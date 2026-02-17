من غسل الشعر الى إخراج القمامة وغيرها... عادات يجب تجنّبها يوم رأس السنة الصينية وهذا الطقس البسيط "يجلب الثروة"

مع حلول رأس السنة الصينية لعام 2026، تعود مجموعة من العادات والتقاليد التي يعتقد الكثيرون أنها تؤثر على الحظ والثروة خلال العام الجديد، بدءًا من نوع الطعام وصولًا إلى اختيار الملابس وحتى بعض الطقوس الرمزية داخل المنزل.



ويصادف رأس السنة القمرية هذا العام يوم 17 شباط 2026، معلنًا بداية دورة قمرية جديدة وفصلًا جديدًا للعائلات في الصين ومختلف أنحاء آسيا والعالم.



ويُنظر إلى اليوم الأول من السنة باعتباره لحظة حاسمة لتحديد مسار الحظ، حيث يحرص كثيرون على الانتباه إلى كلماتهم وعاداتهم وحتى وجبة الإفطار.



وبينما تُعرف بعض التقاليد على نطاق واسع، هناك طقوس أخرى أقل شهرة يُعتقد أنها تساعد على جذب الثروة والازدهار، في حين أن تجاهل بعض المحظورات قد يُعتبر نذير سوء حظ.



ستة أمور يجب تجنّبها في اليوم الأول من رأس السنة الصينية:



عدم كنس المنزل أو إخراج القمامة

يُعتقد أن كنس الأرض في اليوم الأول قد يؤدي إلى "كنس الثروة" خارج المنزل، كما يُنظر إلى إخراج القمامة على أنه تخلٍّ رمزي عن الحظ الجيد.



تجنّب الكلمات السلبية

يحرص الناس على الابتعاد عن الكلمات المرتبطة بالموت أو المرض أو الفقر، ويستخدمون عبارات أكثر لطفًا بدلًا منها، حفاظًا على طاقة إيجابية في بداية العام.



عدم تناول العصيدة على الإفطار

ترتبط العصيدة تقليديًا بالفقر، لذلك يُعتقد أن بدء العام بتناولها قد يكون مؤشرًا على صعوبات مالية خلال السنة.



تجنّب غسل الشعر أو قصّه

يُعتقد أن غسل الشعر في هذا اليوم قد يؤدي إلى "غسل الحظ الجيد"، فيما يُنظر إلى قص الشعر على أنه قد يجلب سوء الحظ.



عدم غسل الملابس

وفقًا لبعض المعتقدات، يُعد اليومان الأول والثاني من السنة عيدًا لإله الماء، وغسل الملابس خلال هذه الفترة يُعتبر رمزًا للتخلّي عن الثروة.



تجنّب ارتداء اللونين الأسود والأبيض

يرتبط هذان اللونان بالحزن والحداد، لذلك يُفضَّل ارتداء اللون الأحمر الذي يُعتبر رمزًا للحظ والازدهار.



طقس غريب يُعتقد أنه يجلب الثروة



إلى جانب هذه المحظورات، يشير خبراء "الفنغ شوي" إلى طقس بسيط يُعرف باسم "دحرجة الذهب"، ويقوم على دحرجة تسع حبات من البرتقال عبر مدخل المنزل في اليوم الأول من السنة.



ويُعتقد أن هذه العادة تساعد على جذب الحظ والثروة، إذ إن كلمة "برتقال" في بعض اللهجات الصينية تشبه لفظ كلمة "ذهب"، كما أن شكله ولونه يرمزان إلى سبائك الذهب.



وغالبًا ما تُدحرج ثمار البرتقال أو اليوسفي عبر مدخل المنزل، أحيانًا مع عملات معدنية، في إشارة رمزية إلى دخول الثروة والطاقة الإيجابية. وبعد ذلك، يتم تقاسم هذه الثمار مع أفراد العائلة لنشر الحظ الجيد بينهم.



وتعكس هذه التقاليد مدى أهمية الرموز والعادات في الثقافة الصينية، حيث يرى كثيرون أن بداية العام هي فرصة لجذب النجاح والازدهار ووضع الأساس لعام مليء بالحظ والتقدم.