برأس السنة الصينية، المناسبة التي يحتفل بها نحو 20% من سكان العالم، مستخدمين أكبر كمية من الألعاب النارية مقارنة بأي يوم آخر في السنة. وتتميّز هذه الاحتفالات بالمأكولات التقليدية، والمظاريف الحمراء التي تحمل المال، وتبادل الأمنيات والبركات بين الجميع.رأس السنة الصينية، أو ما يُعرف بالسنة القمرية الجديدة، هو مهرجان يستمر لمدة 15 يومًا، ويتم تحديد موعده سنويًا بناءً على ظهور القمر الجديد. ويُعرف أيضًا باسم "عيد الربيع"، ويرتبط كل عام بحيوان معين ضمن دورة ثابتة تتكرر كل 12 عامًا وفق الأبراج الصينية.يُعدّ رأس السنة الصينية من أهم الأعياد في الصين، إذ يرمز إلى بداية عام جديد وفق التقويم الصيني التقليدي. ويُطلق عليه في الصين القارية اسم "عيد الربيع"، وهو واحد من احتفالات عدة بالسنة القمرية الجديدة في آسيا. ويبدأ أول يوم منه مع ظهور القمر الجديد بين 21 كانون الثاني و20 شباط.ولا يقتصر الاحتفال على الصين فقط، بل يمتد تأثيره إلى دول وثقافات مجاورة مثل كوريا وفيتنام والتبت، كما يُحتفل به في مختلف أنحاء العالم، خاصة في المناطق التي تضم جاليات صينية كبيرة، مثل سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وأميركا الشمالية وأوروبا.في عام 1928، قرر حزب الكومينتانغ اعتماد الأول من كانون الثاني موعدًا رسميًا لبداية العام وفق التقويم الغريغوري، إلا أن القرار واجه معارضة شعبية واسعة وتم التراجع عنه. وفي عام 1967، خلال الثورة الثقافية في الصين، تم حظر الاحتفالات الرسمية بعيد الربيع، ودُعي المواطنون إلى العمل بدل الاحتفال. لكن مع بدء الإصلاحات الاقتصادية الصينية، أعيد إحياء الاحتفالات رسميًا وعادت بقوة إلى الحياة العامة.تقليديًا، يُعتبر العيد مناسبة لتكريم الآلهة والأسلاف، كما تختلف العادات والتقاليد بين المناطق الصينية. وتُعدّ ليلة رأس السنة مناسبة خاصة لاجتماع العائلات حول مائدة العشاء السنوية، فيما يُعتبر تنظيف المنزل بالكامل من الطقوس الأساسية، بهدف التخلص من الحظ السيئ واستقبال عام جديد مليء بالحظ والازدهار.