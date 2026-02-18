الأخبار
في مشهد مرعب: تمساح عملاق يظهر بجثة امرأة بين فكيه... إليكم ما حصل (فيديو)

منوعات
2026-02-18 | 06:30
مشاهدات عالية
2min
في مشهد مرعب: تمساح عملاق يظهر بجثة امرأة بين فكيه... إليكم ما حصل (فيديو)

وثّق مقطع فيديو لحظة مرعبة لتمساح عملاق وهو يخرج من مياه نهر في إندونيسيا حاملاً جثة امرأة بين فكيه، قبل أن يفتح السكان المحليون النار عليه في محاولة لإنقاذها.

وقُتلت ربة المنزل جوسميتواتي، البالغة من العمر 35 عامًا، بعد تعرضها لهجوم من التمساح في نهر لوان بويا بمنطقة تيلوك دالام في إقليم آتشيه، يوم الأحد الماضي، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وكانت الضحية قد توجهت إلى النهر برفقة صديقتها لجمع المحار، قبل أن تتقدم وحدها إلى عمق المياه، بينما بقيت صديقتها على الضفة، لتختفي فجأة تحت سطح الماء.

وسارع زوجها إلى مكان الحادث وشارك مع السكان في عمليات البحث، فيما تجمّع مئات الأهالي على ضفاف النهر، إلى جانب عناصر الشرطة والجيش، في محاولة للعثور عليها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وخلال عمليات البحث، ظهر التمساح الضخم فجأة على سطح الماء، فيما علت صرخات السكان الذين حاول بعضهم ضربه بالعصي أو استخدام الحبال لإجباره على ترك الجثة.

وبعد لحظات، عاد التمساح للظهور مرة أخرى، حاملاً جثة المرأة بين فكيه، وسط حالة من الصدمة بين الحاضرين، بينما كان بعض السكان يوثقون المشهد بهواتفهم.

وفي محاولة لإنقاذ الجثة، أطلق أحد السكان النار على التمساح، ما أدى إلى اضطرابه واختفائه في المياه العكرة، قبل أن يتمكن الأهالي لاحقًا من تحرير الجثة من فكيه.

وأعلنت السلطات وفاة المرأة في موقع الحادث، قبل تسليم جثمانها إلى عائلتها لدفنه.

وأكدت الشرطة أنها تنسّق مع وكالة حماية الموارد الطبيعية في آتشيه بشأن التمساح، الذي يُعتقد أنه لا يزال في المنطقة، محذّرة السكان من الاقتراب من الأنهار الخطرة أو ممارسة أنشطة مثل الصيد أو السباحة أو جمع المحار في تلك المناطق.

كما دعا المسؤولون المحليون إلى توعية السكان بمخاطر هجمات التماسيح، خاصة في الأنهار والمناطق المائية المحيطة، تفاديًا لوقوع حوادث مماثلة.

منوعات

مرعب:

تمساح

عملاق

امرأة

فكيه...

إليكم

(فيديو)

