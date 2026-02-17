الأخبار
من غسل الشعر الى إخراج القمامة وغيرها... عادات يجب تجنّبها يوم رأس السنة الصينية وهذا الطقس البسيط "يجلب الثروة"

2026-02-17
من غسل الشعر الى إخراج القمامة وغيرها... عادات يجب تجنّبها يوم رأس السنة الصينية وهذا الطقس البسيط "يجلب الثروة"

مع حلول رأس السنة الصينية لعام 2026، تعود مجموعة من العادات والتقاليد التي يعتقد الكثيرون أنها تؤثر على الحظ والثروة خلال العام الجديد، بدءًا من نوع الطعام وصولًا إلى اختيار الملابس وحتى بعض الطقوس الرمزية داخل المنزل.

ويصادف رأس السنة القمرية هذا العام يوم 17 شباط 2026، معلنًا بداية دورة قمرية جديدة وفصلًا جديدًا للعائلات في الصين ومختلف أنحاء آسيا والعالم. 

ويُنظر إلى اليوم الأول من السنة باعتباره لحظة حاسمة لتحديد مسار الحظ، حيث يحرص كثيرون على الانتباه إلى كلماتهم وعاداتهم وحتى وجبة الإفطار.

وبينما تُعرف بعض التقاليد على نطاق واسع، هناك طقوس أخرى أقل شهرة يُعتقد أنها تساعد على جذب الثروة والازدهار، في حين أن تجاهل بعض المحظورات قد يُعتبر نذير سوء حظ.

ستة أمور يجب تجنّبها في اليوم الأول من رأس السنة الصينية:

عدم كنس المنزل أو إخراج القمامة
يُعتقد أن كنس الأرض في اليوم الأول قد يؤدي إلى "كنس الثروة" خارج المنزل، كما يُنظر إلى إخراج القمامة على أنه تخلٍّ رمزي عن الحظ الجيد.

تجنّب الكلمات السلبية
يحرص الناس على الابتعاد عن الكلمات المرتبطة بالموت أو المرض أو الفقر، ويستخدمون عبارات أكثر لطفًا بدلًا منها، حفاظًا على طاقة إيجابية في بداية العام.

عدم تناول العصيدة على الإفطار
ترتبط العصيدة تقليديًا بالفقر، لذلك يُعتقد أن بدء العام بتناولها قد يكون مؤشرًا على صعوبات مالية خلال السنة.

تجنّب غسل الشعر أو قصّه
يُعتقد أن غسل الشعر في هذا اليوم قد يؤدي إلى "غسل الحظ الجيد"، فيما يُنظر إلى قص الشعر على أنه قد يجلب سوء الحظ.

عدم غسل الملابس
وفقًا لبعض المعتقدات، يُعد اليومان الأول والثاني من السنة عيدًا لإله الماء، وغسل الملابس خلال هذه الفترة يُعتبر رمزًا للتخلّي عن الثروة.

تجنّب ارتداء اللونين الأسود والأبيض
يرتبط هذان اللونان بالحزن والحداد، لذلك يُفضَّل ارتداء اللون الأحمر الذي يُعتبر رمزًا للحظ والازدهار.

طقس غريب يُعتقد أنه يجلب الثروة

إلى جانب هذه المحظورات، يشير خبراء "الفنغ شوي" إلى طقس بسيط يُعرف باسم "دحرجة الذهب"، ويقوم على دحرجة تسع حبات من البرتقال عبر مدخل المنزل في اليوم الأول من السنة.

ويُعتقد أن هذه العادة تساعد على جذب الحظ والثروة، إذ إن كلمة "برتقال" في بعض اللهجات الصينية تشبه لفظ كلمة "ذهب"، كما أن شكله ولونه يرمزان إلى سبائك الذهب.

وغالبًا ما تُدحرج ثمار البرتقال أو اليوسفي عبر مدخل المنزل، أحيانًا مع عملات معدنية، في إشارة رمزية إلى دخول الثروة والطاقة الإيجابية. وبعد ذلك، يتم تقاسم هذه الثمار مع أفراد العائلة لنشر الحظ الجيد بينهم.

