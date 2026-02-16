لحظة صادمة في أحد المطاعم: انتزع شعرة من رأسه ووضعها في الطبق... والهدف: وجبة مجانية! (فيديو)

وثّق مقطع فيديو لحظة قيام أحد الأشخاص بنتف شعرة من رأسه ووضعها على شريحة لحم في طبقه أثناء تناوله العشاء مع شخص آخر في أحد المطاعم.

وظهر الشخص في المقطع وهو ينتف الشعرة ويضعها على الطبق، بينما ظهرت على الشخص الآخر علامات النفور من وجود الشعرة.

وقال صاحب المطعم إن الرجلين تناولا شريحة لحم مشتركة، وشريحة لحم فيليه، وصلصات، وبطاطا مقلية، وحلقات بصل، ومشروبات كوكتيل، ويبدو أن أحدهما على الأقل قد التهم شعره في محاولة منه للحصول على وجبة مجانية.

وأخبر الرجلان العاملين في المطعم أنهما لن يدفعا الفاتورة وتصرفا بعدوانية قبل مغادرتهما المكان، الأمر الذي دفع أحد العاملين إلى اللحاق بهما بجهاز الدفع الإلكتروني.

