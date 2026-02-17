الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
من غسل الشعر الى إخراج القمامة وغيرها... عادات يجب تجنّبها يوم رأس السنة الصينية وهذا الطقس البسيط "يجلب الثروة"
منوعات
2026-02-17 | 02:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
من غسل الشعر الى إخراج القمامة وغيرها... عادات يجب تجنّبها يوم رأس السنة الصينية وهذا الطقس البسيط "يجلب الثروة"
مع حلول رأس السنة الصينية لعام 2026، تعود مجموعة من العادات والتقاليد التي يعتقد الكثيرون أنها تؤثر على الحظ والثروة خلال العام الجديد، بدءًا من نوع الطعام وصولًا إلى اختيار الملابس وحتى بعض الطقوس الرمزية داخل المنزل.
ويصادف رأس السنة القمرية هذا العام يوم 17 شباط 2026، معلنًا بداية دورة قمرية جديدة وفصلًا جديدًا للعائلات في الصين ومختلف أنحاء آسيا والعالم.
ويُنظر إلى اليوم الأول من السنة باعتباره لحظة حاسمة لتحديد مسار الحظ، حيث يحرص كثيرون على الانتباه إلى كلماتهم وعاداتهم وحتى وجبة الإفطار.
وبينما تُعرف بعض التقاليد على نطاق واسع، هناك طقوس أخرى أقل شهرة يُعتقد أنها تساعد على جذب الثروة والازدهار، في حين أن تجاهل بعض المحظورات قد يُعتبر نذير سوء حظ.
ستة أمور يجب تجنّبها في اليوم الأول من رأس السنة الصينية:
عدم كنس المنزل أو إخراج القمامة
يُعتقد أن كنس الأرض في اليوم الأول قد يؤدي إلى "كنس الثروة" خارج المنزل، كما يُنظر إلى إخراج القمامة على أنه تخلٍّ رمزي عن الحظ الجيد.
تجنّب الكلمات السلبية
يحرص الناس على الابتعاد عن الكلمات المرتبطة بالموت أو المرض أو الفقر، ويستخدمون عبارات أكثر لطفًا بدلًا منها، حفاظًا على طاقة إيجابية في بداية العام.
عدم تناول العصيدة على الإفطار
ترتبط العصيدة تقليديًا بالفقر، لذلك يُعتقد أن بدء العام بتناولها قد يكون مؤشرًا على صعوبات مالية خلال السنة.
تجنّب غسل الشعر أو قصّه
يُعتقد أن غسل الشعر في هذا اليوم قد يؤدي إلى "غسل الحظ الجيد"، فيما يُنظر إلى قص الشعر على أنه قد يجلب سوء الحظ.
عدم غسل الملابس
وفقًا لبعض المعتقدات، يُعد اليومان الأول والثاني من السنة عيدًا لإله الماء، وغسل الملابس خلال هذه الفترة يُعتبر رمزًا للتخلّي عن الثروة.
تجنّب ارتداء اللونين الأسود والأبيض
يرتبط هذان اللونان بالحزن والحداد، لذلك يُفضَّل ارتداء اللون الأحمر الذي يُعتبر رمزًا للحظ والازدهار.
طقس غريب يُعتقد أنه يجلب الثروة
إلى جانب هذه المحظورات، يشير خبراء "الفنغ شوي" إلى طقس بسيط يُعرف باسم "دحرجة الذهب"، ويقوم على دحرجة تسع حبات من البرتقال عبر مدخل المنزل في اليوم الأول من السنة.
ويُعتقد أن هذه العادة تساعد على جذب الحظ والثروة، إذ إن كلمة "برتقال" في بعض اللهجات الصينية تشبه لفظ كلمة "ذهب"، كما أن شكله ولونه يرمزان إلى سبائك الذهب.
وغالبًا ما تُدحرج ثمار البرتقال أو اليوسفي عبر مدخل المنزل، أحيانًا مع عملات معدنية، في إشارة رمزية إلى دخول الثروة والطاقة الإيجابية. وبعد ذلك، يتم تقاسم هذه الثمار مع أفراد العائلة لنشر الحظ الجيد بينهم.
وتعكس هذه التقاليد مدى أهمية الرموز والعادات في الثقافة الصينية، حيث يرى كثيرون أن بداية العام هي فرصة لجذب النجاح والازدهار ووضع الأساس لعام مليء بالحظ والتقدم.
المصدر
منوعات
الشعر
إخراج
القمامة
وغيرها...
عادات
تجنّبها
السنة
الصينية
الطقس
البسيط
"يجلب
الثروة"
ليس زلزالًا… بل بداية أكبر احتفال سنوي على وجه الأرض: 20% من سكان العالم يحتفلون برأس السنة الصينية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-01-21
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
أخبار دولية
2026-01-21
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
0
آخر الأخبار
2026-01-21
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
آخر الأخبار
2026-01-21
ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-30
ليلة رأس السنة: "كاس بالزايد حياة بالناقص
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-30
ليلة رأس السنة: "كاس بالزايد حياة بالناقص
0
صحة وتغذية
2025-12-26
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
صحة وتغذية
2025-12-26
الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
02:32
ليس زلزالًا… بل بداية أكبر احتفال سنوي على وجه الأرض: 20% من سكان العالم يحتفلون برأس السنة الصينية
منوعات
02:32
ليس زلزالًا… بل بداية أكبر احتفال سنوي على وجه الأرض: 20% من سكان العالم يحتفلون برأس السنة الصينية
0
منوعات
12:20
لحظة صادمة في أحد المطاعم: انتزع شعرة من رأسه ووضعها في الطبق... والهدف: وجبة مجانية! (فيديو)
منوعات
12:20
لحظة صادمة في أحد المطاعم: انتزع شعرة من رأسه ووضعها في الطبق... والهدف: وجبة مجانية! (فيديو)
0
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
0
منوعات
11:02
بعد اختفائها لسنوات… عُثر على جثتها المتيبسة في قبو منزلها: ابنتها أخفت الوفاة والسبب صادم
منوعات
11:02
بعد اختفائها لسنوات… عُثر على جثتها المتيبسة في قبو منزلها: ابنتها أخفت الوفاة والسبب صادم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-07
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-07
الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟
0
خبر عاجل
2026-01-14
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
خبر عاجل
2026-01-14
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
0
منوعات
02:48
من غسل الشعر الى إخراج القمامة وغيرها... عادات يجب تجنّبها يوم رأس السنة الصينية وهذا الطقس البسيط "يجلب الثروة"
منوعات
02:48
من غسل الشعر الى إخراج القمامة وغيرها... عادات يجب تجنّبها يوم رأس السنة الصينية وهذا الطقس البسيط "يجلب الثروة"
0
أخبار لبنان
2025-11-27
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
أخبار لبنان
2025-11-27
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:17
سلام من طرابلس: ترميم المباني التي أُخليت بدأ وسنتأكّد من ذلك ويهمّنا أن تعودوا إلى منازلكم
آخر الأخبار
03:17
سلام من طرابلس: ترميم المباني التي أُخليت بدأ وسنتأكّد من ذلك ويهمّنا أن تعودوا إلى منازلكم
0
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
0
أخبار لبنان
15:44
الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت
أخبار لبنان
15:44
الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
تقارير نشرة الاخبار
13:43
شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:41
جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
منوعات
09:35
الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل
2
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
23:55
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
منوعات
11:46
استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!
4
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
آخر الأخبار
14:36
معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب
5
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
خبر عاجل
14:52
معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام
6
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
خبر عاجل
15:01
وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها
7
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
أخبار لبنان
00:46
مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة
8
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
خبر عاجل
07:19
الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More