وتعكس هذه التقاليد مدى أهمية الرموز والعادات في الثقافة الصينية، حيث يرى كثيرون أن بداية العام هي فرصة لجذب النجاح والازدهار ووضع الأساس لعام مليء بالحظ والتقدم.
 

LBCI السابق

LBCI
أخبار دولية
2026-01-21

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-21

ترامب ينطلق مجددا نحو دافوس بعد تغيير الطائرة إثر عطل "بسيط"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-30

ليلة رأس السنة: "كاس بالزايد حياة بالناقص

LBCI
صحة وتغذية
2025-12-26

الشمس والتدخين والتوتر وغيرها... عادات يومية تسرّع ظهور التجاعيد وهذا ما أوضحه الخبراء

LBCI
منوعات
02:32

ليس زلزالًا… بل بداية أكبر احتفال سنوي على وجه الأرض: 20% من سكان العالم يحتفلون برأس السنة الصينية

LBCI
منوعات
12:20

لحظة صادمة في أحد المطاعم: انتزع شعرة من رأسه ووضعها في الطبق... والهدف: وجبة مجانية! (فيديو)

LBCI
منوعات
11:46

استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!

LBCI
منوعات
11:02

بعد اختفائها لسنوات… عُثر على جثتها المتيبسة في قبو منزلها: ابنتها أخفت الوفاة والسبب صادم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-07

الحاج وفيق صفا خارج قيادة حزب الله… لماذا؟

LBCI
خبر عاجل
2026-01-14

مصدر مقرب من حزب ⁠الله لـ"رويترز": ​دبلوماسيون سعوا للحصول ‌على ⁠ضمانات ‌بأن الحزب ​لن يتخذ ​أي إجراء إذا ⁠تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات

LBCI
منوعات
02:48

من غسل الشعر الى إخراج القمامة وغيرها... عادات يجب تجنّبها يوم رأس السنة الصينية وهذا الطقس البسيط "يجلب الثروة"

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-27

رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
03:17

سلام من طرابلس: ترميم المباني التي أُخليت بدأ وسنتأكّد من ذلك ويهمّنا أن تعودوا إلى منازلكم

LBCI
أخبار لبنان
00:46

مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

LBCI
أخبار لبنان
15:44

الوزير مرقص: مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية للعسكريين وألغى الرسم المُحتسب على مادة المازوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

شباط شهرُ التزلجِ والسباحةِ وللتغير المُناخيّ تأثيرٌ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

جياني إنفانتينو رئيس الفيفا... لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الكورة: من عاصمة الزيتون الى عاصمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل ترفع سقف التهديد قبل مفاوضات واشنطن وطهران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

المفاوضات الأميركية - الإيرانية: المتغير بين الجولة الأولى والثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الرئيس الألماني في بيروت... من يملأ فراغ الجنوب بعد اليونيفيل؟

LBCI
منوعات
09:35

الإفراج الكامل عن ملفات إبستين يهز العالم: إليكم القائمة التي تضم 305 شخصية بارزة من نجوم وسياسيين وهذه التفاصيل

LBCI
اقتصاد
23:55

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
11:46

استخدمها كـ "دمية" واستغل صغر سنها... ناجية من إبستين تفضح المستور: هذا ما حدث خلف الأبواب المغلقة!

LBCI
آخر الأخبار
14:36

معلومات للــLBCI: مجلس الوزراء اقر زيادة ٦ رواتب للقطاع العام من دون ان تدخل في اساس الراتب

LBCI
خبر عاجل
14:52

معلومات للـLBCI: مجلس الوزراء اقر ضريبة ٣٠٠ الف على صفيحة البنزين وزيادة ١% على الـTVA كمصادر لتمويل زيادة رواتب القطاع العام

LBCI
خبر عاجل
15:01

وزير الاعلام بول مرقص: زيادة ٦ رواتب للقطاع العام ستعطى بعد اقرار القوانين في المجلس النيابي وليس قبلها

LBCI
أخبار لبنان
00:46

مجلس الوزراء أقر ٦ رواتب إضافية لموظفي القطاع العام ورسوما ضريبية على البنزين و القيمة المضافة وتعيينات جديدة

LBCI
خبر عاجل
07:19

الشيخ الخطيب دعا لاستهلال شهر رمضان غروب 18 الحالي

